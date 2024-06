Dự án chậm tiến độ hơn chục năm

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa chỉ đạo các sở, ngành liên quan và UBND TP Đà Lạt kiểm tra, rà soát tiến độ thực hiện dự án Khu liên hợp khách sạn và trung tâm thương mại tại số 33 Phan Như Thạch, P.1, TP Đà Lạt (tên thương mại là Đà Lạt Plaza) của Công ty cổ phần Du lịch Delta (Công ty Delta).

Trên cơ sở đó, đối chiếu với các quy định của pháp luật về đầu tư để xử lý. Đồng thời, thực hiện đầy đủ điều kiện, thủ tục để đề xuất chấm dứt hoạt động dự án theo đúng quy định.

Một góc đường Phan Như Thạch, TP Đà Lạt. Ảnh: T.B.N

Trước đó, ngày 3/5/2024, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) Lâm Đồng đã có văn bản trình UBND tỉnh, đề nghị thu hồi toàn bộ diện tích đất đã giao đất của Công ty Delta.

Dự án Đà Lạt Plaza do Công ty Delta làm chủ đầu tư, được cấp giấy chứng nhận đầu tư vào tháng 3/2008. Dự án có quy mô 3.977,5m2, mục tiêu xây dựng khu liên hợp khách sạn và trung tâm thương mại, vốn đầu tư dự kiến 267 tỷ đồng.

Theo Sở TN-MT Lâm Đồng, tiến độ thực hiện dự án Đà Lạt Plaza theo chứng nhận đầu tư là từ năm 2008-2010. Đến tháng 4/2019, UBND tỉnh đã đồng ý chủ trương cho Công ty Delta gia hạn thêm 24 tháng đưa đất vào sử dụng.

Lý do gia hạn là bù đắp khoảng thời gian chờ kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh của Thanh tra Chính phủ. Ngoài ra, có những lý do khách quan về mặt thủ tục pháp lý.

Sở TN&MT Lâm Đồng cho biết, Công ty Delta được giao đất vào tháng 6/2007 để thực hiện dự án Đà Lạt Plaza; đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào tháng 12/2007 với diện tích 3.377,5m2. Đây là đất cơ sở sản xuất kinh doanh, hạn sử dụng đến tháng 6/2057.

Dự án Đà Lạt Plaza hai lần được cấp giấy phép xây dựng, lần đầu vào tháng 4/2008 và lần hai vào tháng 8/2022. Sau khi được gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng và bù đắp khoảng thời gian do dịch Covid-19, theo Sở TN-MT Lâm Đồng, đến nay dự án Đà Lạt Plaza vẫn chưa triển khai xây dựng hạng mục công trình nào.

Bên cạnh đó, tại kết luận thanh tra ban hành vào tháng 6/2020, Thanh tra Chính phủ xác định dự án Đà Lạt Plaza chậm tiến độ 96 tháng, tính đến tháng 12/2018.

Trên cơ sở đó, Sở TN-MT kiến nghị UBND tỉnh thu hồi 3.377,5m2 đất đã giao cho Công ty Delta để thực hiện dự án Đà Lạt Plaza.

Ngân hàng lo mất khả năng thu hồi 734 tỷ đồng

Trước thông tin dự án Đà Lạt Plaza nhiều khả năng sẽ bị chấm dứt hoạt động và thu hồi đất, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (Ngân hàng SCB) vừa cho biết có liên quan đến dự án này.

Theo ông Nguyễn Thành Hưng - Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB, quyền sử dụng đất của thửa đất 3.377,5m2 thuộc dự án Đà Lạt Plaza được UBND tỉnh Lâm Đồng cấp cho Công ty Delta, theo giấy chứng nhận ngày 2/11/2007.

Quyền sử dụng 3.377,5m2 nói trên hiện đang là tài sản đảm bảo cho khoản cấp tín dụng của Công ty cổ phần Đầu tư Oak Hill tại Ngân hàng SCB với dư nợ gốc tính đến cuối tháng 4/2024 là 734 tỷ đồng, theo hợp đồng thế chấp được ký vào ngày 15/11/2018.

Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB cho rằng, nếu dự án Đà Lạt Plaza bị thu hồi đất, chấm dứt hoạt động dự án thì sẽ khiến khoản vay với dư nợ đặc biệt lớn nêu trên không còn tài sản đảm bảo, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng thu hồi nợ của SCB.

Ngoài ra, đại diện Ngân hàng SCB cho biết, quyền sử dụng 3.377,5m2 đất nói trên còn thuộc danh sách ngăn chặn, hạn chế giao dịch, chuyển nhượng theo yêu cầu của cơ quan CSĐT Bộ Công an do có liên quan đến các vụ án hình sự do bà Trương Mỹ Lan và các đồng phạm đang được xử lý.

Cho rằng sẽ làm ảnh hưởng đến quá trình giải quyết vụ án và khắc phục hậu quả, đại diện Ngân hàng SCB kiến nghị cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng dừng xem xét thu hồi đất, chấm dứt hoạt động dự án Đà Lạt Plaza cho đến khi có phán quyết cuối cùng của cơ quan có thẩm quyền.