Báo Guardian dẫn lời quân đội Israel hôm nay (10/11) cho biết, 14 người trong số những cá nhân mới bị bắt là các tay súng nổi dậy.

Nhà chức trách Do Thái cũng tuyên bố đã phá hủy các ngôi nhà thuộc về 2 tay súng bị buộc tội thực hiện vụ tấn công hồi tháng 8 khiến một phụ nữ Israel thiệt mạng và một nam giới Israel bị thương nặng. Vào thời điểm đó, Lữ đoàn những người tử vì đạo Al Aqsa, một nhánh thuộc đảng Fatah của Palestine, đã nhận trách nhiệm gây ra sự cố.

Theo các lực lượng Israel, họ đã “niêm phong” một cửa hàng ở Hebron tình nghi là nơi in “các tài liệu cho Hamas” và đột kích vào 3 trại tị nạn ở Bờ Tây, tịch thu nhiều vũ khí.

Quân đội Israel thống kê đã bắt giữ 1.540 người Palestine ở Bờ Tây kể từ khi cuộc xung đột với Phong trào Hồi giáo Hamas bùng phát ngày 7/10. Khoảng 930 người trong số này được nhận diện có liên kết với Hamas. Song, Câu lạc bộ tù nhân Palestine, tổ chức đại diện cho những người Palestine bị chính quyền Do Thái bắt giữ, nói con số thực tế lớn hơn nhiều, lên tới 2.400 người.

Israel mở hành lang sơ tán 7 tiếng ở Gaza

Trong một thông điệp đăng tải trên mạng xã hội X, Cogat, cơ quan trực thuộc quân đội Israel chịu trách nhiệm về chính sách của Tel Avivi tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, cho biết Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã mở một hành lang sơ tán ở Dải Gaza ngày thứ 6 liên tiếp. Vào ngày 10/11, hành lang này mở cửa trong 7 tiếng, từ 9h – 16h giờ địa phương.

Cogat cũng cho đăng tải một đoạn video quay cảnh “hàng chục nghìn cư dân Gaza” đang di chuyển về phía nam của vùng đất để tránh rủi ro từ xung đột, theo khuyến nghị của IDF.

Tuy nhiên, Volker Türk, Cao ủy nhân quyền của Liên Hợp Quốc cảnh báo ở Gaza hiện không có nơi nào an toàn cho dân thường.

Dòng người Palestine đang sơ tán từ phía bắc Gaza sang phía nam. Ảnh: Anadolu

CNN dẫn lời ông Türk phát biểu tại một cuộc họp báo ở Amman, Jordan: “Cái gọi là ‘vùng an toàn’, khi được thiết lập đơn phương có thể làm tăng rủi ro cho dân thường và đặt ra câu hỏi liệu an ninh có được đảm bảo trên thực tế hay không. Hiện tại, không nơi nào ở Gaza là an toàn, vì các vụ bắn phá đang được ghi nhận ở khắp mọi nơi trên vùng đất này".