Tối 25/8, tại Nhà hát Lớn Hà Nội đã diễn ra chương trình chính luận nghệ thuật Sao Độc lập năm 2024 với chủ đề Lời Bác - Lời của non sông, nhân dịp kỷ niệm 79 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2024), Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2024) và Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2024).

Điểm nhấn của màn khai từ là những tư liệu vô giá trích dẫn từ 236 bài viết của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng in trên Tạp chí Cộng sản.

Chương trình là vở đại nhạc vũ kịch, chia làm 3 chương do Tổng đạo diễn Tuyết Minh dàn dựng.

Điểm nhấn của màn khai từ là những tư liệu trích dẫn từ 236 bài viết của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng in trên Tạp chí Cộng sản trải rộng khắp từ Hà Nội, trái tim của cả nước tới thành phố mang tên Bác; từ miền núi phía Bắc tới Miền Trung, Tây Nguyên; từ điệp trùng dãy Trường Sơn ra tới Hoàng Sa, Trường Sa vùng biển trời của Tổ quốc.

Xuyên suốt chương 1 và 2, hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam - được khắc họa rõ nét, đưa cách mạng nước ta đạt những thành tựu to lớn. Lực lượng công an, từ ngày đầu thành lập, được Bác giáo dục và rèn luyện. 8 đồng chí cảnh vệ sống bên Bác: Trường, Kỳ, Kháng, Chiến, Nhất, Định, Thắng, Lợi là tiền thân của lực lượng cảnh vệ; lực lượng an ninh trưởng thành cùng lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đã làm nên một thế hệ anh hùng, quật cường xả thân vì nghĩa lớn.

Hình tượng Bác Hồ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn tái hiện trên sân khấu.

Điểm nhấn của chương 1 là những hình ảnh nghệ thuật tái hiện không khí các đội tự vệ, đội du kích như ATK hoạt động ngầm ở nông thôn các vùng ven Hà Nội như: Trầm Lộng, 7 làng La, 3 làng Mỗ - Hoài Đức, Đình Bảng - Bắc Ninh, Cổ Loa... chuẩn bị tiến vào Thủ đô. Sức mạnh ý chí, niềm tin và khát khao mãnh liệt của dân tộc tạo nên khí thế ngút ngàn của Tổng khởi nghĩa 19/8.

Màn đại vũ nhạc kịch tái hiện những quyết sách làm nên lịch sử của dân tộc.

Điểm nhấn của chương 2 là những quyết sách lịch sử của Bộ Chính trị Trung ương Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn: Đề ra kế hoạch tuyệt mật của đoàn Phương Đông 1 và đội trinh sát chi viện cho chiến trường Miền Nam; thành lập Đoàn công tác đặc biệt đúng ngày sinh nhật Bác 19/5/1959, mang tên đường Hồ Chí Minh huyền thoại.

Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam đã chi viện những cán bộ chiến sĩ quả cảm, mưu trí, kết hợp với các mũi trinh sát an ninh Sài Gòn - Chợ Lớn hình thành lực lượng biệt động, xây dựng các tổ chức vũ trang diệt ác trừ gian, phá kho hàng, trừ khử những tên bán nước, chiến đấu với Mỹ, Ngụy, bảo vệ Sài Gòn, bảo vệ cách mạng chuẩn bị cho Tổng tiến công Mậu Thân 1968.

Chương 3 thể hiện sự tri ân những người hy sinh cho Tổ quốc, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa trên khắp đất nước và niềm tin vào thế hệ hôm nay sẽ bảo vệ thành quả cách mạng cha ông đã tạo dựng.

Điểm nhấn của chương này là hai ca khúc do Tổng đạo diễn Tuyết Minh sáng tác riêng: Người lính an ninh biệt động Sài Gòn tri ân những người con ưu tú đã dâng hiến trọn đời cho Tổ quốc trong trận Mậu Thân 1968 và trường ca Lời Bác - Lời của non sông tri ân cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tham gia biểu diễn gồm các ca sĩ: Đào Mác, Hồng Nhung, Kim Long, Khắc Tiệp, Ngọc Hiếu, Lê Tuân… cùng các nghệ sĩ kịch và vũ kịch như: NSƯT Trần Lin (Bác Hồ), NSƯT Anh Hòa (Đại tướng Võ Nguyên Giáp), NSƯT Quang Khải (hình tượng cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn và Cục trưởng Hoàng Hữu Kháng), NSƯT Cao Chí Thành; các diễn viên múa Hà Nhi, Quang Bách, Thúy Hiền, và nghệ sĩ xiếc Đức Thịnh…

Chương trình đã đem đến khán giả những giây phút hào hùng và lắng đọng, khơi dậy niềm tự hào, lòng biết ơn với thế hệ cha ông, truyền ngọn lửa truyền thống cho các thế hệ hôm nay tiếp tục vượt qua khó khăn, thách thức, đoàn kết, xây dựng và bảo vệ đất nước ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.

Ảnh: BTC