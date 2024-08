Sau 10 năm ra mắt bản tiếng Anh, hồi ký We are here của Cát Thảo Nguyễn được xuất bản bằng tiếng Việt với tựa đề Đến nơi rồi (NXB Thế giới). Cuốn sách ghi lại hành trình tị nạn khó khăn của gia đình tác giả và khám phá ý nghĩa của việc là người Việt trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Sinh ra trên thuyền tị nạn, Cát Thảo Nguyễn giờ đã là luật sư và giám đốc điều hành. Cô đã dành 7 năm để hoàn thành cuốn hồi ký. Việc viết sách không chỉ là ghi chép ký ức mà còn là hành trình tự chữa lành cho tác giả.

Cuốn sách Đến nơi rồi vào chung kết Giải thưởng Văn học bang New South Wales (Úc), đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của Cát Thảo. Với gần 300.000 người Việt sinh sống tại Úc, tác giả hy vọng tác phẩm sẽ sưởi ấm tâm hồn xa quê và mở ra cái nhìn sâu sắc cho thế hệ sau về những người đi trước.

Đến nơi rồi đặt ra câu hỏi về cuộc sống của người Việt di cư: Họ vượt qua nghịch cảnh ra sao? Bao nhiêu người thành công, bao nhiêu người tay trắng? Đánh đổi điều gì để tồn tại? Độc giả sẽ trải nghiệm nỗi đau và niềm vui của gia đình tác giả qua từng trang sách.

Tác phẩm nổi bật với giá trị gia đình, niềm tự hào dân tộc và ý nghĩa điểm đến cuối cùng. Cát Thảo cho biết cuốn sách là di sản tâm hồn của gia đình, thể hiện lòng biết ơn và trân trọng hy sinh của bố mẹ.

Tựa đề Đến nơi rồi mang nhiều ý nghĩa, không chỉ là nước Úc mà còn là khoảnh khắc Cát Thảo chính thức trở thành luật sư tại đây. Hiện tại, Đến nơi rồi có thể hiểu là sự trở về của chính cuốn sách với Việt Nam - quê hương mà tác giả đã chọn để tiếp nối sự nghiệp.

Bà Sarah Hooper, Tổng Lãnh sự quán Úc ở TPHCM đánh giá: "Tác phẩm vừa mang lại cho người đọc sự xúc động sâu sắc lẫn nhiều giá trị tinh thần phong phú. Một câu chuyện soi sáng vào lịch sử, tinh thần kiên gan và cả những thành công của cộng đồng người Việt đông đảo tại Úc và thế hệ trẻ năng động sau này".

Với kinh nghiệm tiếp xúc nhiều tầng lớp xã hội, Cát Thảo hiểu rằng mỗi người đều có nỗi niềm riêng. Cô tận tâm giúp mọi người nhận ra sự giao thoa giữa mục đích sống và cuộc sống bền vững.

Cuốn sách không chỉ là câu chuyện về một gia đình tị nạn, mà còn là lời nhắn nhủ ý nghĩa: "Dù bạn là ai và đang ở đâu, bạn hoàn hảo, là cá thể mạnh mẽ và đáng được trân trọng. Bạn có quyền tự hào về chính mình, xuất thân, nguồn cội của mình và những phẩm chất được kế thừa từ gia đình, tổ tiên và văn hóa nghìn đời của dân tộc".

