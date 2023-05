Liên quan đến vụ bắt nghi phạm chuốc thuốc mê cô gái quen qua mạng để hiếp dâm, cướp tài sản, Cơ quan CSĐT Công an quận 1 (TP.HCM) tình nghi đối tượng Liêu Gia Đạt (34 tuổi, ngụ ở địa phương) đã thực hiện nhiều vụ án khác nên tiếp tục mở rộng điều tra.

Trước mắt, Công an quận 1 đã khởi tố Liêu Gia Đạt về tội "Cướp tài sản" và đang làm rõ nhiều vụ khác, củng cố hồ sơ, xử lý nghi can này về tội danh khác.

Đối tượng Liêu Gia Đạt và bộ đồ mặc lúc gây án. Ảnh: CACC

Theo đó, ngày 22/4, chị D. (31 tuổi, quê Đắk Lắk) đến Công an phường Bến Nghé (quận 1) trình báo bị một kẻ có tên thường gọi là Pun chuốc thuốc mê để hiếp dâm rồi cướp tài sản.

Theo chị D. trình báo, sau thời gian quen qua mạng, ngày 21/4, Pun đi xe đến tận nhà để đón chị đi chơi. Khi đến một địa điểm tại quận 1, Pun đưa cho chị D. uống một ly nước treo sẵn trên xe.

Khi uống nước, chị D. bị choáng váng, buồn ngủ nên yêu cầu Pun chở về nhà. Dù nghi ngờ bị chuốc thuốc mê nhưng chị D. không kiểm soát được, và bị Pun chở vào khách sạn để giở trò.

Sau đó, Pun chở chị D. trong trạng thái lơ mơ đến một con hẻm lạ và bỏ lại. Nhờ sự trợ giúp của người đi đường, chị D. được đưa về nhà.

Khi tỉnh táo lại phần nào, chị D. xác định nơi bị đánh thuốc mê là phường Bến Nghé (quận 1) nên đi trình báo. Chị D. cho biết mình đã bị lấy đi số tài sản gồm: 1 điện thoại iPhone 12 Pro max, túi xách có 4 triệu đồng và nhiều giấy tờ cá nhân, thẻ ngân hàng.

Sau khi trình báo, chị D. được người thân đưa vào bệnh viện để theo dõi, điều trị.

Khi tiếp nhận tin báo chuyển lên từ Công an phường Bến Nghé, Công an quận 1 đã vào cuộc điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã khoanh vùng được Liêu Gia Đạt là kẻ gây án và mới đây đã bắt giữ đối tượng.

Khám xét nơi ở của Đạt, công an thu giữ 2 xe máy nhãn hiệu Air Blade và Yamaha Janus. Ngoài ra, công an còn thu giữ được một số giấy tờ, tài sản của chị D. mà Đạt cướp được.

Trong cốp xe máy nhãn hiệu SH của Đạt, công an tìm thấy một gói chất bột màu trắng và đang giám định.

Đạt thừa nhận, do cần tiền tiêu xài nên lên kế hoạch cướp tài sản nhắm vào các cô gái quen qua mạng. Đạt đã mua thuốc ngủ dạng bột với giá 1 triệu đồng để gây án.

Khi hẹn chị D. đi chơi vào ngày 21/4, dọc đường đi, Đạt đã mua 3 ly nước, trong đó bỏ thuốc ngủ vào một ly có đánh dấu và treo trên xe SH đến nhà chị D. Khi vào nhà, Đạt đưa một ly nước cho bạn của chị D. uống.

Khi chở chị D. đến chân cây cầu ở phường Bến Nghé (quận 1), Đạt đưa ly nước có thuốc ngủ cho chị này uống, còn mình uống ly khác không có thuốc.

Sau khi nạn nhân bị ngấm thuốc, Đạt đã chở chị D. vào khách sạn ở phường Đa Kao, quận 1. Tại đây, Đạt đã quan hệ trái ý muốn với chị D. và cướp sạch tài sản của nạn nhân mang theo.

Chưa dừng lại, khi chị D. còn lơ mơ, Đạt chở đến con hẻm ở đường Bùi Hữu Nghĩa, phường 2, quận Bình Thạnh và bỏ tại đó.

Đạt lấy hết tài sản, tiền bạc và vứt túi xách xuống kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, đoạn gần cầu Bùi Hữu Nghĩa. Đạt cũng xóa dữ liệu điện thoại của chị D., đăng nhập ICloud của mình vào để sử dụng.

Với 2 xe gắn máy mà công an thu giữ tại nhà, Đạt khai là đã chiếm đoạt của 2 nạn nhân khác.

Công an tình nghi Đạt thực hiện rất nhiều vụ hiếp dâm, cướp tài sản của các cô gái quen qua mạng, nên đang mở rộng điều tra. Cơ quan công an đề nghị ai là nạn nhân của Liêu Gia Đạt có thể trình báo tại Đội Điều tra Tổng hợp – Công an quận 1 (số 73 đường Yersin, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1) hoặc gọi điện thoại vào số 0693.187.907.