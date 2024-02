“Đã có 4 tên lửa đạn đạo được phóng từ các khu vực do Houthi kiểm soát tại Yemen vào Biển Đỏ. Theo đánh giá, 3 trong 4 quả tên lửa đó được khai hỏa nhằm vào tàu thương mại MT Pollux, mang cờ Panama, thuộc sở hữu của Đan Mạch. Hiện chưa có báo cáo về thương vong và thiệt hại từ tàu MT Pollux hoặc bất kỳ tàu nào khác trong khu vực”, thông cáo của US CENTCOM đăng trên mạng xã hội X viết.

Tàu thương mại MT Pollux. Ảnh: Marinetraffic.com

Cũng theo thông cáo trên, các lực lượng Mỹ triển khai ở Biển Đỏ trong rạng sáng 17/2 đã thực hiện thành công hai cuộc tấn công mang tính tự vệ nhằm vào một tên lửa hành trình và xuồng cảm tử được phóng từ Yemen. “Chúng tôi đánh giá những khí tài đó là mối đe dọa đối với các tàu chở hàng và chiến hạm Hải quân Mỹ có mặt trong khu vực”.

Hãng thông tấn Al Jazeera nhận định, việc nhóm vũ trang Houthi ở Yemen thực hiện nhiều vụ tấn công tàu hàng với danh nghĩa “thể hiện sự đoàn kết với người dân Dải Gaza đang đối mặt với các cuộc bắn phá từ Israel” trong những tháng qua đã khiến các công ty vận tải đường biển quốc tế phải điều chỉnh hướng di chuyển các tàu chở hàng của họ khỏi khu vực Biển Đỏ, nơi chiếm khoảng 15% lưu lượng vận tải biển trên toàn thế giới.

Mỹ sẽ phủ quyết dự thảo yêu cầu ngừng bắn ở Gaza

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc (LHQ) Linda Thomas-Greenfield hôm nay (18/2) cho biết, Washington sẽ phủ quyết bất kỳ dự thảo được trình lên Hội đồng Bảo an xoay quanh vấn đề ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức trong cuộc xung đột Israel-Hamas.

“Trong tuần qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có nhiều cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và nhiều nhà lãnh đạo khác để thúc đẩy về lệnh ngừng bắn lâu dài trong 6 tuần ở Gaza. Chúng tôi tin rằng lệnh ngừng bắn lâu dài là cơ hội tốt nhất để đoàn tụ các con tin Israel với gia đình của họ, cũng như cho phép tạm ngừng giao tranh để cung cấp nhu yếu phẩm tới người dân Palestine”, Thời báo Israel dẫn lời bà Thomas-Greenfield nói.

“Trong khi đó, một dự thảo yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức ở Dải Gaza của Hội đồng Bảo an sẽ không thể đạt được những kết quả như vậy. Chúng tôi đã nhiều lần nói về sự quan ngại này với các đồng nghiệp trong Hội đồng Bảo an. Vì lý do này, Mỹ không ủng hộ dự thảo ngừng bắn ngay lập tức. Nếu đưa ra biểu quyết, thì dự thảo đó sẽ bị phủ quyết”, bà Thomas-Greenfield nói thêm.

Theo Thời báo Israel, tuyên bố của Đại sứ Mỹ tại LHQ được đưa ra trong bối cảnh Algeria đã yêu cầu Hội đồng Bảo an bỏ phiếu vào ngày 20/2 về dự thảo nghị quyết được nước này trình lên hai tuần trước, có nội dung thiết lập lệnh ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức ở Dải Gaza.

