Danh sách những người chiến thắng Giải thưởng điện ảnh Rồng Xanh 2024:

Nam diễn viên mới xuất sắc: No Sang Hyun phim Love in the Big City

Nữ diễn viên mới xuất sắc: Park Ju Hyun phim Drive

Đạo diễn mới xuất sắc: Cho Hyun Cheol phim You and Me

Phim được yêu thích nhất: 12.12: The Day

Giải thưởng phim ngắn Cheongjeongwon: Song Ji Seo phim Yurim

Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Jung Hae In phim I the Executioner

Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Lee Sang Hee phim My Name Is Loh Kiwan

Ngôi sao nổi tiếng: Koo Kyo Hwan, Jung Hae In, Lim Ji Yeon và Thang Duy

Đạo diễn xuất sắc nhất: Jang Jae Hyun phim Exhuma

Nam diễn viên xuất sắc nhất: Hwang Jung Min phim 12.12: The Day

Nữ diễn viên xuất sắc nhất: Kim Go Eun phim Exhuma

Phim hay nhất: 12.12: The Day