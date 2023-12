{"article":{"id":"2222730","title":"Jack Ma lên tiếng khi Alibaba bị đối thủ vượt mặt","description":"'Hãy trả bằng bất cứ giá nào', Jack Ma hối thúc Alibaba cải cách khi đối thủ PDD – công ty đứng sau Pinduoduo và Temu – làm rung chuyển 'gã khổng lồ' thương mại điện tử mà ông sáng lập.","contentObject":"<p>Tuần trước, <strong><a href=\"https://vietnamnet.vn/jack-ma-tag5655874772396651002.html\" target=\"_blank\">Jack Ma</a></strong> đã phản hồi trước đợt tăng giá gần đây của cổ phiếu PDD – tập đoàn đứng sau ông lớn mua sắm trực tuyến Pinduduo và ứng dụng bán lẻ mới nổi Temu.</p>

<p>PDD ghi nhận kết quả kinh doanh quý III kỷ lục, đánh bại kỳ vọng của nhà đầu tư khi doanh số tăng 94% lên 68,8 tỷ NDT (9,7 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2022, còn lợi nhuận tăng vọt 60% lên gần 16,7 tỷ NDT (2,3 tỷ USD).</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/pinduoduo-1144.jpg?width=768&s=44rYjSaeWwYkiXACoVKwCg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/pinduoduo-1144.jpg?width=1024&s=rhZTNfvxD_lWZ80Nbbs7iA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/pinduoduo-1144.jpg?width=0&s=2JXejoaeg6EYcmusKEl2KQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/pinduoduo-1144.jpg?width=768&s=44rYjSaeWwYkiXACoVKwCg\" alt=\"pinduoduo.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/pinduoduo-1144.jpg?width=260&s=yuYkrghf-7Fmw4jOFfv7qw\"></picture>

<figcaption>PDD đã vượt Alibaba về vốn hóa thị trường. (Ảnh: Caixin)</figcaption>

</figure>

<p>Điều này giúp cổ phiếu PDD tăng vọt và nâng giá trị thị trường lên 193 tỷ USD (tính đến thời điểm bài viết). Trong khi đó, vốn hóa của Alibaba giảm xuống dưới 190 tỷ USD. Đây là lần đầu tiên PDD vượt qua kình địch Alibaba, theo nhà cung cấp dữ liệu Refinitiv Eikon.</p>

<p>Nhân viên Alibaba là những người cảm thấy rõ nhất. Trong bài viết đăng trên diễn đàn nội bộ của công ty, một người đề cập đến việc PDD đang tiến sát nút Alibaba và khiến Jack Ma phải cân nhắc, theo nguồn tin của CNN.</p>

<p><em>“Xin hãy cho chúng tôi những bình luận và gợi ý có tính xây dựng, đặc biệt là những ý tưởng tiến bộ. Tôi tin rằng mọi người ở Alibaba đều đang dõi theo và lắng nghe”, </em>nhân viên này viết.</p>

<p>Jack Ma chúc mừng PDD vì thành tích mạnh mẽ gần đây và nói thêm <em>“kỷ nguyên của thương mại điện tử trí tuệ nhân tạo (AI) mới chỉ bắt đầu. Nó là cơ hội và cũng là thách thức cho tất cả”. </em></p>

<p><em>“Tôi tin chắc Alibaba sẽ thay đổi. Mọi người đã rất tuyệt vời nhưng những ai có thể cải cách vì ngày mai và sẵn sàng hy sinh, trả bất kỳ giá nào mới được tôn trọng. Hãy trở về với sứ mệnh và tầm nhìn của chúng ta, hỡi người Alibaba, hãy tiến lên”, </em>nhà sáng lập Alibaba viết.</p>

<p>Jack Ma thành lập Alibaba năm 1999 và từ chức Chủ tịch năm 2019, khoảng một năm trước khi chìm vào rắc rối do chỉ trích các nhà quản lý tài chính và ngân hàng Trung Quốc.</p>

<p>Từ đó tới nay, doanh nhân sống kín tiếng dù vẫn là cổ đông của Alibaba. Trong năm nay, cổ phiếu công ty rung lắc 15% do đối mặt với những lo ngại xoay quanh việc tái cấu trúc, cải tổ lãnh đạo và cạnh tranh khốc liệt.</p>

<p>Ngược lại, PDD tận hưởng một năm bội thu. Chủ tịch kiêm đồng CEO Chen Lei cho biết kết quả này một phần là nhờ kinh tế Trung Quốc hồi phục.</p>

<p>PDD ra đời năm 2015, gần đây thu hút sự chú ý của quốc tế khi ra mắt Temu – siêu thị trực tuyến giá rẻ vô cùng phổ biến tại Mỹ, Australia. Temu bán mọi thứ từ đồ gia dụng đến quần áo, đồ điện tử.</p>

<p><em>(Theo CNN)</em></p>

