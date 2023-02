Hủy niêm yết gần 710 triệu cổ phiếu Tập đoàn FLC

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa công bố quyết định huỷ niêm yết gần 710 triệu cổ phiếu FLC của Công ty cổ phần Tập đoàn FLC từ ngày 20/2 do doanh nghiệp này "vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin".

HOSE cho biết, lý do hủy niêm yết cổ phiếu FLC là do tổ chức niêm yết vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin và các trường hợp khác mà Sở hoặc Uỷ ban Chứng khoán xét thấy cần thiết phải huỷ niêm yết nhằm bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư.

FLC là một doanh nghiệp bất động sản từng nổi tiếng trên thị trường chứng khoán, với số lượng cổ đông hiện khoảng gần 65 nghìn người.

FLC gần đây liên tục vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin và bị đình chỉ giao dịch.

Hồi đầu năm 2023, Tập đoàn FLC rơi vào tình huống hy hữu khi không còn người trong kiểm toán nội bộ sau khi 2 thành viên liên tiếp xin từ chức.

Điều đó cũng có nghĩa hiện FLC không có người làm việc với đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2021.

Hủy niêm yết cổ phiếu FLC. (Nguồn: HOSE)

Trước đó, Tập đoàn FLC phải tìm đơn vị kiểm toán mới do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) đình chỉ tư cách được chấp thuận kiểm toán cho doanh nghiệp niêm yết của Công ty Đất Việt. Ngày 21/7/2022, FLC ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán An Việt để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 nhưng sau đó gần 2 tháng, FLC thanh lý hợp đồng với An Việt và chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

Tập đoàn FLC liên tục lùi công bố báo cáo tài chính năm 2021 sau khi ông Trịnh Văn Quyết bị bắt hồi tháng 3/2021. Cho đến nay, FLC vẫn chưa có hoàn tất báo cáo kiểm toán 2021 và soát xét bán niên 2022.

FLC cũng chưa tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2022.

Cổ phiếu FLC đã bị đình chỉ giao dịch từ ngày 9/9/2022.

Không chỉ FLC, nhiều cổ phiếu “họ FLC” cũng bị đình chỉ giao dịch.

Hôm 21/11/2022, gần 97 triệu cổ phiếu ART của Chứng khoán BOS thuộc “họ FLC” bị đình chỉ giao dịch do tiếp tục vi phạm quy định về công bố thông tin sau khi chứng khoán bị đưa vào diện hạn chế giao dịch. Chứng khoán BOS tiếp tục chậm nộp báo cáo tài chính quý III/2022.

Cũng như FLC, cho đến nay, Chứng khoán BOS chưa công bố kết quả kinh doanh các quý năm 2022, báo cáo tài chính kiểm toán bán niên 2022; Báo cáo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2022;...

Trước đó, nhiều khoảng thời gian, các mã cổ phiếu “họ FLC” nổi sóng trên thị trường chứng khoán. ROS vào thời điểm giữa năm 2017 từng được giao dịch với mức giá khoảng 170.000/cp. GAB đạt gần 195.000/cp. Các mã FLC, HAI, AMD hay ART đều từng lên trên 20.000/cp.