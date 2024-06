Mòn mỏi chờ sổ hồng, 214 hộ dân chung cư bất ngờ bị xiết nợ

Khu chung cư Phú Thạnh (số 53 Nguyễn Sơn, Q.Tân Phú, TPHCM) do Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình 585 làm chủ đầu tư, đã bán căn hộ cho hàng trăm cư dân từ năm 2012. Hơn chục năm qua, dù đã thanh toán 95% giá trị căn hộ cho chủ đầu tư nhưng cư dân tại đây chưa được cấp sổ hồng.

Mới đây, 214 cư dân tại Khu chung cư Phú Thạnh bàng hoàng khi nhận được tin phải bàn giao căn hộ cho Ngân hàng Việt Á để xử lý nợ. Lý do là chủ đầu tư đã thế chấp 214 căn hộ này cho ngân hàng để vay tiền và đến nay, khoản nợ đã quá hạn.

"Ăn theo" đường Vành đai 2 và metro, giá nhà đất nóng lên

Sau nhiều năm im ắng, UBND TPHCM vừa có những động thái nhằm tái khởi động các đoạn đường dang dở của tuyến Vành đai 2. Bên cạnh đó, tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên cũng được dự kiến đưa vào vận hành thương mại vào cuối năm nay.

Trước những thông tin tích cực từ các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, nhiều dự án bất động sản tại khu vực lân cận rục rịch đẩy nhanh tiến độ thi công và bán hàng. Giá nhà đất cũng bắt đầu 'nóng' lên.

Các chuyên gia cho rằng hạ tầng giao thông sẽ giúp giải quyết bài toán nhà ở cho TPHCM. (Xem chi tiết)

Một đoạn thuộc đường Vành đai 2 TPHCM chuẩn bị được tái khởi công. Ảnh: Anh Phương

Loại Khu đô thị Đại Ninh khỏi các dự án trọng điểm của Lâm Đồng

Cơ quan CSĐT Bộ Công an và Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đang làm rõ một số nội dung liên quan đến Khu đô thị Đại Ninh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Đây là dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh làm chủ đầu tư.

Khi được hỏi ý kiến về dự án này, Sở Tài chính Lâm Đồng cho biết cơ sở, điều kiện để thực hiện dự án trong giai đoạn 2020-2025 là không khả thi, kiến nghị đưa dự án ra khỏi danh sách các công trình trọng điểm của tỉnh. (Xem chi tiết)

Dự án bị thu hồi, ngân hàng lo mất 734 tỷ đồng

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa giao các sở, ngành liên quan rà soát tiến độ dự án Đà Lạt Plaza của Công ty Cổ phần Du lịch Delta, đối chiếu với các quy định để xử lý, chấm dứt hoạt động dự án.

Trước thông tin trên, Ngân hàng SCB cho biết quyền sử dụng đất dự án Đà Lạt Plaza đang được một doanh nghiệp thế chấp cho khoản vay 734 tỷ đồng tại ngân hàng. Dự án bị thu hồi sẽ ảnh hưởng đến khả năng thu hồi nợ của ngân hàng. (Xem chi tiết)

Dự án Đà Lạt Plaza đứng trước nguy cơ bị chấm dứt hoạt động, thu hồi đất. Ảnh: Đoàn Kiên

Dự án chung cư Phú An Residence tại Long An chưa đủ điều kiện giao dịch

Sở Xây dựng Long An vừa thông tin dự án chung cư Phú An Residence do Công ty TNHH Cát Tường An - SW làm chủ đầu tư chưa được duyệt quy hoạch, chưa được cấp giấy phép xây dựng hạ tầng và nhà ở, chưa hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

Trước tình trạng một số nhân viên môi giới tư vấn, nhận đặt cọc của người mua nhà, Sở Xây dựng Long An khẳng định đến nay, dự án Phú An Residence vẫn chưa đủ điều kiện kinh doanh bất động sản. (Xem chi tiết)

Bỏ hoang đất 139 tháng, Betrimex lại xin xây dự án đúng ngày có 'lệnh' thanh tra’

Năm 2012, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bến Tre (Betrimex) được UBND tỉnh Đồng Tháp giao hơn 9,5ha đất tại Cụm Công nghiệp Mỹ Hiệp, xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh để xây dựng nhà máy. Hơn chục năm sau, Betrimex vẫn không triển khai.

Đúng ngày Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Tháp ban hành quyết định thanh tra việc sử dụng đất, Betrimex lại nộp hồ sơ xin đầu tư xây dựng nhà máy trên mảnh đất bỏ hoang. (Xem chi tiết)

Khu đất 9,5ha tại Cụm Công nghiệp Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đã giao cho Betrimex. Ảnh: Anh Phương

Đà Lạt có 6 dự án bất động sản được phân lô bán nền

Theo báo cáo của UBND TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, hiện trên địa bàn thành phố có 6 dự án bất động sản đã được chấp thuận cho phép khu vực được chuyển quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô bán nền cho người dân tự xây nhà ở.

Trong 6 dự án này có 2 dự án đã hoàn thành và đưa vào hoạt động, 2 dự án đã triển khai một phần và 2 dự án chưa xây dựng. (Xem chi tiết)