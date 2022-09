Vụ hỏa hoạn xảy ra tại quán karaoke ở Bình Dương khiến nhiều người mắc kẹt bên trong, sau khi đám cháy được khống chế đã có 12 người tử vong.

Tới 8h sáng nay (7/9), Công an tỉnh Bình Dương và lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ cháy nghiêm trọng xảy ra tại quán karaoke An Phú, thuộc phường An Phú, thành phố Thuận An.

Theo nguồn tin của PV VietNamNet, sau vụ hỏa hoạn, lực lượng chức năng ghi nhận có 12 người tử vong, ngoài ra nhiều nạn nhân khác bị thương cũng được giải cứu ra ngoài đưa đi cấp cứu.

Lực lượng chức năng tại hiện trường sáng 7/9

Khu vực cháy là căn nhà cao 4 tầng, diện tích khoảng hơn 1.500m2, được bố trí các phòng để hát karaoke.

