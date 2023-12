{"article":{"id":"2225448","title":"Israel tiến vào trung tâm Khan Younis, Tel Aviv bị tố nã tên lửa gần Damascus","description":"Theo lời kể của người dân di tản tới thành phố Khan Younis ở Dải Gaza, lực lượng tăng-thiết giáp Israel hôm 10/12 đã tiến vào trung tâm đô thị này.","contentObject":"<p>Tờ Al Arabiya dẫn lời một số người dân di tản đến thành phố Khan Younis ở Dải Gaza kể rằng, nhiều xe tăng <a href=\"https://vietnamnet.vn/israel-tag8487108801207253704.html\">Israel</a> đã tiến được vào trục đường chính bắc-nam nằm ở trung tâm đô thị này sau một trận giao tranh ác liệt. Trong khi đó, các máy bay chiến đấu Israel liên tục không kích nhiều khu vực nằm ở phía tây trục đường.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/idf-tank-297.jpg?width=768&s=tKia9fegudq5LcFhEYoHpA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/idf-tank-297.jpg?width=1024&s=O4WreSnnXzLmaJYznll3-w\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/idf-tank-297.jpg?width=0&s=S2yLiVLxgSTc_lWz5_W3HQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/idf-tank-297.jpg?width=768&s=tKia9fegudq5LcFhEYoHpA\" alt=\"idf tank.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/idf-tank-297.jpg?width=260&s=AM-alcZrRvjV48RPICuJpw\"></picture>

<p>“Đây là một trong những đêm khủng khiếp nhất, sự chống cự từ Hamas diễn ra dữ dội, chúng tôi có thể nghe thấy tiếng súng và tiếng nổ lớn không ngừng nghỉ trong nhiều giờ đồng hồ”, một người dân giấu tên, buộc phải rời bỏ nhà cửa ở thành phố Gaza do chiến sự, kể lại những gì bản thân chứng kiến.</p>

<p>Theo Al Arabiya, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) những ngày gần đây đã mở nhiều cuộc tấn công lớn nhằm vào thành phố Khan Younis. Để hạn chế thương vong cho dân thường, IDF hôm 9/12 đã kêu gọi người dân tại đây <a href=\"https://vietnamnet.vn/idf-keu-goi-nguoi-dan-khan-younis-so-tan-my-ban-14-000-dan-xe-tang-cho-israel-2225179.html\">sơ tán khẩn cấp</a> tới vùng Al-Muwasi, dải đất rộng khoảng 20km2 dọc theo bờ biển gần Khan Younis, và một số khu định cư được chỉ định.</p>

<p><strong>Tel Aviv bị tố nã tên lửa gần thủ đô Syria </strong></p>

<p>Hãng thông tấn SANA dẫn nguồn tin từ quân đội Syria cho hay, Không quân Israel rạng sáng 11/12 (giờ Syria) đã nã nhiều tên lửa vào khu vực gần thủ đô Damascus của nước này.</p>

<p>“Các chiến đấu cơ của IDF đã phóng tên lửa từ bầu trời Cao nguyên Golan nhằm vào nhiều khu vực gần thủ đô Damascus. Dù lực lượng phòng không Syria đã đánh chặn một số quả tên lửa, nhưng cuộc tập kích gây ra nhiều thiệt hại vật chất”, nguồn tin nói.</p>

<p>IDF tới nay chưa bình luận về thông tin trên.</p>

Các nhà khoa học đang trong quá trình nghiên cứu và ứng dụng về ngón tay cái thứ ba cho con người, với những tính năng đặc biệt và khả năng vận hành ấn tượng.","displayType":4,"category":{"name":"Video","detailUrl":"/video","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/video","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":4,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nang-cao-suc-manh-cua-ban-tay-voi-ngon-tay-cai-thu-ba-2224757.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/tim-ra-cach-nang-cao-suc-manh-cua-ban-tay-nho-them-ngon-tay-cai-thu-ba-1080.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T08:00:00","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2225428","title":"Cờ Nga ở thành trì Kiev tại Donetsk, Pháp ủng hộ EU mở đàm phán kết nạp Ukraine","description":"Quân Nga đã treo cờ nước này ở ngoại ô Maryinka, một thị trấn then chốt tại vùng Donetsk và là thành trì lớn nhất của chính quyền Kiev ở miền đông Ukraine.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới","detailUrl":"/the-gioi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/co-nga-o-thanh-tri-kiev-tai-donetsk-phap-ung-ho-eu-mo-dam-phan-ket-nap-ukraine-2225428.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/co-nga-o-thanh-tri-kiev-tai-donetsk-phap-ung-ho-eu-mo-dam-phan-ket-nap-ukraine-211.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T07:30:57","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225425","title":"Thủ tướng Israel gọi điện trách cứ Nga, Hamas cảnh báo không để con tin sống sót","description":"Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã gọi điện cho Tổng thống Nga Vladimir Putin để bày tỏ sự không hài lòng về \"quan điểm chống Israel\" của phái đoàn Moscow tại Liên Hợp Quốc.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới","detailUrl":"/the-gioi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thu-tuong-israel-goi-dien-trach-cu-nga-hamas-canh-bao-khong-de-con-tin-song-sot-2225425.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/thu-tuong-israel-goi-dien-trach-cu-nga-hamas-canh-bao-khong-de-con-tin-song-sot-187.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T06:27:28","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225424","title":"Ông Biden mời tổng thống Ukraine đến Nhà Trắng hội đàm","description":"Tổng thống Mỹ Joe Biden đã mời người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky tới Nhà Trắng hội đàm vào ngày 12/12, để thảo luận về cuộc xung đột đang tiếp diễn với Nga.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới","detailUrl":"/the-gioi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ong-biden-moi-tong-thong-ukraine-den-nha-trang-hoi-dam-2225424.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/ong-biden-moi-tong-thong-ukraine-den-nha-trang-hoi-dam-157.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T05:53:44","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225009","title":"Những thách thức đối với ông Putin nếu tái đắc cử Tổng thống Nga","description":"Xung đột Ukraine chưa có hồi kết, nhân sự chủ chốt trong giới lãnh đạo đã cao tuổi và cần thay thế là 2 trong số nhiều thách thức ông Putin đối mặt nếu tái đắc cử Tổng thống Nga.","displayType":1,"category":{"name":"Bình luận quốc tế","detailUrl":"/the-gioi/binh-luan-quoc-te","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi/binh-luan-quoc-te","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhung-thach-thuc-doi-voi-ong-putin-neu-tai-dac-cu-tong-thong-nga-2225009.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/nhung-thach-thuc-doi-voi-ong-putin-neu-tai-dac-cu-tong-thong-nga-828.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T05:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224656","title":"Hé lộ loại tên lửa giúp Nga đối phó với tiêm kích F-16 ở Ukraine","description":"Tên lửa tầm xa 40N6 của hệ thống phòng không S-400 có thể giúp Nga đối phó với dàn tiêm kích F-16 do Mỹ sản xuất và được phương Tây viện trợ cho Ukraine.","displayType":1,"category":{"name":"Quân sự","detailUrl":"/the-gioi/quan-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi/quan-su","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/he-lo-loai-ten-lua-giup-nga-doi-pho-voi-tiem-kich-f-16-o-ukraine-2224656.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/he-lo-loai-ten-lua-giup-nga-doi-pho-voi-tiem-kich-f-16-o-ukraine-806.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T05:21:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224409","title":"Video binh sĩ Nga thu giữ thiết bị chiến đấu hạng nặng của phương Tây","description":"Một số video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy, những ngày gần đây binh sĩ Nga tại Ukraine đã thu giữ được một số thiết bị hạng nặng do phương Tây sản xuất.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới","detailUrl":"/the-gioi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/video-quan-nga-thu-giu-thiet-bi-chien-dau-hang-nang-cua-phuong-tay-2224409.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/video-binh-si-nga-thu-giu-thiet-bi-chien-dau-hang-nang-cua-phuong-tay-804.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T05:05:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225371","title":"Rò rỉ video tay súng Hamas đầu hàng, Israel nói về ảnh lột trần người Palestine","description":"Truyền thông Israel đã cho đăng tải một đoạn video rò rỉ, được cho quay cảnh các tay súng Hamas đang đầu hàng binh lính Do Thái ở phía bắc Dải Gaza.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới","detailUrl":"/the-gioi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ro-ri-video-tay-sung-hamas-dau-hang-israel-noi-ve-anh-lot-tran-nguoi-palestine-2225371.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/ro-ri-video-tay-sung-hamas-dau-hang-israel-noi-ve-anh-lot-tran-nguoi-palestine-939.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T22:08:40","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225345","title":"Gia đình nào giàu có nhất thế giới năm 2023?","description":"Danh sách “Những gia đình giàu nhất thế giới năm 2023” do hãng thông tấn Bloomberg mới công bố, đã tiết lộ việc dầu mỏ định hình lại sự phân bổ của cải toàn cầu.","displayType":1,"category":{"name":"Hồ sơ","detailUrl":"/the-gioi/ho-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi/ho-so","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gia-dinh-nao-giau-co-nhat-the-gioi-nam-2023-2225345.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/gia-dinh-nao-giau-co-nhat-the-gioi-nam-2023-846.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T20:46:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225079","title":"Video trực thăng Nga săn đuổi xuồng không người lái Ukraine","description":"Quân đội Nga đã sử dụng trực thăng Mi-8 để truy đuổi và bắn hạ xuồng không người lái (USV) của Ukraine xuất hiện tại Biển Đen.","displayType":1,"category":{"name":"Quân sự","detailUrl":"/the-gioi/quan-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi/quan-su","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/video-truc-thang-nga-san-duoi-xuong-khong-nguoi-lai-ukraine-2225079.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/video-truc-thang-nga-san-duoi-xuong-khong-nguoi-lai-ukraine-768.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T19:40:55","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225316","title":"Hezbollah nã rocket vào Israel, lãnh đạo LHQ quyết thúc đẩy ngừng bắn ở Gaza","description":"Nhóm vũ trang Hezbollah tuyên bố đã thực hiện các vụ nã rocket từ Lebanon vào phía bắc Israel sáng nay (10/12).","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới","detailUrl":"/the-gioi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hezbollah-na-rocket-vao-israel-lanh-dao-lhq-quyet-thuc-day-ngung-ban-o-gaza-2225316.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/hezbollah-na-rocket-vao-israel-lanh-dao-lhq-quyet-thuc-day-ngung-ban-o-gaza-765.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T19:34:06","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225287","title":"Nga nói đánh bại ba lữ đoàn Ukraine, Kiev gấp rút tìm chiến cơ phương Tây","description":"Theo Cụm quân trung tâm của Nga tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, lực lượng này đã đánh bại ba lữ đoàn Ukraine gần thành phố Lyman.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới","detailUrl":"/the-gioi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nga-noi-danh-bai-ba-lu-doan-ukraine-kiev-gap-rut-tim-chien-co-phuong-tay-2225287.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/nga-noi-danh-bai-ba-lu-doan-ukraine-kiev-gap-rut-tim-chien-co-phuong-tay-517.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T16:27:41","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225274","title":"Israel sẵn sàng đối đầu Houthi, tăng cường bắn phá miền nam Gaza","description":"Chính quyền Israel hôm nay (10/12) tuyên bố sẵn sàng thực hiện hành động chống lại nhóm vũ trang Houthi ở Yemen tại khu vực Biển Đỏ.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới","detailUrl":"/the-gioi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/israel-san-sang-doi-dau-houthi-tang-cuong-ban-pha-mien-nam-gaza-2225274.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/israel-san-sang-doi-dau-houthi-tang-cuong-ban-pha-mien-nam-gaza-491.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T15:09:29","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225225","title":"Houthi dọa tấn công mọi con tàu tới Israel, chiến hạm Pháp hạ UAV trên Biển Đỏ","description":"Lực lượng Houthi ở Yemen cho biết, họ sẽ nhắm mục tiêu vào tất cả những con tàu có lộ trình di chuyển tới Israel, bất kể tàu đó mang cờ quốc tịch của nước nào.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới","detailUrl":"/the-gioi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/houthi-doa-tan-cong-moi-con-tau-toi-israel-chien-ham-phap-ha-uav-tren-bien-do-2225225.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/houthi-doa-tan-cong-moi-con-tau-toi-israel-chien-ham-phap-ha-uav-tren-bien-do-295.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T10:28:03","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225214","title":"Xem bộ binh Israel giao tranh lực lượng Hamas ở Dải Gaza","description":"Dưới đây là đoạn video hiếm ghi lại cảnh nhóm binh sĩ Israel tiến vào những khu vực do Hamas kiểm soát ở thành phố Jabalia thuộc phía bắc Dải Gaza.","displayType":1,"category":{"name":"Quân sự","detailUrl":"/the-gioi/quan-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi/quan-su","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/xem-bo-binh-israel-giao-tranh-luc-luong-hamas-o-dai-gaza-2225214.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/xem-bo-binh-israel-giao-tranh-luc-luong-hamas-o-dai-gaza-281.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T09:50:08","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225167","title":"Điều kỳ lạ lần đầu tiên được tìm thấy trong bụng của khủng long bạo chúa","description":"Các nhà khoa học ngày 8/12 cho biết đã khai quật được hài cốt hóa thạch của một con khủng long bạo chúa và từ dạ dày của nó, họ đã tìm thấy một điều chưa từng có trong lịch sử ngành nghiên cứu về loài sinh vật cổ đại này.","displayType":4,"category":{"name":"Video","detailUrl":"/video","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/video","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":4,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dieu-ky-la-lan-dau-tien-duoc-tim-thay-trong-bung-cua-khung-long-bao-chua-2225167.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/dieu-ky-la-lan-dau-tien-duoc-tim-thay-trong-bung-cua-khung-long-bao-chua-141.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T08:00:00","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2225177","title":"Ukraine gặp khó ở Avdiivka, Kiev phản đối kế hoạch bầu cử của Nga","description":"Quân đội Ukraine tại Avdiivka đang thiếu đạn dược và gặp khó khăn trong việc ngăn chặn nỗ lực tiến công của đối phương. Kiev phản đối kế hoạch bầu cử tại các vùng lãnh thổ mới sáp nhập vào Nga.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới","detailUrl":"/the-gioi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ukraine-gap-kho-o-avdiivka-kiev-phan-doi-ke-hoach-bau-cu-cua-nga-2225177.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/ukraine-gap-kho-o-avdiivka-kiev-phan-doi-ke-hoach-bau-cu-cua-nga-199.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T07:26:34","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225179","title":"IDF kêu gọi người dân Khan Younis sơ tán, Mỹ bán đạn xe tăng cho Israel","description":"Quân đội Israel kêu gọi người dân ở thành phố Khan Younis sơ tán tới các địa điểm được chỉ định. Chính phủ Mỹ dùng quyền khẩn cấp để bán 14.000 quả đạn xe tăng cho Israel.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới","detailUrl":"/the-gioi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/idf-keu-goi-nguoi-dan-khan-younis-so-tan-my-ban-14-000-dan-xe-tang-cho-israel-2225179.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/idf-keu-goi-nguoi-dan-khan-younis-so-tan-my-ban-dan-xe-tang-cho-israel-196.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T07:19:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225027","title":"Chủ tiệm cắt tóc 'lộ nguyên hình' bán ma túy vì phục vụ toàn khách hói đầu","description":"ITALIA - Cảnh sát đã bắt giữ một thợ cắt tóc vì buôn bán ma túy, sau khi phát hiện nhiều khách hàng vào tiệm bị hói đầu và không có râu.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới đó đây","detailUrl":"/the-gioi/the-gioi-do-day","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi/the-gioi-do-day","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chu-tiem-cat-toc-bi-phanh-phui-lam-an-phi-phap-vi-phuc-vu-toan-khach-hoi-dau-2225027.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/chu-tiem-cat-toc-lo-nguyen-hinh-ban-ma-tuy-vi-phuc-vu-toan-khach-hoi-dau-812.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T06:31:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225033","title":"Phát hiện bất ngờ về thủ phạm làm xịt lốp hàng loạt ô tô","description":"ITALIA - Người dân ở thị trấn nhỏ Vastogirardi cuối cùng đã tìm ra được thủ phạm làm xịt lốp của hàng loạt chiếc ô tô trong vài tháng qua.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới đó đây","detailUrl":"/the-gioi/the-gioi-do-day","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi/the-gioi-do-day","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bat-ngo-truoc-thu-pham-lam-xit-lop-hang-loat-o-to-o-thi-tran-nho-cua-italia-2225033.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/phat-hien-bat-ngo-ve-thu-pham-lam-xit-lop-hang-loat-o-to-809.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T05:50:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224873","title":"Israel công bố video cận chiến với chiến binh Hamas tại Gaza","description":"Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã giao tranh với các chiến binh Hamas trong khuôn viên một trường học ở khu phố Shejaia của thành phố Gaza.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới","detailUrl":"/the-gioi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/israel-cong-bo-video-can-chien-voi-chien-binh-hamas-tai-gaza-2224873.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/israel-cong-bo-video-can-chien-voi-chien-binh-hamas-tai-gaza-178.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T05:35:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225055","title":"Đệ nhất phu nhân Ukraine nêu nguy cơ, Mỹ - Nga bất đồng về viện trợ cho Kiev","description":"Đệ nhất phu nhân Ukraine cho rằng nước này đang đứng trước nguy cơ \"sống còn\" nếu phương Tây ngừng viện trợ. Mỹ và Nga tranh cãi về ảnh hưởng của việc viện trợ cho Kiev.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới","detailUrl":"/the-gioi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/de-nhat-phu-nhan-ukraine-neu-nguy-co-my-va-nga-bat-dong-ve-vien-tro-cho-kiev-2225055.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/de-nhat-phu-nhan-ukraine-neu-nguy-co-my-nga-bat-dong-ve-vien-tro-cho-kiev-964.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T19:57:43","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

