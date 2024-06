Với kế hoạch được đồn đại của Apple là bổ sung một dòng cao cấp hoàn toàn mới cho iPhone 17, 2024 có thể là năm để Táo khuyết đưa mẫu iPhone 16 Pro Max lên đỉnh cao - kiểu nâng cấp nổi bật hơn hẳn các phiên bản khác của dòng iPhone 16.

Một concept iPhone 16 Pro Max. Ảnh: Matt Talks Tech/YouTube

Kích thước lớn hơn

Theo nhiều nguồn tin, iPhone 16 Pro Max sẽ tăng kích thước, có khả năng trở thành chiếc iPhone lớn nhất từ ​​trước đến nay của Apple. Thiết bị sẽ có màn hình lớn hơn iPhone 15 Pro Max và dự kiến ​​sẽ cao hơn và rộng hơn so với phiên bản tiền nhiệm ra mắt năm ngoái.

Tin tức rò rỉ mới nhất từ IT Home cho thấy, kích thước iPhone 16 Pro Max sẽ cao hơn (163,03mm so với 159,9mm của iPhone 15 Pro Max), rộng hơn (77,58mm so với 76,7mm của 15 Pro Max).

Trong khi độ dày sẽ được giữ nguyên so với phiên bản tiền nhiệm nhưng trọng lượng iPhone 16 Pro Max sẽ tăng nhẹ do kích thước lớn hơn. Nếu chính xác, đây sẽ là lần tăng kích thước iPhone đầu tiên kể từ dòng iPhone 12 của Apple.

Ngoài việc tăng kích thước, màn hình iPhone 16 Pro Max cũng sẽ lớn hơn. Theo các tin tức rò rỉ, iPhone 16 Pro Max được cho là sẽ có màn hình 6,9 inch, so với 6,7 inch của iPhone 15 Pro Max năm ngoái.

Thật hợp lý khi một thiết bị lớn hơn sẽ có màn hình lớn hơn. Thế nhưng Apple không chỉ dựa đơn thuần vào kích thước vật lý lớn hơn để mang lại trải nghiệm xem phong phú, đối với iPhone 16 Pro Max, Táo khuyết được cho là sẽ sử dụng công nghệ Border Reduction Structure (BRS), cho phép bố trí bo mạch dưới màn hình gọn và hiệu quả hơn để có được viền màn hình siêu mỏng.

Độ mỏng viền màn hình iPhone 16 Pro Max thậm chí đạt tới 1,15mm. Để so sánh, iPhone 15 Pro Max có viền màn hình khoảng 1,55mm và smartphone hàng đầu Android Samsung Galaxy S24 Ultra là 1,5mm. Với viền màn hình được giảm xuống mức siêu mỏng, iPhone 16 Pro Max sẽ trở thành smartphone cao cấp có màn hình tràn viền đẹp nhất thế giới.

Camera lớn hơn

iPhone 16 Pro Max dự kiến sẽ có camera chính cao cấp hơn, kích thước lớn hơn 12%, trang bị cảm biến Sony IMX903 48MP tùy chỉnh với thiết kế xếp chồng để có hiệu suất tốt hơn.

Kèm với đó là bộ chuyển đổi Analog sang kỹ thuật số (ADC) 14 bit để chuyển đổi dữ liệu hình ảnh chất lượng cao và công nghệ kiểm soát khuếch đại kỹ thuật số (DCG) cho dải nhạy sáng tốt hơn và hạn chế nhiễu.

Ngoài ra, iPhone 16 Pro Max cũng được đồn đại sẽ có camera Ultra Wide 48MP, nâng cấp từ ống kính 12MP trên iPhone 15 Pro Max.

Apple cũng được cho là sẽ trang bị cho iPhone 16 Pro Max nút Capture (nút chụp). Nút Capture ​​sẽ hoạt động giống như nút chụp trên máy ảnh chuyên nghiệp với độ nhạy cảm ứng và điều khiển zoom, giúp người dùng kiểm soát tốt hơn các bức ảnh của mình và thậm chí có thể điều chỉnh thu phóng khi đang di chuyển.

Thời lượng pin dài hơn

Theo nhà phân tích Ming-Chi Kuo của TF Securities, Apple sẽ sử dụng pin có mật độ năng lượng cao hơn cho iPhone 16 Pro Max, giúp mang lại thời lượng pin dài hơn, ngay cả khi kích thước pin giữ nguyên như trên iPhone 15 Pro Max.

Những tiết lộ ban đầu cho rằng cả hai mẫu iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max sẽ sử dụng công nghệ pin xếp chồng, mang lại dung lượng cao hơn và tuổi thọ dài hơn.

Trong khi theo một nguồn tin khác, ‌iPhone 16 Pro‌ Max năm nay sẽ có thời lượng pin thậm chí còn lớn hơn 30 giờ. Để so sánh, thời lượng pin của iPhone 15 Pro Max là 29 giờ.

Loạt iPhone 16 dự kiến sẽ được Apple trình làng vào tháng 9 tới. Trong đó, đáng chú ý các bản iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max với nâng cấp mạnh về màn hình, camera, thời lượng pin, hỗ trợ kết nối Wi-Fi 7 và 5G Advance, hệ thống tản nhiệt với chất liệu graphene và loạt tính năng AI mới.

Tại WWDC 2024, Apple đã giới thiệu Apple Intelligence, tính năng kết hợp giữa mô hình AI tạo sinh với bối cảnh cá nhân để mang đến sự hữu ích lớn hơn. Siri trở nên thông minh và giao tiếp tự nhiên hơn. Người dùng được hỗ trợ tối đa trong soạn thảo, chỉnh sửa văn bản, văn phong, chỉnh sửa và tái tạo hình ảnh... Apple Intelligence chắc chắn sẽ có mặt trên iPhone 16 Pro Max.

Xem video concept iPhone 16 Pro (Video: YouTube/Water Productions):