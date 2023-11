“Chúng tôi sẽ tiến hành đình chỉ chiến thuật các hoạt động quân sự ở thành phố Rafah, cụ thể là từ 10h đến 14h (giờ địa phương)”, IDF viết trên mạng xã hội X hôm nay (13/11).

IDF cũng cho biết, hành lang nhân đạo sơ tán cư dân các khu vực phía bắc Dải Gaza sẽ hoạt động trở lại từ 9h đến 16h (giờ địa phương). Ngoài ra, quân đội Israel sẽ cho phép cư dân của trại tị nạn Al-Shati di rời từ 10h đến 16h (giờ địa phương).

Xe tăng Israel gần biên giới Lebanon. Ảnh: AP

Israel pháo kích vào lãnh thổ Lebanon

IDF tuyên bố trên kênh Telegram, để đáp trả vụ phóng tên lửa chống tăng từ Lebanon, lực lượng này đã có cuộc tấn công đáp trả.

“Những tay súng từ Lebanon đã phóng tên lửa chống tăng từ lãnh thổ nước này về phía khu vực Netua ở miền bắc Israel. Để đáp trả, pháo binh IDF đã bắn tên lửa vào đối phương”.

Theo IDF, đạn pháo được bắn từ lãnh thổ Lebanon về phía Israel và rơi xuống các khu vực trống trải, không gây thương vong.

Trước đó, Times of Israel đưa tin, vào hôm 12/11, 17 thường dân bị thương do vụ tấn công bằng tên lửa của Hezbollah tại khu định cư Do Thái ở phía bắc Israel.

Quan chức cấp cao EU sẽ đến Israel

Đại diện cấp cao Liên minh châu Âu (EU) về chính sách an ninh và đối ngoại Josep Borrell sẽ có chuyển thăm đến Israel vào ngày 16/11.

Ông có kế hoạch hội đàm với Tổng thống Israel Isaac Herzog và Bộ trưởng Ngoại giao Eli Cohen. Ngoài ra, người đứng đầu cơ quan ngoại giao châu Âu dự kiến ​​sẽ đến thăm Dải Gaza và gặp gỡ gia đình các con tin người Israel bị Hamas bắt giữ.