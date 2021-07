06/08/2016

Ông Michel Scharwitzel – Giám đốc đơn vị đã in, phát cho du khách, hướng dẫn viên hàng trăm bản đồ “hô biến” Biển Đông thành biển của Trung Quốc - cho biết lỗi do khách quan và do người trợ lý thực hiện.