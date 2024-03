Với doanh số bán 640 xe trong tháng 2/2024, Honda City bất ngờ từ vị trí số 3 vươn lên vị trí số 1 bán chạy nhất trong các mẫu sedan giá rẻ của tháng 2. Con số này tăng 32,7% so với tháng 1 và giảm 27% so với cùng kỳ năm 2023. Đây là kết quả đáng ghi nhận dành cho mẫu sedan cỡ B của Honda trong bối cảnh toàn thị trường ô tô đang đi xuống.

Kết thúc tháng 2/2024, doanh số bán hàng của Hyundai Accent đạt 365 xe, giảm 60% so với tháng 1 và giảm 76% so với cùng kỳ năm 2023. Điều này khiến mẫu xe của Hyundai không thể giữ được ngôi đầu vừa giành lại từ đối thủ Toyota Vios ở tháng 1, chấp nhận tụt xuống vị trí thứ 2 trong top 5 mẫu sedan giá rẻ bán chạy nhất tháng.

Mazda2 đang cho thấy sự chuyển biến tích cực về tiếp cận khách hàng. Kết thúc tháng 2/2024, Mazda2 đã bán được 250 xe. Dù giảm 32,8% so với tháng trước và 33,5% so với cùng kỳ năm 2023, doanh số trên vẫn giúp mẫu sedan cỡ B của hãng Mazda vươn lên vị trí thứ 3 trong top 5 xe sedan giá rẻ bán chạy nhất tháng, là sự may mắn trong bối cảnh các đối thủ có tốc độ giảm sâu hơn.

4. Mazda3: 234 xe

Bước sang tháng 2/2024, doanh số của Mazda3 đạt 234 xe, giảm 41% so với tháng trước và giảm 41,8% so với tháng 1/2023. Với kết quả này, Mazda3 vẫn đứng nguyên ở vị trí thứ 4 trong top 5 xe sedan giá rẻ bán chạy nhất tháng. Còn nếu so với các đối thủ trong phân khúc sedan cỡ C như KIA K3, Honda Civic, Hyundai Elantra hay Toyota Corolla Altis, doanh số của Mazda3 vẫn đang tạo ra khoảng cách khá lớn.

Lũy kế 2 tháng đầu năm, mẫu sedan cỡ C trên bán được 632 chiếc, giảm 19,6% so với cùng kỳ năm 2023.

Mazda3 hiện tại thuộc thế hệ thứ 4 được giới thiệu tại Việt Nam vào cuối năm 2019. Xe có 2 biến thể sedan và hatchback với 4 phiên bản gồm Deluxe, Luxury, Premium va Signature đi kèm mức giá bán dao động từ 579-739 triệu đồng.