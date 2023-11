“Nhà tuyển dụng yêu thích” là khảo sát được CareerBuilder cùng đối tác phương pháp luận Amco Việt Nam tổ chức từ năm 2013. Đến nay, trở thành sự kiện thường niên thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng người lao động trên khắp cả nước và các doanh nghiệp hàng đầu. Bên cạnh việc phân tích, đưa ra những đánh giá khách quan về những yếu tố ảnh hưởng đến người tìm việc, người lao động hay các phúc lợi mà người lao động quan tâm…; kết quả chương trình này còn trở thành dữ liệu tham khảo trong lĩnh vực quản trị nhân sự cho các doanh nghiệp ở Việt Nam.

Chương trình “Nhà tuyển dụng yêu thích 2023” do CareerBuilder tổ chức bắt đầu từ nay đến ngày 30/12/2023

Năm nay, chương trình đánh dấu sự tham gia của hơn 310 doanh nghiệp thuộc nhiều ngành nghề.

CareerBuilder còn vinh danh thương hiệu nhà tuyển dụng được đánh giá cao trong mắt người lao động thông qua việc khảo sát bình chọn trên diện rộng. Chương trình “Nhà tuyển dụng yêu thích 2023” vinh danh các hạng mục như: Top 100 Nhà tuyển dụng được yêu thích nhất 2023; Top 50 Nhà tuyển dụng được yêu thích theo các quy mô lớn, vừa, nhỏ; Nhà tuyển dụng mang lại trải nghiệm ứng tuyển ấn tượng nhất; Nhà tuyển dụng được yêu thích bởi nhân viên nội bộ.

Quà tặng hấp dẫn dành cho đáp viên may mắn tham gia chương trình "Nhà tuyển dụng yêu thích 2023"

CareerBuilder cùng các nhà tài trợ, đối tác tri ân các đáp viên may mắn với nhiều phần quà hấp dẫn trong suốt thời gian diễn ra khảo sát bao gồm: 1 iPhone 15 Pro Max 256GB; 1 iPad 9 WiFi Cellular 64GB; 1 Apple Watch SE 2023 LTE 40mm; 2 Fuji INSTAX Mini 12; 480 khóa học toàn phần từ Gitiho; 5000 khóa học trực tuyến "Take the Lead" dành riêng cho đáp viên nữ.

Để tham gia khảo sát "Nhà tuyển dụng yêu thích 2023", đáp viên chỉ cần thực hiện 2 bước đơn giản:

Bước 1: Truy cập đường dẫn https://careerbuilder.vn/employerofchoice-survey-2023 và hoàn thành khảo sát

Bước 2: Điền thông tin liên hệ xác thực để ban tổ chức có thể thông báo giải thưởng và gửi quà đến tận tay các đáp viên may mắn.

CareerBuilder.vn với công nghệ tiên tiến, mạng lưới đối tác toàn cầu và dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp đang thực hiện sứ mệnh kết nối nhân tài với công việc mơ ước, đồng thời giúp doanh nghiệp xây dựng đội ngũ nhân sự tài năng. CareerBuilder.vn đang là sự lựa chọn của hơn 20.000 nhà tuyển dụng hàng đầu với hơn 20.000 cơ hội việc tốt - lương cao mới hàng tháng. Đơn vị ghi nhận hơn 5 triệu người dùng. Bên cạnh đó, CareerBuilder cung cấp hệ sinh thái nghề nghiệp toàn diện phù hợp với đa dạng các đối tượng ứng viên: CareerStart.vn, TalentNetwork.vn, VieclamIT.vn, CareerMap.vn, CVHay.vn và VietnamSalary.vn.

Vĩnh Phú