IDF ngày 8/11 ra tuyên bố cho biết: “Các lính kỹ thuật Israel ở Gaza đang phá hủy vũ khí của Hamas, đồng thời đang xác định vị trí, truy tìm và cho nổ tung các trục đường hầm của đối phương. Với việc mở rộng hoạt động trên bộ ở Dải Gaza, quân đội Israel đang triệt phá cơ sở hạ tầng khủng bố của Hamas”.

Các binh sĩ Israel đang kiểm tra các đường hầm mới phát hiện được của Hamas ở phía bắc Dải Gaza. Ảnh: Times of Israel

Theo nhà chức trách Do Thái, các dấu hiệu chuẩn bị cho thời gian lưu trú kéo dài trong đường hầm của Hamas rất rõ thấy, dựa trên các phương tiện cung cấp nước và oxy được tìm thấy trong đường hầm. Ngoài việc phá hủy 130 trục đường hầm của Hamas ở Gaza, lính Israel đang nỗ lực triệt phá thêm hệ thống hầm ngầm dưới đất của nhóm vũ trang Hồi giáo người Palestine này.

CNN thừa nhận không thể xác minh được các phát biểu trên của IDF.

WHO cảnh báo xu hướng dịch bệnh đáng lo ngại ở Gaza

Cùng ngày, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến cáo, Dải Gaza đang phải đối mặt với nguy cơ gia tăng lây lan dịch bệnh do các cuộc oanh tạc của Israel đã làm gián đoạn hệ thống y tế, khả năng tiếp cận nước sạch và khiến người dân phải tập trung tại các nơi trú ẩn.

Báo Guardian dẫn lời đại diện WHO giải thích, việc thiếu nhiên liệu ở khu vực đông dân cư đã khiến quá trình khử muối của các nhà máy phải ngừng hoạt động, làm tăng nguy cơ lây lan các bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn như tiêu chảy. WHO nói đã có hơn 33.551 trường hợp mắc bệnh tiêu chảy trong khu vực, phần lớn là trẻ em dưới 5 tuổi, kể từ giữa tháng 10.

Việc thiếu nhiên liệu cũng làm gián đoạn việc thu gom chất thải rắn, khiến các cơ sở y tế “gần như không thể” duy trì các biện pháp phòng ngừa nhiễm trùng cơ bản, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng do chấn thương, phẫu thuật và sinh nở. Giao tranh ác liệt cùng các biện pháp phong tỏa Gaza hoàn toàn của quân đội Do Thái cũng dẫn đến việc thiếu thuốc men điều trị, các cơ sở y tế bị phá hủy và hoạt động tiêm chủng định kỳ trong khu vực bị gián đoạn.

WHO kết luận, tất cả đang làm xuất hiện “một số xu hướng lây lan dịch bệnh nhanh chóng, đáng lo ngại”.

WHO và các tổ chức khác của Liên Hợp Quốc đã lên tiếng báo động về thảm họa nhân đạo ở Gaza vì xung đột. Các quan chức y tế địa phương thống kê, ít nhất 10.569 người Palestine, bao gồm 4.324 trẻ em đã thiệt mạng và thêm 26.457 người khác bị thương kể từ khi Israel mở chiến dịch tấn công trả đũa Hamas.