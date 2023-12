{"article":{"id":"2225200","title":"Tuấn Hải ghi bàn, Hà Nội FC buộc SLNA ra về tay trắng","description":"Kết quả bóng đá - Tiền đạo Phạm Tuấn Hải tiếp tục ghi bàn giúp Hà Nội FC vượt qua SLNA với tỷ số 2-0, thuộc vòng 5 Night Wolf V-League, tối 10/12.","contentObject":{"content":"<p><strong>Ghi bàn:</strong></p>

<p>Hà Nội FC: Tuấn Hải (37' pen), Junior Delnison (40')</p>

<p><strong>Đội hình xuất phát Hà Nội FC vs SLNA</strong></p>

<p><strong><a href=\"https://vietnamnet.vn/ha-noi-fc-tag66904106904774487.html\" target=\"_blank\">Hà Nội FC</a>:</strong> Văn Hoàng, Brandon Wilson, Xuân Mạnh (Tiến Long 76'), Văn Toàn (Hai Long 60'), Tuấn Hải, Văn Quyết (Văn Trường 76'), Văn Nam, Văn Xuân, Pereira Junior, Hùng Dũng, Joel Tagueu.</p>

<p><strong>SLNA:</strong> Văn Bình, Văn Huy, Nguyên Hoàng, Văn Thành, Đình Hoàng, Olaha, Mạnh Quỳnh, Quang Vinh, Bá Quyền, Raphael Success, Mario Zebic</p>

<p><strong>Ảnh: Song Ngư</strong></p>

<div class=\"ck-cms-insert-neww-group vnn-template-noneditable articles-edit\" id=\"vnn-editor-1702219054223\" data-temp=\"template20\">

<article class=\"ck-cms-insert-news\" data-id=\"2225346\"><a href=\"/ket-qua-bong-da-khanh-hoa-0-2-binh-duong-v-league-2023-24-2225346.html\"><picture><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/tien-linh-lap-dai-cong-binh-duong-ha-dep-khanh-hoa-839.jpg?width=0&s=Xb2TDk61xu6hpwKnOw2pYA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/tien-linh-lap-dai-cong-binh-duong-ha-dep-khanh-hoa-839.jpg?width=260&s=BX1sh39RBRFjrTizou5JtA\" alt=\"Tiến Linh chói sáng, Bình Dương hạ đẹp Khánh Hòa\"></picture></a>

<div class=\"insert-wiki-content\">

<h3 class=\"insert-wiki-title\"><a href=\"/ket-qua-bong-da-khanh-hoa-0-2-binh-duong-v-league-2023-24-2225346.html\">Tiến Linh chói sáng, Bình Dương hạ đẹp Khánh Hòa</a></h3>

<div class=\"insert-wiki-description\">Kết quả bóng đá - Nguyễn Tiến Linh tỏa sáng rực rỡ sau khi vào sân từ ghế dự bị, đem về chiến tháng 2-0 cho B.Bình Dương ngay trên sân của Khánh Hòa, ở vòng 5 Night Wolf V-League 2023/24.</div>

</div>

</article>

</div>","conclusion":"","timelines":[{"id":"ad3f0800-4b9c-4f06-9c52-5e8307320104","time":"2023-12-10T17:30:58","title":"Nhận định Hà Nội vs SLNA","content":"<article class=\"ck-cms-wiki-news-full vnn-template-noneditable article-edit\" id=\"vnn-editor-1702169782834\" data-temp=\"template16\" data-id=\"2224933\"><a href=\"/nhan-dinh-ha-noi-dau-slna-19h15-ngay-10-12-2224933.html\" class=\"summary__image\"><picture><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/nhan-dinh-ha-noi-dau-slna-tro-lai-cuoc-dua-vo-dich-59.jpeg?width=0&s=s1m3MJCrCkyRWuLakME9Mw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/nhan-dinh-ha-noi-dau-slna-tro-lai-cuoc-dua-vo-dich-59.jpeg?width=260&s=rbo0grUqn9PiSTMDWgB5cQ\" alt=\"\"></picture></a>

<div class=\"summary__content\"><a class=\"summary__content-title\" href=\"/nhan-dinh-ha-noi-dau-slna-19h15-ngay-10-12-2224933.html\">Nhận định Hà Nội đấu SLNA: Trở lại cuộc đua vô địch</a><span class=\"summary__content-desc\">Hà Nội FC hướng tới mục tiêu giành trọn 3 điểm trên sân nhà, khi tiếp SLNA tại vòng 5 Night Wolf V-League 2023/24, vào lúc 19h15 ngày 10/12.</span></div>

</article>","pageIndex":0,"type":1,"liveMediaTypeEnumToInt":1},{"id":"5d0046c4-b148-488b-b2bd-87a8232f3485","time":"2023-12-10T17:36:38","title":"Thông tin lực lượng","content":"<p>Cả Hà Nội FC và SLNA cùng có lực lượng mạnh nhất trong ở cuộc đối đầu này.</p>","pageIndex":0,"type":1,"liveMediaTypeEnumToInt":1},{"id":"2752806f-964f-4e9e-92c9-1d41ea274267","time":"2023-12-10T17:40:10","title":"Đọc thêm V-League","content":"<div class=\"ck-cms-insert-neww-group vnn-template-noneditable articles-edit\" id=\"vnn-editor-1702169949703\" data-temp=\"template20\">

<article class=\"ck-cms-insert-news\" data-id=\"2225058\"><a href=\"/hagl-chim-sau-day-bang-v-league-khi-dao-sac-khong-got-duoc-chuoi-2225058.html\"><picture><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/hagl-chim-sau-day-bang-v-league-khi-dao-sac-khong-got-duoc-chuoi-1142.jpg?width=0&s=fHtbyCHTy20ewB49VAmzOQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/hagl-chim-sau-day-bang-v-league-khi-dao-sac-khong-got-duoc-chuoi-1142.jpg?width=260&s=4_v-Ql7ktoXumi1-GUCUpQ\" alt=\"HAGL chìm sâu đáy bảng V-League: Khi dao sắc không gọt được chuôi\"></picture></a>

<div class=\"insert-wiki-content\">

<h3 class=\"insert-wiki-title\"><a href=\"/hagl-chim-sau-day-bang-v-league-khi-dao-sac-khong-got-duoc-chuoi-2225058.html\">HAGL chìm sâu đáy bảng V-League: Khi dao sắc không gọt được chuôi</a></h3>

<div class=\"insert-wiki-description\">HAGL nhận thất bại thứ 3 chỉ sau 5 vòng đấu, chìm sâu dưới đáy BXH Night Wolf V-League 2023/24. Kết quả này không ngạc nhiên với những gì đội bóng của HLV Kiatisuk thể hiện.</div>

</div>

</article>

<article class=\"ck-cms-insert-news\" data-id=\"2225051\"><a href=\"/hlv-gong-oh-kyun-noi-minh-bi-cau-thu-nam-dinh-danh-vao-nguc-2225051.html\"><picture><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/hlv-gong-oh-kyun-cau-thu-nam-dinh-danh-vao-nguc-toi-1126.jpg?width=0&s=OPhaDpokGCKWf8Iut897CQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/hlv-gong-oh-kyun-cau-thu-nam-dinh-danh-vao-nguc-toi-1126.jpg?width=260&s=JALPF4OF0xaCvOmIBEElUQ\" alt=\"HLV Gong Oh Kyun: Cầu thủ Nam Định đánh vào ngực tôi\"></picture></a>

<div class=\"insert-wiki-content\">

<h3 class=\"insert-wiki-title\"><a href=\"/hlv-gong-oh-kyun-noi-minh-bi-cau-thu-nam-dinh-danh-vao-nguc-2225051.html\">HLV Gong Oh Kyun: Cầu thủ Nam Định đánh vào ngực tôi</a></h3>

<div class=\"insert-wiki-description\">HLV Gong Oh Kyun lý giải nguyên nhân khiến ông nổi đóa với cầu thủ Văn Kiên, trong trận CAHN hòa 2-2 trước Nam Định trên sân Thiên Trường tối 9/11.</div>

</div>

</article>

<article class=\"ck-cms-insert-news\" data-id=\"2225005\"><a href=\"/ket-qua-bong-da-nam-dinh-2-2-ca-ha-noi-v-league-2023-24-2225005.html\"><picture><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/truc-tiep-bong-da-nam-dinh-0-2-ca-ha-noi-quang-hai-nhan-doi-cach-biet-954.jpg?width=0&s=mjqiXADvRAo3DbCLd3Q7TQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/truc-tiep-bong-da-nam-dinh-0-2-ca-ha-noi-quang-hai-nhan-doi-cach-biet-954.jpg?width=260&s=mx9bEL4X45wCqCo5Goo7XQ\" alt=\"Quang Hải ghi bàn, CA Hà Nội tuột chiến thắng trước Nam Định\"></picture></a>

<div class=\"insert-wiki-content\">

<h3 class=\"insert-wiki-title\"><a href=\"/ket-qua-bong-da-nam-dinh-2-2-ca-ha-noi-v-league-2023-24-2225005.html\">Quang Hải ghi bàn, CA Hà Nội tuột chiến thắng trước Nam Định</a></h3>

<div class=\"insert-wiki-description\">Kết quả bóng đá - Trận thứ hai liên tiếp Quang Hải ghi bàn nhưng CA Hà Nội vẫn chỉ có 1 điểm trên sân của Thép xanh Nam Định, thuộc vòng 5 Night Wolf V-League, tối 9/12.</div>

</div>

</article>

<article class=\"ck-cms-insert-news\" data-id=\"2225073\"><a href=\"/hlv-gong-oh-kyun-xo-xat-voi-cau-thu-nam-dinh-2225073.html\"><picture><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/hlv-gong-oh-kyun-xo-xat-voi-cau-thu-nam-dinh-932.jpg?width=0&s=Jq8WAG2aFz95-0uZsiJLAQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/hlv-gong-oh-kyun-xo-xat-voi-cau-thu-nam-dinh-932.jpg?width=260&s=SP6q00mjIZ06jEHpscM3lg\" alt=\"HLV Gong Oh Kyun xô xát với cầu thủ Nam Định\"></picture></a>

<div class=\"insert-wiki-content\">

<h3 class=\"insert-wiki-title\"><a href=\"/hlv-gong-oh-kyun-xo-xat-voi-cau-thu-nam-dinh-2225073.html\">HLV Gong Oh Kyun xô xát với cầu thủ Nam Định</a></h3>

<div class=\"insert-wiki-description\">HLV Gong Oh Kyun nổi đóa với cầu thủ Văn Kiên khiến trận đấu giữa Nam Định vs CAHN trở nên rất nóng.</div>

</div>

</article>

<article class=\"ck-cms-insert-news\" data-id=\"2224735\"><a href=\"/lich-thi-dau-bong-da-v-league-2023-24-vong-6-2224735.html\"><picture><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/lich-thi-dau-vong-6-v-league-1-202324-cap-nhat-964.jpg?width=0&s=jqL6_qpMwq1WwyKxdCniAg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/lich-thi-dau-vong-6-v-league-1-202324-cap-nhat-964.jpg?width=260&s=SilQpGKXfjhYbehwcM51JA\" alt=\"Lịch thi đấu vòng 6 V-League 1 2023/24 cập nhật\"></picture></a>

<div class=\"insert-wiki-content\">

<h3 class=\"insert-wiki-title\"><a href=\"/lich-thi-dau-bong-da-v-league-2023-24-vong-6-2224735.html\">Lịch thi đấu vòng 6 V-League 1 2023/24 cập nhật</a></h3>

<div class=\"insert-wiki-description\">Lịch thi đấu V-League 2023/24 - Cung cấp lịch thi đấu bóng đá vòng 6 Night Wolf V-League 1 mùa giải 2023/2024 nhanh, đầy đủ và chính xác.</div>

</div>

</article>

</div>","pageIndex":0,"type":1,"liveMediaTypeEnumToInt":1},{"id":"5edd1d72-c662-43d9-8d78-9a375bc4be83","time":"2023-12-10T17:45:18","title":"Bảng xếp hạng V-League 2023/24","content":"<article class=\"ck-cms-wiki-news-full vnn-template-noneditable article-edit\" id=\"vnn-editor-1702169991510\" data-temp=\"template16\" data-id=\"2224734\"><a href=\"/bang-xep-hang-v-league-2023-24-vong-5-moi-nhat-2224734.html\" class=\"summary__image\"><picture><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/bang-xep-hang-v-league-202324-vong-5-moi-nhat-the-cong-vao-top-3-1047.jpg?width=0&s=B8fhC_pqWfDZqT9GtGcMTA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/bang-xep-hang-v-league-202324-vong-5-moi-nhat-the-cong-vao-top-3-1047.jpg?width=260&s=AG2if6xFbeb0v-wnhsiurQ\" alt=\"\"></picture></a>

<div class=\"summary__content\"><a class=\"summary__content-title\" href=\"/bang-xep-hang-v-league-2023-24-vong-5-moi-nhat-2224734.html\">Bảng xếp hạng V-League 2023/24 vòng 5 mới nhất: Nam Định giữ đỉnh bảng</a><span class=\"summary__content-desc\">Bảng xếp hạng bóng đá V-League 1 2023/24 - Cập nhật vòng 5 bảng xếp hạng giải vô địch quốc gia V-League mùa giải 2023/2024, đầy đủ và chính xác.</span></div>

</article>","pageIndex":0,"type":1,"liveMediaTypeEnumToInt":1},{"id":"f75cf11e-2b3d-4975-848f-751acc1884ae","time":"2023-12-10T18:32:57","title":"Đội hình xuất phát Hà Nội vs SLNA","content":"<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/ha-noi-vs-slna-666.jpg?width=768&s=-hVIkVI2w5AUnMwW3bLUaA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/ha-noi-vs-slna-666.jpg?width=1024&s=AQZ6hLKUf4gCq4NVgZ9b1Q\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/ha-noi-vs-slna-666.jpg?width=0&s=4PmXL7U3hzxxeg3EppQOPg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/ha-noi-vs-slna-666.jpg?width=768&s=-hVIkVI2w5AUnMwW3bLUaA\" alt=\"ha noi vs slna.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/ha-noi-vs-slna-666.jpg?width=260&s=8oUOTM8Hwh1SPgLCkmctMQ\"></picture>

<figcaption></figcaption>

</figure>","pageIndex":0,"type":1,"liveMediaTypeEnumToInt":1},{"id":"c6fccfe8-7269-4a50-a146-41aa19c79200","time":"2023-12-10T18:50:50","title":"Đội hình xuất phát của Hà Nội FC","content":"<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/doi-hinh-hanoi-706.jpg?width=768&s=-9sZpVoq3d_Ph5g0c3liAw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/doi-hinh-hanoi-706.jpg?width=1024&s=xWzXNYFABGLCDc9U4WYt2Q\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/doi-hinh-hanoi-706.jpg?width=0&s=uyxmqFiBMrvdbsdTkQd92w\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/doi-hinh-hanoi-706.jpg?width=768&s=-9sZpVoq3d_Ph5g0c3liAw\" alt=\"doi hinh hanoi.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/doi-hinh-hanoi-706.jpg?width=260&s=Epp1onhvOvlv1HMGsZxugA\"></picture>

<figcaption></figcaption>

</figure>","pageIndex":0,"type":1,"liveMediaTypeEnumToInt":1},{"id":"1840e5d4-1adb-407d-acb9-e36f365743fa","time":"2023-12-10T19:00:34","title":"Đội hình xuất phát của SLNA","content":"<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/doi-hinh-slna-707.jpg?width=768&s=7T7PyeNw56ym6YEMmPPS5g\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/doi-hinh-slna-707.jpg?width=1024&s=KQJkmaee4owlHoIgi6fB4A\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/doi-hinh-slna-707.jpg?width=0&s=kcUL1bTYbwVE8ls1oodtBg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/doi-hinh-slna-707.jpg?width=768&s=7T7PyeNw56ym6YEMmPPS5g\" alt=\"doi hinh slna.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/doi-hinh-slna-707.jpg?width=260&s=bPOiTV0cybYzgbytVt_JGg\"></picture>

<figcaption></figcaption>

</figure>","pageIndex":0,"type":1,"liveMediaTypeEnumToInt":1},{"id":"2cdc2fad-ebe4-451c-8e56-5648570badbb","time":"2023-12-10T19:00:28","title":"19h00","content":"<p>Ở trận đấu mới kết thúc, Quảng Nam thắng tối thiểu Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 1-0, trong khi cặp đấu giữa Khánh Hòa B.Bình Dương hết hiệp một với tỷ số hòa 0-0.</p>","pageIndex":0,"type":1,"liveMediaTypeEnumToInt":1},{"id":"10376345-56a1-4b54-b2b5-be46e7b6ccb4","time":"2023-12-10T19:08:34","title":"19h08","content":"<p>Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội ra sân làm thủ tục trước trận đấu.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/ha-noi-vs-slna-hung-dung-775.jpg?width=768&s=5nngmfxWIrQjTqAc-QtdGg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/ha-noi-vs-slna-hung-dung-775.jpg?width=1024&s=3kYEnueKkFW9hY0nbfYRQA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/ha-noi-vs-slna-hung-dung-775.jpg?width=0&s=EPW5LQGwclZEQ82_P6AO7w\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/ha-noi-vs-slna-hung-dung-775.jpg?width=768&s=5nngmfxWIrQjTqAc-QtdGg\" alt=\"ha noi vs slna hung dung.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/ha-noi-vs-slna-hung-dung-775.jpg?width=260&s=wQfXA9Ii4EHWXPDreBSqdA\"></picture>

<figcaption>Hùng Dũng vừa gia hạn hợp đồng với Hà Nội đến năm 2026</figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/ha-noi-vs-slna-tuan-hai-776.jpg?width=768&s=kukDLRb6DQXD-VdQX-0DHQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/ha-noi-vs-slna-tuan-hai-776.jpg?width=1024&s=CfMepLb93DivBJJPV0ThBA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/ha-noi-vs-slna-tuan-hai-776.jpg?width=0&s=wOWFpehAuUCVK-rSrU-htw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/ha-noi-vs-slna-tuan-hai-776.jpg?width=768&s=kukDLRb6DQXD-VdQX-0DHQ\" alt=\"ha noi vs slna tuan hai.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/ha-noi-vs-slna-tuan-hai-776.jpg?width=260&s=uJsM8Qj8I0jKVxh4htE5GQ\"></picture>

<figcaption>Tuấn Hải nhận giải thưởng bàn thắng đẹp nhất tháng </figcaption>

</figure>","pageIndex":0,"type":1,"liveMediaTypeEnumToInt":1},{"id":"586a89dc-6f6d-4cc2-ae52-bf56a463fcb6","time":"2023-12-10T19:15:33","title":"19h15","content":"<p>Trọng tài chính Hoàng Thanh Bình thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/ha-noi-vs-slna-2-849.jpg?width=768&s=IQ6XRWa-8WfGDvQlmtobIA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/ha-noi-vs-slna-2-849.jpg?width=1024&s=clNXPDFuCrCVawNkE_JRJA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/ha-noi-vs-slna-2-849.jpg?width=0&s=XV3SxcyEOA5jzK_kB5e9KQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/ha-noi-vs-slna-2-849.jpg?width=768&s=IQ6XRWa-8WfGDvQlmtobIA\" alt=\"ha noi vs slna 2.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/ha-noi-vs-slna-2-849.jpg?width=260&s=nI1qltffHt_Hr-DIHcWlNw\"></picture>

<figcaption></figcaption>

</figure>","pageIndex":0,"type":1,"liveMediaTypeEnumToInt":1},{"id":"84d0ed3f-ef13-49a2-ad8e-eda94476e0e5","time":"2023-12-10T19:21:43","title":"6'","content":"<p>Lợi thế sân nhà cùng quyết tâm, các cầu thủ Hà Nội FC sớm kiểm soát tốt thế trận.</p>","pageIndex":0,"type":1,"liveMediaTypeEnumToInt":1},{"id":"05df9574-67c7-4fcd-839b-0d026fbf477a","time":"2023-12-10T19:25:13","title":"15'","content":"<p>Các học trò của HLV Đinh Thế Nam đang gia tăng sức ép về phía khung thành của đội khách SLNA. Thủ môn Cao Văn Bình vừa có pha bắt bóng chính xác từ cú dứt điểm của Tuấn Hải.</p>

<p>Sau pha bóng này, tuyển thủ quốc gia này bị đau, may cho Hà Nội khi Tuấn Hải có thể tiếp tục thi đấu.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/ha-noi-vs-slna-1-777.jpg?width=768&s=L8b0Laz4sww_WnEi20-YWA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/ha-noi-vs-slna-1-777.jpg?width=1024&s=7BiD_FLYNhoRaqMMPAomeQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/ha-noi-vs-slna-1-777.jpg?width=0&s=BvR6JH3bY3CDTiDoFuCtyA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/ha-noi-vs-slna-1-777.jpg?width=768&s=L8b0Laz4sww_WnEi20-YWA\" alt=\"ha noi vs slna 1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/ha-noi-vs-slna-1-777.jpg?width=260&s=MZC0zX_KxUSvsYFlQsWqag\"></picture>

<figcaption></figcaption>

</figure>","pageIndex":0,"type":1,"liveMediaTypeEnumToInt":1},{"id":"4b8326c1-0f38-4f54-9c9c-9a6f5e0293df","time":"2023-12-10T19:33:20","title":"19'","content":"<p>Mải mê tấn công suýt chút nữa Hà Nội FC phải trả giá khi Raphael Success băng lên dứt điểm đưa bóng vọt xà ngang khung thành Văn Hoàng.</p>","pageIndex":0,"type":1,"liveMediaTypeEnumToInt":1},{"id":"028e6374-ebb3-4e6a-8565-687960c109b8","time":"2023-12-10T19:41:45","title":"27'","content":"<p>Lần thứ hai Tuấn Hải nằm sân ôm chân đau đớn sau pha vào bóng của Đình Hoàng.</p>","pageIndex":0,"type":1,"liveMediaTypeEnumToInt":1},{"id":"3d856675-bb22-49ca-814b-28c1db63c833","time":"2023-12-10T19:47:24","title":"32'","content":"<p>Trọng tài cho tạm dừng trận đấu để VAR check tình huống có phạt đền cho Hà Nội hay không.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/ha-noi-vs-slna-781.jpg?width=768&s=f83AgPlRi8wOPbSk8hhoSA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/ha-noi-vs-slna-781.jpg?width=1024&s=vWVcmgz_ezsu_8dU0IbLeA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/ha-noi-vs-slna-781.jpg?width=0&s=USUHBNGet--xjdLHGWhy7g\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/ha-noi-vs-slna-781.jpg?width=768&s=f83AgPlRi8wOPbSk8hhoSA\" alt=\"ha noi vs slna.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/ha-noi-vs-slna-781.jpg?width=260&s=-K8gewUUqWa6fwL2y6sq8g\"></picture>

<figcaption></figcaption>

</figure>","pageIndex":0,"type":1,"liveMediaTypeEnumToInt":1},{"id":"81268a85-0b5b-4c34-9048-ae0dcc8fb5a2","time":"2023-12-10T19:49:58","title":"37'","content":"<p><strong>Hà Nội 1-0 SLNA: Tuấn Hải mở tỷ số</strong></p>

<p>Trọng tài Hoàng Thanh Bình quyết định thổi phạt đền cho Hà Nội. Trên chấm 11m, Tuấn Hải dễ dàng đánh lừa thủ môn Cao Văn Bình để mở tỷ số trận đấu.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/ha-noi-vs-slna-1-782.jpg?width=768&s=9ZTiPyzZHRPf7qZOQTw5ug\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/ha-noi-vs-slna-1-782.jpg?width=1024&s=rB32Dei1IbXxYC_tVYWaYg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/ha-noi-vs-slna-1-782.jpg?width=0&s=jAxjV_lEu2ja-Y_tkeFq8A\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/ha-noi-vs-slna-1-782.jpg?width=768&s=9ZTiPyzZHRPf7qZOQTw5ug\" alt=\"ha noi vs slna 1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/ha-noi-vs-slna-1-782.jpg?width=260&s=4WAySTge2Yb7iMx24-sYdQ\"></picture>

<figcaption></figcaption>

</figure>

<table class=\"ck-photo-collage vnn-template-noneditable\">

<tbody>

<tr>

<td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/ha-noi-vs-slna-791.jpg?width=300&s=ZeWoVfTAg9-AEXeuByCrBA\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/ha-noi-vs-slna-791.jpg?width=0&s=f_zJ6G8rnZ-4dAdw_MWccw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/ha-noi-vs-slna-791.jpg?width=500&s=6j5ypfx6x3QnadSy5IFAYA\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/ha-noi-vs-slna-791.jpg?width=260&s=g4k-jzPiGgh_sbUN1uPzeQ\"></picture></td>

<td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/truc-tiep-bong-da-ha-noi-2-0-slna-tuan-hai-lap-cong-792.jpg?width=300&s=u2H0bE5ApxnalaiHDrd5KQ\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/truc-tiep-bong-da-ha-noi-2-0-slna-tuan-hai-lap-cong-792.jpg?width=0&s=0ysMJK4YRGrFjDBDbzxTWA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/truc-tiep-bong-da-ha-noi-2-0-slna-tuan-hai-lap-cong-792.jpg?width=500&s=znAorydktHltLJ1c3u_DCQ\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/truc-tiep-bong-da-ha-noi-2-0-slna-tuan-hai-lap-cong-792.jpg?width=260&s=_no7ZXORdUPeRid7GcKBPQ\"></picture></td>

</tr>

</tbody>

</table>","pageIndex":0,"type":1,"liveMediaTypeEnumToInt":1},{"id":"20188561-115b-4563-b028-9243eee5f4f0","time":"2023-12-10T19:56:26","title":"40'","content":"<p><strong>Junior Delnison nhân đôi cách biệt</strong></p>

<p>Hùng Dũng tranh chấp trước vòng cấm để Joel Tagueu sắm vai kiến tạo cho tân binh Junior Delnison dứt điểm chính xác, nhân đôi cách biệt cho Hà Nội FC.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/ha-noi-vs-slna-860.jpg?width=768&s=zP3ySG-Bf3ptaOHC6SZyEg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/ha-noi-vs-slna-860.jpg?width=1024&s=rT3LzURLD1KvA2I0LrS5jw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/ha-noi-vs-slna-860.jpg?width=0&s=JBC6TjUUzcwxUv0V0oKvBg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/ha-noi-vs-slna-860.jpg?width=768&s=zP3ySG-Bf3ptaOHC6SZyEg\" alt=\"ha noi vs slna.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/ha-noi-vs-slna-860.jpg?width=260&s=Bm2iJ0eK9vYCni-N37ONuA\"></picture>

<figcaption></figcaption>

</figure>","pageIndex":0,"type":1,"liveMediaTypeEnumToInt":1},{"id":"5870264c-bd1c-46d4-bcb0-e45709890626","time":"2023-12-10T20:02:38","title":"45'","content":"<p>Hiệp một có 6 phút bù giờ.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/ha-noi-vs-slna-2-780.jpg?width=768&s=n3eE9ppmM2cLoVd3NsEWEQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/ha-noi-vs-slna-2-780.jpg?width=1024&s=AKPCyhX0LaqnXk1xZCdqtg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/ha-noi-vs-slna-2-780.jpg?width=0&s=UCruVvfv4RLCTtqnM4dOyQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/ha-noi-vs-slna-2-780.jpg?width=768&s=n3eE9ppmM2cLoVd3NsEWEQ\" alt=\"ha noi vs slna 2.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/ha-noi-vs-slna-2-780.jpg?width=260&s=xTik_wuNfgH9ouUkaMcfHA\"></picture>

<figcaption></figcaption>

</figure>","pageIndex":0,"type":1,"liveMediaTypeEnumToInt":1},{"id":"0493b971-d93e-4311-bbfb-f24f2f65deb5","time":"2023-12-10T20:09:44","title":"Hết hiệp 1","content":"<p>Hiệp một kết thúc với tỷ số 2-0 tạm nghiêng về phía chủ nhà Hà Nội FC.</p>","pageIndex":0,"type":1,"liveMediaTypeEnumToInt":1},{"id":"35542eed-e727-4919-b975-6bbabc3f31b8","time":"2023-12-10T20:22:08","title":"Hiệp 2","content":"<p>Hiệp hai trận đấu bắt đầu.</p>","pageIndex":0,"type":1,"liveMediaTypeEnumToInt":1},{"id":"b46d5988-c89f-4f71-a6af-8c797ea6c86a","time":"2023-12-10T20:27:37","title":"50'","content":"<p>Những phút đầu hiệp hai các cầu thủ SLNA nỗ lực gây sức ép để tìm kiếm bàn gỡ, tuy nhiên đội khách gặp nhiều khó khăn trước khả năng kiểm soát tốt của chủ nhà.</p>","pageIndex":0,"type":1,"liveMediaTypeEnumToInt":1},{"id":"7aaa173a-3f17-4652-a4ab-a2309913528a","time":"2023-12-10T20:36:33","title":"60'","content":"<p>Dẫn trước với cách biệt 2 bàn, các cầu thủ Hà Nội FC chủ động chơi chậm và chắc chắn, không tổ chức tấn công dồn dập để giữ sức cho chặng đường sắp tới. Bởi đội bóng Thủ đô vừa trải qua lịch thi đấu khá dày đặc khi phải thi đấu cả ở đấu trường AFC Champions League.</p>","pageIndex":0,"type":1,"liveMediaTypeEnumToInt":1},{"id":"8365ed44-a470-4f0f-810d-483572f9bd9e","time":"2023-12-10T20:40:24","title":"64'","content":"<p>Hàng thủ SLNA chơi bất cẩn để Văn Quyết đoạt được bóng, anh tung cú sút sát vòng cấm nhưng thủ thành trẻ Cao Văn Bình cản phá xuất sắc.</p>

<p>Ngay lập tức SLNA đáp trả, Raphael Success thoát xuống đưa được bóng vào lưới Hà Nội FC nhưng trợ lý trọng tài căng cờ báo việt vị. VAR cũng xác định điều đó.</p>","pageIndex":0,"type":1,"liveMediaTypeEnumToInt":1},{"id":"d9108dbc-f1e9-4d6e-8a37-9c6c4314f07b","time":"2023-12-10T20:47:18","title":"71'","content":"<p>Đội chủ sân Hàng Đẫy vẫn kiểm soát tốt thế trận, khiến cho các vị khách SLNA tiếp tục gặp khó trong việc triển khai bóng lên phía trên.</p>","pageIndex":0,"type":1,"liveMediaTypeEnumToInt":1},{"id":"f867b6ed-3780-491a-b000-9794894349f9","time":"2023-12-10T20:51:31","title":"75'","content":"<p>Cơ hội hiếm hoi dành cho SLNA trong hiệp hai, tuy nhiên cầu thủ áo vàng lại dứt điểm hụt bóng trong vòng cấm Hà Nội FC.</p>","pageIndex":0,"type":1,"liveMediaTypeEnumToInt":1},{"id":"38093ac2-7e01-46b2-8625-51330dd53c8c","time":"2023-12-10T20:59:24","title":"83'","content":"<p>Hà Nội FC thi đấu thong dong, trong khi các cầu thủ SLNA vẫn hoàn toàn bế tắc trong việc tìm kiếm bàn rút ngắn cách biệt.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/ha-noi-vs-slna-1-861.jpg?width=768&s=CZcT9an3jEsBtg2qnjH3ug\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/ha-noi-vs-slna-1-861.jpg?width=1024&s=dHStX7E3FQCnQkqUFhLNFg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/ha-noi-vs-slna-1-861.jpg?width=0&s=3W6bRO4PAPs8TwwjYaLqFQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/ha-noi-vs-slna-1-861.jpg?width=768&s=CZcT9an3jEsBtg2qnjH3ug\" alt=\"ha noi vs slna 1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/ha-noi-vs-slna-1-861.jpg?width=260&s=hYEX-zfcMFFZcVkdP31AvQ\"></picture>

<figcaption></figcaption>

</figure>","pageIndex":0,"type":1,"liveMediaTypeEnumToInt":1},{"id":"580d87d3-1fc3-4026-937b-d0c488b335b9","time":"2023-12-10T21:07:03","title":"90'","content":"<p>Hiệp hai có 3 phút bù giờ.</p>","pageIndex":0,"type":1,"liveMediaTypeEnumToInt":1},{"id":"61941b25-e043-4922-820d-265985a05943","time":"2023-12-10T21:09:47","title":"KẾT THÚC","content":"<p>Trận đấu kết thúc với chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 dành cho chủ nhà Hà Nội FC trước SLNA. Kết quả này đưa thầy trò HLV Đinh Thế Nam có 6 điểm để vươn lên xếp vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng V-League 2023/24 sau vòng 5.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/bang-xep-hang-vleague-20232024-895.jpg?width=768&s=F-3cZO97pxbcGJoijG6S7A\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/bang-xep-hang-vleague-20232024-895.jpg?width=1024&s=Mk3wW8wrQ2BvCHPJ0ou7hQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/bang-xep-hang-vleague-20232024-895.jpg?width=0&s=nFnJ_B6kJlE1tPXXUBXuTQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/bang-xep-hang-vleague-20232024-895.jpg?width=768&s=F-3cZO97pxbcGJoijG6S7A\" alt=\"bang xep hang vleague 20232024.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/bang-xep-hang-vleague-20232024-895.jpg?width=260&s=teVbiaKeLSVcfeWtGcFv5A\"></picture>

<figcaption></figcaption>

</figure>","pageIndex":0,"type":1,"liveMediaTypeEnumToInt":1}]},"displayType":5,"options":66112,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":5,"detailUrl":"/ket-qua-bong-da-ha-noi-fc-2-0-slna-vong-5-v-league-2023-24-2225200.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/truc-tiep-bong-da-ha-noi-2-0-slna-tuan-hai-lap-cong-789.jpg","fullAvatarFbUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/truc-tiep-bong-da-ha-noi-2-0-slna-tuan-hai-lap-cong-790.jpg","updatedDate":"2023-12-10T21:37:35","isHiddenDescription":"","publishDateDisplay":"10/12/2023","hasCover":false},"articlesSameCategory":[{"id":"2225359","title":"350 VĐV tranh tài giải Roller Sports các đội mạnh QG 2023","description":"Giải đua Roller Sports các đội mạnh quốc gia năm 2023 diễn ra từ 9-10/12 tại Đà Lạt (Lâm Đồng) với sự tham gia của 350 VĐV.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/350-vdv-tranh-tai-giai-roller-sports-cac-doi-manh-qg-2023-2225359.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/350-vdv-tranh-tai-giai-roller-sports-cac-doi-manh-qg-2023-949.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T22:11:53","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225312","title":"Trực tiếp bóng đá Tottenham vs Newcastle: Kịch bản khó lường","description":"Trực tiếp bóng đá Tottenham vs Newcastle ở vòng 16 Ngoại hạng Anh trên sân Tottenham Hotspur, diễn ra lúc 23h30 ngày 10/12 (giờ Việt Nam).","displayType":5,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"iconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/icon-live.gif","displayTypeToInt":5,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/truc-tiep-bong-da-tottenham-vs-newcastle-vong-16-ngoai-hang-anh-2225312.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/truc-tiep-bong-da-tottenham-vs-newcastle-kich-ban-kho-luong-917.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T22:00:00","option":512,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"iconId":"000002"},{"id":"2224734","title":"Bảng xếp hạng V-League 2023/24 vòng 5 mới nhất: HAGL chôn chân ở đáy bảng","description":"Bảng xếp hạng bóng đá V-League 1 2023/24 - Cập nhật vòng 5 bảng xếp hạng giải vô địch quốc gia V-League mùa giải 2023/2024, đầy đủ và chính xác.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bang-xep-hang-v-league-2023-24-vong-5-moi-nhat-2224734.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/bang-xep-hang-v-league-202324-vong-5-moi-nhat-the-cong-vao-top-3-1047.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T21:16:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225346","title":"Tiến Linh chói sáng, Bình Dương hạ đẹp Khánh Hòa","description":"Kết quả bóng đá - Nguyễn Tiến Linh tỏa sáng rực rỡ sau khi vào sân từ ghế dự bị, đem về chiến tháng 2-0 cho B.Bình Dương ngay trên sân của Khánh Hòa, ở vòng 5 Night Wolf V-League 2023/24.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ket-qua-bong-da-khanh-hoa-0-2-binh-duong-v-league-2023-24-2225346.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/tien-linh-lap-dai-cong-binh-duong-ha-dep-khanh-hoa-839.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T20:44:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225348","title":"Haaland bất ngờ vắng mặt Man City đấu Luton Town, Pep sốt vó","description":"Haaland không chỉ phải ngồi ngoài ở trận Man City làm khách Luton Town lúc 21h tối nay (10/12), khiến Pep Guardiola đứng ngồi không yên.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/haaland-bat-ngo-vang-mat-man-city-dau-luton-town-pep-sot-vo-2225348.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/haaland-bat-ngo-vang-mat-man-city-dau-luton-town-pep-sot-vo-835.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T20:42:47","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225310","title":"Trực tiếp bóng đá Everton 1-0 Chelsea: Doucoure lập đại công (H2)","description":"Trực tiếp bóng đá Everton vs Chelsea ở vòng 16 Ngoại hạng Anh trên sân Goodison Park, diễn ra lúc 21h ngày 10/12 (giờ Việt Nam).","displayType":5,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"iconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/icon-live.gif","displayTypeToInt":5,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/truc-tiep-bong-da-everton-vs-chelsea-vong-16-ngoai-hang-anh-2225310.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/truc-tiep-bong-da-everton-1-0-chelsea-doucoure-lap-dai-cong-h2-975.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T18:49:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"iconId":"000002"},{"id":"2225276","title":"THPT Phan Huy Chú bảo vệ thành công danh hiệu vô địch","description":"Đánh bại THPT Phùng Khắc Khoan trên chấm luân lưu, THPT Phan Huy Chú bảo vệ thành công danh hiệu vô địch giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội 2023.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thpt-phan-huy-chu-bao-ve-thanh-cong-danh-hieu-vo-dich-2225276.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/thpt-phan-huy-chu-bao-ve-thanh-cong-danh-hieu-vo-dich-530.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T17:07:38","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225270","title":"Aston Villa đánh bại Arsenal: Cổ tích của Unai Emery","description":"Aston Villa giúp cuộc đua Premier League thêm kịch tính khi quật ngã Arsenal, tiếp tục câu chuyện cổ tích hiện đại với Unai Emery.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ket-qua-bong-da-aston-villa-1-0-arsenal-co-tich-unai-emery-2225270.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/aston-villa-danh-bai-arsenal-co-tich-cua-unai-emery-522.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T17:05:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225280","title":"MU mua gấp Palhinha, Bayern Munich ký Araujo","description":"MU mua gấp tiền vệ Joao Palhinha, Bayern Munich lấy Araujo, Newcastle liên hệ 3 cầu thủ từ Saudi Arabia là những tin chuyển nhượng chính hôm nay, 10/12.","displayType":1,"category":{"name":"Tin chuyển nhượng","detailUrl":"/the-thao/tin-chuyen-nhuong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao/tin-chuyen-nhuong","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tin-chuyen-nhuong-10-12-mu-ky-palhinha-bayern-munich-lay-araujo-2225280.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/mu-mua-gap-palhinha-bayern-munich-ky-araujo-498.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T15:17:00","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2225190","title":"Võ sĩ kế thừa Nguyễn Trần Duy Nhất hụt đai vô địch MMA Championship","description":"Bùi Trường Sinh – người kế thừa Nguyễn Trần Duy Nhất không thể gây bất ngờ trước võ sĩ Nhu thuật người Brazil Robson De Oliveira Soares ở chung kết hạng 60kg MMA Championship 2023.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vo-si-ke-thua-nguyen-tran-duy-nhat-hut-dai-vo-dich-mma-championship-2225190.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/vo-si-ke-thua-nguyen-tran-duy-nhat-hut-dai-vo-dich-mma-championship-381.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T12:27:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225256","title":"MU gây hoảng hốt ở Premier League, Erik Ten Hag run ‘dớp’ Liverpool","description":"MU lập cột mốc gây hoảng hốt ở Premier League, Erik ten Hag khó chồng khó, run trước ‘dớp’ Liverpool khó trụ ở Old Trafford.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/mu-gay-hoang-hot-o-premier-league-erik-ten-hag-run-dop-liverpool-2225256.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/mu-gay-hoang-hot-o-premier-league-erik-ten-hag-run-dop-liverpool-375.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T12:26:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225038","title":"Ngắm vẻ đẹp gây thương nhớ của Hoa khôi bóng chuyền Nguyệt Anh","description":"Tài năng và sở hữu vẻ đẹp rất cá tính, chủ công tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam Phạm Thị Nguyệt Anh luôn trở thành tâm điểm mỗi khi xuất hiện.","displayType":19,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ngam-ve-dep-gay-thuong-nho-cua-hoa-khoi-bong-chuyen-nguyet-anh-2225038.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/ngam-ve-dep-gay-thuong-nho-cua-hoa-khoi-bong-chuyen-nguyet-anh-72.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T11:25:00","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2225241","title":"Erik ten hag bị 'tổng tấn công' sau trận MU 0-3 Bournemouth","description":"Erik ten hag bị chỉ trích dữ dội vì chiến thuật khó hiểu khiến MU chịu thất bại thảm hại 0-3 trước Bournemouth ngay tại Old Trafford.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/erik-ten-hag-bi-tong-tan-cong-sau-tran-mu-0-3-bournemouth-2225241.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/erik-ten-hag-bi-tong-tan-cong-sau-tran-mu-0-3-bournemouth-333.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T11:11:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225216","title":"MU thua thảm: Cơn tuyệt vọng của Erik ten Hag","description":"MU gây thất vọng khi thua Bournemouth 0-3 trên sân nhà Old Trafford, trận đấu mà Erik ten Hag thể hiện sự tuyệt vọng hoàn toàn.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ket-qua-mu-0-3-bournemouth-erik-ten-hag-tuyet-vong-2225216.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/mu-thua-tham-con-tuyet-vong-cua-erik-ten-hag-290.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T10:27:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225185","title":"Quang Hải ghi bàn, VAR giúp Nam Định gỡ hòa kịch tính CAHN trên sân nhà","description":"Quang Hải và đồng đội đã chơi một trận đấu ấn tượng trước Thép xanh Nam Định. Tuy nhiên, VAR đã giúp đội chủ nhà ghi bàn thắng gỡ hòa 2-2 nghẹt thở ở những phút cuối trận.","displayType":4,"category":{"name":"Video","detailUrl":"/video","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/video","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":4,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/quang-hai-ghi-ban-var-giup-nam-dinh-go-hoa-kich-tinh-cahn-tren-san-nha-2225185.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/quang-hai-ghi-ban-var-giup-nam-dinh-go-hoa-kich-tinh-cahn-tren-san-nha-288.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T10:03:40","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2225183","title":"HLV Gong Oh Kyun 'tố' bị cầu thủ Văn Kiên đánh vào ngực","description":"HLV Gong Oh Kyun lý giải nguyên nhân dẫn đến tình huống xô xát của ông và cầu thủ Văn Kiên trong trận Nam Định hòa CLB Công an Hà Nội 2-2 ở vòng 5 V-League 2023-24.","displayType":4,"category":{"name":"Video","detailUrl":"/video","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/video","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":4,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hlv-gong-oh-kyun-to-bi-cau-thu-van-kien-danh-vao-nguc-2225183.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/hlv-gong-oh-kyun-to-bi-cau-thu-van-kien-danh-vao-nguc-265.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T09:34:49","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2225021","title":"Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 10/12/2023","description":"Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 10/12/2023 - Cung cấp lịch thi đấu bóng đá trong nước và các giải đấu quốc tế hấp dẫn đêm nay, rạng sáng mai.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/lich-thi-dau-bong-da-hom-nay-10-12-2023-2225021.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/lich-thi-dau-bong-da-hom-nay-10122023-570.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T07:12:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225178","title":"PSG xây chắc ngôi đầu Ligue 1, tự tin đấu Dortmund ở Cúp C1","description":"Kết quả bóng đá - Barcola và Kolo Muani cùng nhau ghi bàn giúp PSG vượt qua Nantes với tỷ số 2-1, qua đó nới rộng khoảng cách với đội xếp thứ 2 Ligue 1 là Monaco lên thành 6 điểm.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ket-qua-bong-da-psg-2-1-nantes-vong-15-ligue-1-2023-24-2225178.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/psg-danh-bai-nantes-gia-co-ngoi-dau-ligue-1-175.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T06:34:00","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2224933","title":"Nhận định Hà Nội đấu SLNA: Trở lại cuộc đua vô địch","description":"Hà Nội FC hướng tới mục tiêu giành trọn 3 điểm trên sân nhà, khi tiếp SLNA tại vòng 5 Night Wolf V-League 2023/24, vào lúc 19h15 ngày 10/12.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhan-dinh-ha-noi-dau-slna-19h15-ngay-10-12-2224933.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/nhan-dinh-ha-noi-dau-slna-tro-lai-cuoc-dua-vo-dich-59.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T06:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225024","title":"Kết quả bóng đá hôm nay 10/12/2023: Hà Nội có 3 điểm, Tiến Linh tỏa sáng","description":"Kết quả bóng đá hôm nay 10/12/2023, với các trận đấu trong nước và các giải tại châu Âu, châu Mỹ và châu Á đêm nay, rạng sáng mai.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ket-qua-bong-da-hom-nay-10-12-2023-2225024.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/ket-qua-bong-da-hom-nay-10122023-mu-arsenal-ru-nhau-thua-174.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T05:08:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225058","title":"HAGL chìm sâu đáy bảng V-League: Khi dao sắc không gọt được chuôi","description":"HAGL nhận thất bại thứ 3 chỉ sau 5 vòng đấu, chìm sâu dưới đáy BXH Night Wolf V-League 2023/24. Kết quả này không ngạc nhiên với những gì đội bóng của HLV Kiatisuk thể hiện.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hagl-chim-sau-day-bang-v-league-khi-dao-sac-khong-got-duoc-chuoi-2225058.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/hagl-chim-sau-day-bang-v-league-khi-dao-sac-khong-got-duoc-chuoi-1142.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T05:04:00","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2225141","title":"Hạ Arsenal, Aston Villa tiếp tục bay cao","description":"Kết quả bóng đá - Sau khi đánh bại ĐKVĐ Man City, Aston Villa tiếp đà thăng hoa vượt qua Arsenal 1-0 nhờ bàn thắng của McGinn, ở vòng 16 Ngoại hạng Anh.","displayType":5,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":5,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ket-qua-bong-da-aston-villa-1-0-arsenal-vong-16-ngoai-hang-anh-2225141.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/truc-tiep-bong-da-aston-villa-1-0-arsenal-tan-cong-tim-ban-go-h2-163.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T02:50:00","option":512,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/photo-icon.svg","avatarIconPosition":1,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"000009"},{"id":"2225163","title":"Bellingham lập công, Real Madrid tuột chiến thắng","description":"Kết quả bóng đá - Jude Bellingham ghi bàn mở tỷ số, Real Madrid tuột chiến thắng trên sân của Real Betis, ở vòng 16 La Liga.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ket-qua-bong-da-betis-1-1-real-madrid-vong-16-la-liga-2023-24-2225163.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/bellingham-lap-cong-real-madrid-tuot-chien-thang-94.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T00:43:00","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2225142","title":"Bayern Munich thua thảm 1-5 trước trận gặp MU","description":"Kết quả bóng đá - Bayern Munich chịu thất bại muối mặt 1-5 trên sân của Eintracht Frankfurt, ở vòng 14 Bundesliga. Sau đây 4 ngày, \"Hùm xám\" sẽ làm khách trước MU ở Champions League.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ket-qua-bong-da-frankfurt-5-1-bayern-munich-bundesliga-2023-24-vong-14-2225142.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/bayern-munich-thua-tham-1-5-truoc-tran-gap-mu-1364.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T23:43:00","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2225018","title":"Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2023/24 - Vòng 17 mới nhất","description":"Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2023/2024 vòng 17 được cập nhật liên tục, đầy đủ và chính xác.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/lich-thi-dau-bong-da-ngoai-hang-anh-2023-24-vong-17-2225018.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/lich-thi-dau-ngoai-hang-anh-202324-vong-17-moi-nhat-553.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T21:45:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

Aa Zalo Email Sao chép liên kết Aa Aa