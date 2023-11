“Hamas đã mất quyền kiểm soát Gaza. Những tay súng Hamas đang chạy trốn về phía Nam và dân thường đang tràn vào các căn cứ của Hamas”, hãng tin RIA Novosti dẫn lời ông Gallant cho hay.

Trước đó, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết, họ đã gây thiệt hại đáng kể cho các tiểu đoàn Hamas ở phía bắc Gaza. Đồng thời tin rằng Hamas gần như không còn tồn tại như một cơ cấu quân sự có tổ chức ở Dải Gaza.

Quân đội Israel ở Dải Gaza. Ảnh: AP

Tel Aviv lên kế hoạch đảm bảo an ninh ở miền Bắc

Tổng Tham mưu trưởng IDF Herzi Halevi cho biết, Tel Aviv đang chuẩn bị các kế hoạch hoạt động nhằm đảm bảo an ninh ở phía Bắc đất nước.

“Chúng tôi đang chuẩn bị các kế hoạch hoạt động ở phía Bắc. Nhiệm vụ của chúng tôi là đảm bảo an ninh. Tình hình an ninh sẽ không như trước, khi người dân miền Bắc không cảm thấy an toàn khi trở về nhà”, ông Halevi chia sẻ trên kênh Telegram.

Trước đó, ông đã tổ chức một cuộc họp với Bộ Tư lệnh phía Bắc của IDF, trong đó ông phê duyệt các kế hoạch phòng thủ và tấn công, đồng thời chỉ thị tất cả các lực lượng phải cảnh giác cao độ.

Israel tuyên bố tiêu diệt chỉ huy Hamas

IDF tuyên bố hạ chỉ huy nhóm tên lửa chống tăng Lữ đoàn Khan Yunis của Hamas và cựu lãnh đạo cơ quan tình báo quân sự của lực lượng này.

“Trong 24 giờ qua, IDF đã hạ chỉ huy nhóm tên lửa chống tăng của Lữ đoàn Khan Yunis, Yaakub A'ashur. Ngoài ra, Mohammed Khamis Dababash, cựu lãnh đạo cơ quan tình báo Hamas cũng bị tiêu diệt”, IDF thông báo.

Theo IDF, những tay súng Hamas trên đều tham gia lập kế hoạch và thực hiện các cuộc tấn công chống lại binh lính IDF.