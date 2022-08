Khám nghiệm hiện trường vụ cháy quán karaoke khiến 3 chiến sĩ cảnh sát hy sinh

Ngày 2/8, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định truy thăng cấp bậc hàm đối với 3 cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định truy thăng cấp bậc hàm từ Trung tá lên Thượng tá đối với Đội trưởng Đội PCCC Đặng Anh Quân; truy thăng cấp bậc hàm từ Trung uý lên Thượng úy đối với chiến sĩ Đỗ Đức Việt; truy thăng cấp bậc hàm từ Binh nhì lên Hạ sĩ đối với chiến sĩ nghĩa vụ Nguyễn Đình Phúc. Cùng ngày, Văn phòng Trung ương Đoàn, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn quyết định truy tặng Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho Thượng úy Đỗ Đức Việt và Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc.