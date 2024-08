Theo Bloomberg, iPhone SE 4 sẽ ra mắt sớm nhất vào đầu năm 2025. Đây là bản cập nhật đầu tiên cho iPhone SE kể từ năm 2022.

iPhone SE 4 vẫn giữ nguyên thiết kế với 1 camera đơn nhưng được nâng cấp lên ống kính 48MP.

Báo cáo cho biết, iPhone SE 4 sẽ dùng màn hình OLED cao cấp, khung máy gần giống với iPhone 14, mặt trước là màn hình "tai thỏ" và không còn nút Home vật lý, trong khi mặt lưng có thiết kế giống với iPhone 16. Tuy nhiên, SE 4 không có cụm camera kép mà vẫn dùng camera đơn được nâng cấp lên 48MP.

Mẫu iPhone giá rẻ thế hệ thứ tư sẽ được hỗ trợ các tính năng Apple Intelligence. Đây cũng là điểm nhấn quan trọng được người dùng đặc biệt quan tâm.

Máy có màn hình 6,1 inch với tốc độ làm mới 60Hz, hỗ trợ quét khuôn mặt bằng Face ID thay vì bảo mật Touch ID; Camera selfie chất lượng 12MP, cổng USB-C, nút Action, modem 5G do Apple tự thiết kế.

Nhà phân tích Mark Gurman của Bloomberg cho biết, iPhone SE 4 dự kiến sẽ được trang bị RAM 8GB, tăng từ 4GB của mẫu máy tiền nhiệm.

Để so sánh, iPhone 15 và iPhone 15 Plus chỉ có 6GB RAM. Đây có lẽ là lý do khiến iPhone SE 4 có thể chạy các tính năng Apple Intelligence, còn iPhone 15 và iPhone 15 Plus thì không thể.

Với mức giá được dự đoán dưới 500 USD (khoảng 12,5 triệu đồng), iPhone SE 4 hứa hẹn sẽ mang về doanh số iPhone đột biến cho Apple trong năm 2025.

Trong khi loạt iPhone 16 sẽ ra mắt vào tháng 9 tới, thì iPhone SE 4 được dự đoán sẽ sản xuất hàng loạt từ tháng 10 và có thể phát hành vào tháng 1/ 2025 (trước Tết Nguyên đán).

Xem video concept iPhone SE 4 (Nguồn: Technizo Concept):

(Theo Macrumors, Bloomberg)