{"article":{"id":"2223699","title":"Hà Nội FC gây sốc, biến Urawa Reds thành cựu vô địch Cúp C1 châu Á","description":"Kết quả bóng đá - Hà Nội FC gây bất ngờ lớn khi đánh bại Urawa Reds 2-1 và biến CLB Nhật Bản thành cựu vô địch AFC Champions League.","contentObject":{"content":"<p><strong>Ghi bàn:</strong></p>

<p>Hà Nội FC: Văn Nam (53'), Tuấn Hải (87' pen)</p>

<p>Urawa Reds: Linssen (65')</p>

<p><strong>Đội hình ra sân:</strong></p>

<p><strong>Hà Nội: </strong>Văn Hoàng, Duy Mạnh (Marcao 63'), Wilson, Le Tallec, Văn Toàn (Xuân Mạnh 72'), Hai Long, Tiến Long, Văn Trường (Tuấn Hải 63'), Đình Hai (Hùng Dũng 72'), Văn Nam, Tagueu.</p>

<p><strong>Urawa Reds</strong>: Nishikawa, Ayumu Ohata, Takuya Iwanami, Alexander Scholz, Takuya Ogiwara, Kaito Yasui, Ken Iwao (Atsuki Ito 46'), Yoshio Koizumi (Tomoaki Okubo 46'), Ekanit Panya (José Kante 60'), Alex Schalk (Takahiro Sekine 60'), Bryan Linsse</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/bang-hanoi-cup-c1-chau-a-1345.jpg?width=768&s=8CX6c4BZrnpTeUP78-zWdQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/bang-hanoi-cup-c1-chau-a-1345.jpg?width=1024&s=QL1eLe_IHsbzfXGqN9D7SA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/bang-hanoi-cup-c1-chau-a-1345.jpg?width=0&s=gUnJM5JCKYmf-m-x_GIJ0Q\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/bang-hanoi-cup-c1-chau-a-1345.jpg?width=768&s=8CX6c4BZrnpTeUP78-zWdQ\" alt=\"bang hanoi cup c1 chau a.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/bang-hanoi-cup-c1-chau-a-1345.jpg?width=260&s=_EYdLHrk0sX2ihpdiVaP1Q\"></picture>

<figcaption>Xếp hạng bảng J chung cuộc</figcaption>

</figure>

<p><strong>Ảnh: SN</strong></p>","conclusion":"","timelines":[{"id":"5b1f3144-5041-49cf-9f00-fecd9418f915","time":"2023-12-06T16:25:28","title":"Thông tin lực lượng","content":"<p>Hà Nội: Đón chào sự trở lại của tiền đạo Tagueu sau án treo giò 2 trận.</p>

<p>Urawa Reds: Có đầy đủ lực lượng. </p>","pageIndex":0,"type":1,"liveMediaTypeEnumToInt":1},{"id":"29811622-fd8c-4f9f-bc98-1379e27b8485","time":"2023-12-06T17:30:08","title":"Nhận định Hà Nội vs Urawa Reds","content":"<article class=\"ck-cms-wiki-news-full vnn-template-noneditable article-edit\" id=\"vnn-editor-1701848187413\" data-temp=\"template16\" data-id=\"2223375\"><a href=\"/nhan-dinh-bong-da-ha-noi-fc-vs-urawa-red-diamonds-19h-ngay-6-12-2223375.html\" class=\"summary__image\"><picture><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/nhan-dinh-ha-noi-fc-dau-urawa-red-diamonds-loi-chia-tay-dep-35.jpg?width=0&s=ec9ZIMItZ1qNclmjtk-msw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/nhan-dinh-ha-noi-fc-dau-urawa-red-diamonds-loi-chia-tay-dep-35.jpg?width=260&s=nwub3n_WGzT7qYjkljcx5g\" alt=\"\"></picture></a>

<div class=\"summary__content\"><a class=\"summary__content-title\" href=\"/nhan-dinh-bong-da-ha-noi-fc-vs-urawa-red-diamonds-19h-ngay-6-12-2223375.html\">Nhận định Hà Nội FC đấu Urawa Red Diamonds: Lời chia tay đẹp</a><span class=\"summary__content-desc\">Ở trận chia tay AFC Champions League 2023/24, Hà Nội FC đặt mục tiêu chơi một trận cống hiến trước Urawa Red Diamonds, lúc 19h ngày 6/12.</span></div>

</article>","pageIndex":0,"type":1,"liveMediaTypeEnumToInt":1},{"id":"3a286d0a-c942-45d6-968f-a2ca0300c286","time":"2023-12-06T17:35:22","title":"Danh sách đăng ký thi đấu Hà Nội vs Urawa Reds","content":"<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/ha-noi-vs-urawa-reds-1076.jpg?width=768&s=cVHKGhz0i7SsNeSm5ld8sg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/ha-noi-vs-urawa-reds-1076.jpg?width=1024&s=WzAGRhcyDc3sw7KHfgrYTQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/ha-noi-vs-urawa-reds-1076.jpg?width=0&s=NtW1AjrVVu14UCxtiV33fQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/ha-noi-vs-urawa-reds-1076.jpg?width=768&s=cVHKGhz0i7SsNeSm5ld8sg\" alt=\"ha noi vs urawa reds.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/ha-noi-vs-urawa-reds-1076.jpg?width=260&s=OYLDlVx__S4coFTDfePvUw\"></picture>

<figcaption></figcaption>

</figure>","pageIndex":0,"type":1,"liveMediaTypeEnumToInt":1},{"id":"2da29c3b-710c-47ca-99bd-2a2ce31d04f7","time":"2023-12-06T18:10:54","title":"Đội hình xuất phát của Hà Nội FC","content":"<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/doi-hinh-cua-ha-noi-1141.jpg?width=768&s=CLFZnaN4n7UXPDP2nucJ9g\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/doi-hinh-cua-ha-noi-1141.jpg?width=1024&s=JE6-2SqLUY4LtGI8BpDZPQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/doi-hinh-cua-ha-noi-1141.jpg?width=0&s=PXEZPtzZbU5IEJJ_twkZFg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/doi-hinh-cua-ha-noi-1141.jpg?width=768&s=CLFZnaN4n7UXPDP2nucJ9g\" alt=\"doi hinh cua ha noi.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/doi-hinh-cua-ha-noi-1141.jpg?width=260&s=x-cR_DkWvKMz3SEDD6_-CQ\"></picture>

<figcaption></figcaption>

</figure>","pageIndex":0,"type":1,"liveMediaTypeEnumToInt":1},{"id":"d458ac5e-fbcd-4708-bde4-830619d933ad","time":"2023-12-06T18:46:36","title":"Đội hình xuất phát Hà Nội vs Urawa Reds","content":"<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/ha-noi-urawa-reds-1191.jpg?width=768&s=H_T-ocH9Nz2vTgsM3MGAUQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/ha-noi-urawa-reds-1191.jpg?width=1024&s=kvlvFseYWkanhb4oTq8rZw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/ha-noi-urawa-reds-1191.jpg?width=0&s=nvLcd8Sg0CPOOVR1juN4gw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/ha-noi-urawa-reds-1191.jpg?width=768&s=H_T-ocH9Nz2vTgsM3MGAUQ\" alt=\"ha noi urawa reds.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/ha-noi-urawa-reds-1191.jpg?width=260&s=VOkqn_jJ6DE1ngfNNjCJTg\"></picture>

<figcaption></figcaption>

</figure>","pageIndex":0,"type":1,"liveMediaTypeEnumToInt":1},{"id":"783e1ce7-bb88-411e-ae61-74975c5775b8","time":"2023-12-06T18:55:32","title":"18h55","content":"<p>Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội ra sân làm thủ tục trước trận đấu.</p>","pageIndex":0,"type":1,"liveMediaTypeEnumToInt":1},{"id":"7c553d87-cc2d-4e8d-bda9-1c71cf659f16","time":"2023-12-06T19:00:09","title":"19h00","content":"<p>Trọng tài chính thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.</p>","pageIndex":0,"type":1,"liveMediaTypeEnumToInt":1},{"id":"61a9d156-3a67-4123-98dc-b524e9291a7b","time":"2023-12-06T19:03:50","title":"3'","content":"<p>Tiền vệ người Thái Lan Ekanit Panya sút phạt từ ngoài vòng cấm, anh đưa bóng đập hàng rào Hà Nội bật ra.</p>","pageIndex":0,"type":1,"liveMediaTypeEnumToInt":1},{"id":"4077ba10-c5cc-4842-b6d3-cd7f1ed1aeff","time":"2023-12-06T19:07:49","title":"5'","content":"<p>Tình huống tranh chấp của Văn Nam với cầu thủ Urawa Reds trước khi bóng đi hết đường biên ngang. Trọng tài cho tạm dừng trận đấu để chờ tham vấn từ tổ VAR.</p>","pageIndex":0,"type":1,"liveMediaTypeEnumToInt":1},{"id":"c9508cfb-0686-43c0-b9bd-6ea9f5422cf2","time":"2023-12-06T19:09:25","title":"10'","content":"<p><strong>Văn Hoàng cản phá 11m</strong></p>

<p>Sau khi trực tiếp xem màn hình VAR, trọng tài chính quyết định thổi phạt đền cho đội bóng Nhật Bản khi xác định Văn Nam để tay chạm bóng trong vòng cấm.</p>

<p>Trên chấm 11m Văn Hoàng cản phá thành công cú đá của Alexander Scholz. Trọng tài lại cho tạm dừng trận đấu để nghe tham vấn từ tổ VAR. Tuy nhiên, không có tình huống di chuyển sớm của cựu thủ môn SLNA và các cầu thủ hai bên vào vòng cấm.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/ha-noi-vs-urawa-reds-1268.jpg?width=768&s=TwcKQ4ArjXH14zC1x3Do0g\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/ha-noi-vs-urawa-reds-1268.jpg?width=1024&s=6o31jKHf_D-pRbgYLqhB1Q\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/ha-noi-vs-urawa-reds-1268.jpg?width=0&s=Ww_OG7fGJXSFLKGH3kZV0g\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/ha-noi-vs-urawa-reds-1268.jpg?width=768&s=TwcKQ4ArjXH14zC1x3Do0g\" alt=\"ha noi vs urawa reds.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/ha-noi-vs-urawa-reds-1268.jpg?width=260&s=Ca_9wsRWsdb4Vcrd67mM_Q\"></picture>

<figcaption></figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/ha-noi-vs-urawa-reds-2-1265.jpg?width=768&s=D7cPx311MMGm1l6hDZnwOA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/ha-noi-vs-urawa-reds-2-1265.jpg?width=1024&s=gy0BJ-GjXU4dNEjKGkFvwg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/ha-noi-vs-urawa-reds-2-1265.jpg?width=0&s=Dxnt9mcV8A8jP6zEqDS-Sw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/ha-noi-vs-urawa-reds-2-1265.jpg?width=768&s=D7cPx311MMGm1l6hDZnwOA\" alt=\"ha noi vs urawa reds 2.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/ha-noi-vs-urawa-reds-2-1265.jpg?width=260&s=4n_DUVrJcVNk_oRgOgxC8w\"></picture>

<figcaption>Ảnh: Hà Nội FC</figcaption>

</figure>","pageIndex":0,"type":1,"liveMediaTypeEnumToInt":1},{"id":"d3670d07-d16c-40b1-ae01-137535dca0a0","time":"2023-12-06T19:15:18","title":"15'","content":"<p>Trận đấu tiếp tục bị gián đoạn khi Bryan Linssen vào bóng bằng gầm giày đối với Le Tallec khiến cầu thủ Hà Nội FC bị đau. Anh cần tới sự chăm sóc của bác sĩ.</p>","pageIndex":0,"type":1,"liveMediaTypeEnumToInt":1},{"id":"9b110a62-20d1-4dfa-8059-e20cf07455bd","time":"2023-12-06T19:19:02","title":"18'","content":"<p>Các học trò của HLV Đinh Thế Nam có pha lên bóng đầu tiên, tuy nhiên không gây khó khăn cho hàng thủ Urawa Reds.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/ha-noi-urawa-reds-1269.jpg?width=768&s=8Bf5ejKeX6YG8_6oR3IZ0g\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/ha-noi-urawa-reds-1269.jpg?width=1024&s=twmhSHt0jQbmPxjx0F2nEQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/ha-noi-urawa-reds-1269.jpg?width=0&s=iF8x_sikt31PfLQLh-o1Eg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/ha-noi-urawa-reds-1269.jpg?width=768&s=8Bf5ejKeX6YG8_6oR3IZ0g\" alt=\"ha noi urawa reds.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/ha-noi-urawa-reds-1269.jpg?width=260&s=pxdnixw90LQ19Mus3MwlZg\"></picture>

<figcaption></figcaption>

</figure>","pageIndex":0,"type":1,"liveMediaTypeEnumToInt":1},{"id":"69e0e155-1f2d-4aa7-bd11-c316c8ef2b1e","time":"2023-12-06T19:26:11","title":"26'","content":"<p>Đội ĐKVĐ vẫn đang kiểm soát bóng vượt trội nhưng các cầu thủ Urawa Reds cũng chưa thể tạo ra cơ hội nào thật sự nguy hiểm về phía khung thành của Hà Nội FC.</p>","pageIndex":0,"type":1,"liveMediaTypeEnumToInt":1},{"id":"2b3b533f-08c9-4634-ae5a-44fa69031343","time":"2023-12-06T19:28:52","title":"28'","content":"<p>Bóng được cầu thủ treo vào vòng cấm Urawa Reds để Tagueu đánh đầu đưa bóng trúng vào mặt hậu vệ đội khách rồi đi hết đường biên ngang.</p>","pageIndex":0,"type":1,"liveMediaTypeEnumToInt":1},{"id":"188df3ed-90ca-4145-8268-3c37045495d7","time":"2023-12-06T19:30:00","title":"30'","content":"<p>Ít phút vừa qua, Hà Nội tạo được sức ép lên khung thành của Urawa Reds, ít nhiều khiến hàng thủ đối phương chao đảo.</p>","pageIndex":0,"type":1,"liveMediaTypeEnumToInt":1},{"id":"0eba3a31-491f-43c4-9a89-cc585c787430","time":"2023-12-06T19:32:38","title":"33'","content":"<p><strong>Văn Hoàng lại cứu thua xuất sắc</strong></p>

<p>Hai Long quan sát thấy thủ môn Nishikawa lên cao, anh quyết định dứt điểm từ gần giữa sân nhưng bóng cao hơn khung thành đối phương.</p>

<p>Ngay sau đó, Urawa Reds đáp trả mạnh mẽ với tình huống Kaito Yasui phá bẫy việt vị lẻn xuống đối mặt với Văn Hoàng. Tuy nhiên cú sút của cầu thủ Nhật Bản bị người gác đền của Hà Nội cản phá xuất sắc.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/ha-noi-vs-urawa-reds-1-1266.jpg?width=768&s=t2PFyuxUk2R02VLvH6xsdg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/ha-noi-vs-urawa-reds-1-1266.jpg?width=1024&s=3qLC_eOWSwnO3bM6tQUalw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/ha-noi-vs-urawa-reds-1-1266.jpg?width=0&s=-HcIScEHM_LCCYZPFAIPdA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/ha-noi-vs-urawa-reds-1-1266.jpg?width=768&s=t2PFyuxUk2R02VLvH6xsdg\" alt=\"ha noi vs urawa reds 1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/ha-noi-vs-urawa-reds-1-1266.jpg?width=260&s=nWawueH6cA12CzFei-FVCA\"></picture>

<figcaption>Ảnh: Hà Nội FC</figcaption>

</figure>","pageIndex":0,"type":1,"liveMediaTypeEnumToInt":1},{"id":"b1411c1e-f0dd-421b-8094-c1ee4deb4240","time":"2023-12-06T19:42:24","title":"42'","content":"<p>Thêm một pha dứt điểm nữa của Kaito Yasui từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đi không trúng đích.</p>","pageIndex":0,"type":1,"liveMediaTypeEnumToInt":1},{"id":"57fee802-f398-4d97-88a3-406c6635e4dc","time":"2023-12-06T19:50:33","title":"Hết hiệp 1","content":"<p>Hiệp một kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/ha-noi-vs-urawa-reds-1267.jpg?width=768&s=t40kddMn_USmaOOo_t0whw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/ha-noi-vs-urawa-reds-1267.jpg?width=1024&s=hzYl3opiX5TkFfiWFCSwTQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/ha-noi-vs-urawa-reds-1267.jpg?width=0&s=1x3sl8wJHGN1hh1H8Gto0w\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/ha-noi-vs-urawa-reds-1267.jpg?width=768&s=t40kddMn_USmaOOo_t0whw\" alt=\"ha noi vs urawa reds.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/ha-noi-vs-urawa-reds-1267.jpg?width=260&s=7msV-2Np--XWnXmv-QQpwg\"></picture>

<figcaption></figcaption>

</figure>","pageIndex":0,"type":1,"liveMediaTypeEnumToInt":1},{"id":"bc1097c0-5c71-47ce-9d40-8e341cb8fd54","time":"2023-12-06T20:05:37","title":"Hiệp 2","content":"<p>Hiệp hai trận đấu bắt đầu.</p>","pageIndex":0,"type":1,"liveMediaTypeEnumToInt":1},{"id":"155cce6c-a217-49dd-bf9d-f471ed20b0e8","time":"2023-12-06T20:14:38","title":"53'","content":"<p><strong>Hà Nội 1-0 Urawa Reds: Văn Nam mở tỷ số</strong></p>

<p>Xuất phát từ quả phạt góc của cầu thủ Hà Nội FC, Le Tallec đánh đầu bị thủ môn Shusaku Nishikawa cản phá. Văn Nam lập tức ập vào đánh đầu bồi tung lưới Urawa Reds.</p>

<table class=\"ck-photo-collage vnn-template-noneditable\">

<tbody>

<tr>

<td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/ha-noi-urawa-reds-1281.jpg?width=300&s=II7PklYqdgdpC5ByM3JDSQ\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/ha-noi-urawa-reds-1281.jpg?width=0&s=GuqsYq6EaPzsXZFzDgzrFQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/ha-noi-urawa-reds-1281.jpg?width=500&s=zvmb_hr_jjgWml2nTzyCrw\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/ha-noi-urawa-reds-1281.jpg?width=260&s=N03rY31SjnIdjr3xizHftQ\"></picture></td>

<td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/ha-noi-urawa-reds-3-1282.jpg?width=300&s=WtonbpQozSv4JympSJoQXQ\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/ha-noi-urawa-reds-3-1282.jpg?width=0&s=ugHa3huokPeS6k_RMLFe3g\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/ha-noi-urawa-reds-3-1282.jpg?width=500&s=9H1kmG10kITPQFOT56TGmA\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/ha-noi-urawa-reds-3-1282.jpg?width=260&s=kqgV4VdofLLZ_GsptFQHRA\"></picture></td>

</tr>

<tr>

<td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/ha-noi-vs-urawa-reds-1-1283.jpg?width=300&s=3NSAmRQaudpXXYDv2yfiuA\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/ha-noi-vs-urawa-reds-1-1283.jpg?width=0&s=YrjUofcQ-QgvvBp2mYPT5A\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/ha-noi-vs-urawa-reds-1-1283.jpg?width=500&s=DO3n7SO33AtNajM_ADfcbw\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/ha-noi-vs-urawa-reds-1-1283.jpg?width=260&s=2o-qHKshO6-xw2U5_glrnA\"></picture></td>

<td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/ha-noi-vs-urawa-reds-1284.jpg?width=300&s=Yorqq29531HSUVSMXbjgAA\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/ha-noi-vs-urawa-reds-1284.jpg?width=0&s=Aie4ypWD46QhE43ExuQiEA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/ha-noi-vs-urawa-reds-1284.jpg?width=500&s=aB33dE-HbpMCUwld0IMorw\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/ha-noi-vs-urawa-reds-1284.jpg?width=260&s=0EDDLzxvE3uLifjzh-f_qw\"></picture></td>

</tr>

</tbody>

</table>","pageIndex":0,"type":1,"liveMediaTypeEnumToInt":1},{"id":"2bd83b4e-9210-4abf-b28a-76c4de9e4b05","time":"2023-12-06T20:18:51","title":"55'","content":"<p>Thừa thắng xông lên, Hà Nội tổ chức tấn công và Tagueu là người tung cú sút từ khoảng cách 30m nhưng không làm khó thủ môn Shusaku Nishikawa.</p>","pageIndex":0,"type":1,"liveMediaTypeEnumToInt":1},{"id":"a5a97a6c-1ba7-498b-9e67-e933f9e39ad5","time":"2023-12-06T20:25:25","title":"60'","content":"<p>Sau khi thay hai cầu thủ ở đầu hiệp hai, Urawa Reds tiếp tục thay thêm hai cầu thủ khi tung Takahiro Sekine và José Kante vào sân.</p>","pageIndex":0,"type":1,"liveMediaTypeEnumToInt":1},{"id":"cd15d1b3-c32e-4259-bf2b-bf831f2c1ecc","time":"2023-12-06T20:25:47","title":"63'","content":"<p>HLV Đinh Thế Nam rút Duy Mạnh và Văn Trường ra để tung Marcao và Tuấn Hải vào thế chỗ.</p>","pageIndex":0,"type":1,"liveMediaTypeEnumToInt":1},{"id":"b7ca9462-87a1-48bd-b846-3a9a777ba86a","time":"2023-12-06T20:31:05","title":"65'","content":"<p><strong>Hà Nội FC 1-1 Urawa Reds: Đội khách gỡ hòa</strong></p>

<p>Đón quả tạt chìm từ cánh phải vào của Takuya Ogiwara, Linssen phá bẫy việt vị rồi dứt điểm một chạm đủ khó để hạ gục Văn Hoàng.</p>","pageIndex":0,"type":1,"liveMediaTypeEnumToInt":1},{"id":"b247ac38-9e46-4844-a3d9-449d215a2fe8","time":"2023-12-06T20:28:21","title":"67'","content":"<p>Pha tấn công tốt của Hà Nội FC, Tagueu chuyền bóng để Tuấn Hải đẩy bóng một nhịp trước khi tung cú cứa lòng về góc xa đi chệch khung thành Urawa Reds.</p>","pageIndex":0,"type":1,"liveMediaTypeEnumToInt":1},{"id":"ae389f51-1ab3-4018-932b-40caf61df8bc","time":"2023-12-06T20:31:42","title":"71'","content":"<p><strong>Văn Hoàng lại cứu thua cho Hà Nội</strong></p>

<p>Jose Kante bên phía Urawa Reds có pha băng cắt rồi đánh đầu rất nhanh nhưng không thể đánh bại Văn Hoàng.</p>","pageIndex":0,"type":1,"liveMediaTypeEnumToInt":1},{"id":"d6f2d7bb-e5cb-4779-8549-c72c1c0dae1b","time":"2023-12-06T20:38:36","title":"72","content":"<p>HLV Đinh Thế Nam thay tiếp hai cầu thủ: Xuân Mạnh vào thay Đình Hai, Hùng Dũng thế chỗ Đậu Văn Toàn.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/ha-noi-vs-urawa-reds-2-1333.jpg?width=768&s=MvN5KoFjBfqcydHOely-CQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/ha-noi-vs-urawa-reds-2-1333.jpg?width=1024&s=aOzbIL1noGd-r3HaFG4r3Q\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/ha-noi-vs-urawa-reds-2-1333.jpg?width=0&s=ngD1DTgzq0-Ks-jNklYWsg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/ha-noi-vs-urawa-reds-2-1333.jpg?width=768&s=MvN5KoFjBfqcydHOely-CQ\" alt=\"ha noi vs urawa reds 2.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/ha-noi-vs-urawa-reds-2-1333.jpg?width=260&s=EiOl7dCnjo-LQd5PxVcjEQ\"></picture>

<figcaption></figcaption>

</figure>","pageIndex":0,"type":1,"liveMediaTypeEnumToInt":1},{"id":"251c5eea-d633-404b-b278-677dfa8069fe","time":"2023-12-06T20:40:04","title":"80'","content":"<p><strong>Văn Hoàng lại xuất sắc cứu thua</strong></p>

<p>Thủ môn Văn Hoàng lại vừa có pha cứu thua xuất sắc khi bắt dính cú dứt điểm trong thế đối mặt của cầu thủ Urawa Reds.</p>

<p>Hàng Phòng ngự của Hà Nội vẫn đang chơi đầy quả cảm trước sức ép liên tục của nhà ĐKVĐ của giải đấu.</p>","pageIndex":0,"type":1,"liveMediaTypeEnumToInt":1},{"id":"b9e4433b-2f3b-466b-a2ea-32e0bf32031a","time":"2023-12-06T20:43:08","title":"83'","content":"<p>Hai Long bị Takuya Ogiwara kéo ngã trong vòng cấm, trọng tài lập tức thổi phạt đền cho Hà Nội FC. Tuy nhiên trọng tài vẫn cần tham khảo VAR và quyết định không thay đổi.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/ha-noi-vs-urawa-reds-2-1341.jpg?width=768&s=7X_MzJny0-4bKNW9eHZU6Q\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/ha-noi-vs-urawa-reds-2-1341.jpg?width=1024&s=qTZXbltZnJp8_pY_A3zYdw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/ha-noi-vs-urawa-reds-2-1341.jpg?width=0&s=Mm-kKerLwLlxaw0FK8ElxA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/ha-noi-vs-urawa-reds-2-1341.jpg?width=768&s=7X_MzJny0-4bKNW9eHZU6Q\" alt=\"ha noi vs urawa reds 2.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/ha-noi-vs-urawa-reds-2-1341.jpg?width=260&s=o2V52ZB5uASsJSjC32OvpA\"></picture>

<figcaption></figcaption>

</figure>","pageIndex":0,"type":1,"liveMediaTypeEnumToInt":1},{"id":"364f542a-d474-4a27-a5f9-1eb0ee53dda6","time":"2023-12-06T20:47:37","title":"87'","content":"<p><strong>Hà Nội FC 2-1 Urawa Reds: Tuấn Hải lập đại công</strong></p>

<p>Trên chấm 11m, tiền đạo Tuấn Hải là người được trao cơ hội kết thúc và anh dễ dàng đánh lừa thủ môn Shusaku Nishikawa để đưa Hà Nội FC vượt lên dẫn trước nhà ĐKVĐ. Nếu tỷ số này được bảo toàn, Urawa Reds sẽ trở thành cựu vương của AFC Champions League.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/ha-noi-urawa-reds-1342.jpg?width=768&s=5nyqWrw8K3iQyU1Ztd-UNA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/ha-noi-urawa-reds-1342.jpg?width=1024&s=DroWprfYXhqi-2Rq-yrGRA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/ha-noi-urawa-reds-1342.jpg?width=0&s=iaafz4l2UgdFcg__PAF7-w\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/ha-noi-urawa-reds-1342.jpg?width=768&s=5nyqWrw8K3iQyU1Ztd-UNA\" alt=\"ha noi urawa reds.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/ha-noi-urawa-reds-1342.jpg?width=260&s=ozIDF48jJuiHhl_GO6OEfw\"></picture>

<figcaption></figcaption>

</figure>

<table class=\"ck-photo-collage vnn-template-noneditable\">

<tbody>

<tr>

<td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/ha-noi-urawa-reds-3-1343.jpg?width=300&s=4K-lK-o7K6BQR8kD8D6iEg\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/ha-noi-urawa-reds-3-1343.jpg?width=0&s=t719OXXkjgIUvaYE1NRbLg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/ha-noi-urawa-reds-3-1343.jpg?width=500&s=siqHVU4eDdtR8t7otJpHBQ\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/ha-noi-urawa-reds-3-1343.jpg?width=260&s=NEhHsCFz4jG_94eDHTVYMQ\"></picture></td>

<td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/ha-noi-vs-urawa-reds-1344.jpg?width=300&s=l8Et7htNKN8gvGLaiE2e8Q\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/ha-noi-vs-urawa-reds-1344.jpg?width=0&s=QT_4CJ-WzTAza17uQh4LsQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/ha-noi-vs-urawa-reds-1344.jpg?width=500&s=MuS8t8Q5laSy5_L1_YsdFg\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/ha-noi-vs-urawa-reds-1344.jpg?width=260&s=47dK_cWGyhsAjESf4Pgfdw\"></picture></td>

</tr>

</tbody>

</table>","pageIndex":0,"type":1,"liveMediaTypeEnumToInt":1},{"id":"9858aab2-73d6-43f0-8dd3-22689600bac8","time":"2023-12-06T20:50:56","title":"90'","content":"<p>Hiệp hai có 8 phút bù giờ.</p>","pageIndex":0,"type":1,"liveMediaTypeEnumToInt":1},{"id":"ad3b0635-2d17-4299-971e-ee9366b54a9c","time":"2023-12-06T20:52:47","title":"90'+2","content":"<p><strong>Hai Long bỏ lỡ cơ hội</strong></p>

<p>Tuấn Hải đi bóng khéo léo loại bỏ hậu vệ áo đỏ trước khi đẩy bóng ra vừa tầm Hai Long băng lên. Quá đáng tiếc khi tiền vệ mang áo số 14 lại dứt điểm hụt bóng.</p>","pageIndex":0,"type":1,"liveMediaTypeEnumToInt":1},{"id":"cf2b7606-2133-4b9a-a9f0-ad4b7b77b996","time":"2023-12-06T20:56:52","title":"90'+7'","content":"<p><strong>Tuấn Hải bỏ lỡ cơ hội lập cú đúp</strong></p>

<p>Xuất phát từ pha phản công nhanh trong thế 3 đánh 2 của Hà Nội FC, quá đáng tiếc khi Tuấn Hải dứt điểm đưa bóng đi hơi cao so với khung thành của Urawa Reds.</p>","pageIndex":0,"type":1,"liveMediaTypeEnumToInt":1},{"id":"842ad4d1-779a-4049-bad0-165b7f3bd6e0","time":"2023-12-06T21:00:35","title":"90'+10","content":"<p>Tình huống cực kỳ hồi hộp khi Urawa Reds được hưởng quả phạt trực tiếp sát vòng cấm, may thay Hà Nội thoát thua trong tình huống này.</p>","pageIndex":0,"type":1,"liveMediaTypeEnumToInt":1},{"id":"453a3db1-d6b2-4d56-a5ab-19b5ddf4ddb7","time":"2023-12-06T21:01:41","title":"KẾT THÚC","content":"<p>Trận đấu kết thúc với cơn địa chấn khi Hà Nội đánh bại Urawa Reds và biến CLB Nhật Bản thành cựu vô địch AFC Champions League. Bởi ngôi đầu cùng vé vào vòng knock-out của bảng J thuộc về CLB Hàn Quốc Pohang Steelers, trong khi Urawa Red Diamonds chỉ xếp cuối nhóm các đội nhì của khu vực Đông Á nên không thể vượt qua vòng bảng.</p>","pageIndex":0,"type":1,"liveMediaTypeEnumToInt":1}]},"displayType":5,"options":66112,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"iconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/files/2023/4/8/icon-live.gif","displayTypeToInt":5,"detailUrl":"/ket-qua-bong-da-ha-noi-fc-2-1-urawa-reds-cup-c1-chau-a-2023-24-2223699.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/ha-noi-fc-gay-soc-bien-urawa-reds-thanh-cuu-vo-dich-cup-c1-chau-a-1346.jpg","fullAvatarFbUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/truc-tiep-bong-da-ha-noi-fc-2-1-urawa-reds-tuan-hai-lap-dai-cong-1336.jpg","updatedDate":"2023-12-06T21:13:03","isHiddenDescription":"","publishDateDisplay":"06/12/2023","hasCover":false},"articlesSameCategory":[{"id":"2223855","title":"Bayern Munich chiêu mộ 'Neymar mới' Zaragoza","description":"Bayern Munich đánh bại Barcelona và nhiều đối thủ khác để chiêu mộ Bryan Zaragoza, tài năng trẻ được ví là \"Neymar mới\" của La Liga.","displayType":1,"category":{"name":"Tin chuyển nhượng","detailUrl":"/the-thao/tin-chuyen-nhuong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao/tin-chuyen-nhuong","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bayern-munich-hoan-tat-chuyen-nhuong-bryan-zaragoza-2223855.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/bayern-munich-chieu-mo-neymar-moi-zaragoza-1272.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T20:17:58","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2223810","title":"Pep Guardiola nổi đóa mắng huyền thoại MU, Liverpool chê Man City","description":"Pep Guardiola đáp trả gay gắt 2 huyền thoại MU và Liverpool sau những bình luận cho rằng Man City tự mãn sau cú ăn 3, khó giành Premier League mùa này.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/pep-guardiola-noi-doa-mang-huyen-thoai-mu-va-liverpool-che-man-city-2223810.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/pep-guardiola-noi-doa-mang-huyen-thoai-mu-liverpool-che-man-city-1109.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T18:02:35","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223797","title":"Real Madrid cho Mbappe 15 ngày để quyết định đến Bernabeu","description":"Real Madrid sẽ đưa ra lời đề nghị cuối cùng cho Kylian Mbappe vào ngày 1/1/2024 và sẽ cho anh 15 ngày để quyết định.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/real-madrid-cho-mbappe-15-ngay-quyet-dinh-roi-psg-den-bernabeu-2223797.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/real-madrid-cho-mbappe-15-ngay-de-quyet-dinh-den-bernabeu-1037.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T17:01:37","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223694","title":"Đại chiến MU vs Chelsea: Bùng nổ phút cuối","description":"Cuộc đại chiến MU vs Chelsea trên sân Old Trafford hứa hẹn rất hấp dẫn, được chờ đợi sẽ bùng nổ trong khoảng thời gian cuối.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dai-chien-mu-vs-chelsea-bung-no-phut-cuoi-2223694.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/dai-chien-mu-vs-chelsea-bung-no-phut-cuoi-727.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T16:50:00","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/bar-chart.svg","avatarIconPosition":4,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000E"},{"id":"2223595","title":"Người hâm mộ Việt Nam nhận tin cực vui về bản quyền EURO 2024","description":"UEFA EURO 2024 được phát sóng trên tất cả các hạ tầng truyền hình, mạng xã hội trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nguoi-ham-mo-viet-nam-nhan-tin-cuc-vui-ve-ban-quyen-euro-2024-2223595.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/nguoi-ham-mo-viet-nam-nhan-tin-cuc-vui-ve-ban-quyen-euro-2024-652.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T13:09:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223592","title":"MU đấu Chelsea: Erik ten Hag bị quay lưng, Old Trafford dậy sóng","description":"MU bước vào trận đấu với Chelsea trong bối cảnh niềm tin hao mòn, đồng thời nhiều cầu thủ chống lại HLV Erik ten Hag.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/mu-dau-chelsea-tat-ca-chong-lai-erik-ten-hag-2223592.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/mu-dau-chelsea-erik-ten-hag-bi-quay-lung-old-trafford-day-song-521.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T11:13:39","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223576","title":"Sir Jim Ratcliffe mạnh tay ‘dẹp loạn’ MU, hỏi Erik ten Hag 1 điều","description":"Tỷ phú Jim Ratcliffe sắp đến ‘dẹp loạn’ ở MU, hỏi Erik ten Hag một điều giữa thông tin bị mất kiểm soát phòng thay đồ Old Trafford.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/sir-jim-ratcliffe-manh-tay-dep-loan-mu-hoi-erik-ten-hag-1-dieu-2223576.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/sir-jim-ratcliffe-manh-tay-dep-loan-mu-hoi-erik-ten-hag-1-dieu-411.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T10:23:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223531","title":"Messi tạo khác biệt, được vinh danh trên đất Mỹ","description":"Messi được tạp chí Time vinh danh là VĐV của năm 2023 sau khi chuyển đến Mỹ, đầu quân cho Inter Miami của David Beckham.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/messi-tao-ky-tich-chua-tung-co-duoc-vinh-danh-tren-dat-my-2223531.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/messi-duoc-vinh-danh-tren-dat-my-258.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T09:04:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223514","title":"Man City suy giảm sức mạnh, Pep Guardiola làm điều ‘bất thường’","description":"Man City giảm sức mạnh khi để hòa 3 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh, Pep Guardiola quyết định làm điều ‘bất thường’ trước chuyến làm khách Aston Villa.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/man-city-suy-giam-suc-manh-pep-guardiola-lam-dieu-bat-thuong-2223514.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/man-city-suy-giam-suc-manh-pep-guardiola-lam-dieu-bat-thuong-206.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T08:23:05","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223397","title":"MU vs Chelsea: Quỷ đỏ bất ổn, đội khách chớp thời cơ","description":"MU đụng Chelsea trong bối cảnh sự bất mãn của các cầu thủ với HLV Ten Hag ngày càng tăng lên. Khi tinh thần đối thủ chạm đáy, Chelsea cần nắm cơ hội để giành chiến thắng tại Old Trafford.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhan-dinh-bong-da-mu-vs-chelsea-vong-15-ngoai-hang-anh-2223397.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/mu-vs-chelsea-quy-do-bat-on-doi-khach-chop-thoi-co-1227.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T07:22:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223375","title":"Nhận định Hà Nội FC đấu Urawa Red Diamonds: Lời chia tay đẹp","description":"Ở trận chia tay AFC Champions League 2023/24, Hà Nội FC đặt mục tiêu chơi một trận cống hiến trước Urawa Red Diamonds, lúc 19h ngày 6/12.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhan-dinh-bong-da-ha-noi-fc-vs-urawa-red-diamonds-19h-ngay-6-12-2223375.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/nhan-dinh-ha-noi-fc-dau-urawa-red-diamonds-loi-chia-tay-dep-35.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T07:11:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223257","title":"Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 6/12/2023: MU nghênh chiến Chelsea","description":"Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 6/12/2023 - Cung cấp lịch thi đấu bóng đá trong nước và các giải đấu quốc tế hấp dẫn đêm nay, rạng sáng mai.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/lich-thi-dau-bong-da-hom-nay-6-12-2023-2223257.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/lich-thi-dau-bong-da-hom-nay-6122023-mu-nghenh-chien-chelsea-832.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T07:10:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223498","title":"Vắng Ronaldo, Al Nassr chật vật giành 1 điểm ở Cúp C1","description":"Kết quả bóng đá - Al Nassr bị Istiklol cầm hòa 1-1 trong ngày Ronaldo ngồi ngoài, thuộc lượt trận cuối cùng tại bảng E AFC Champions League 2023/24.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ket-qua-bong-da-istiklol-1-1-al-nassr-cup-c1-chau-a-2023-24-2223498.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/vang-ronaldo-al-nassr-chat-vat-gianh-1-diem-o-cup-c1-93.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T06:16:00","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/photo-icon.svg","avatarIconPosition":1,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"000009"},{"id":"2223495","title":"Thắng nghẹt thở phút 97, Arsenal xây chắc ngôi đầu","description":"Kết quả bóng đá - Declan Rice ghi bàn quyết định ở phút bù giờ cuối cùng giúp Arsenal đánh bại chủ nhà Luton 4-3, trong trận đấu sớm vòng 15 Ngoại hạng Anh.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ket-qua-bong-da-luton-3-4-arsenal-vong-15-ngoai-hang-anh-2223495.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/thang-nghet-tho-phut-97-arsenal-xay-chac-ngoi-dau-53.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T05:47:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221920","title":"Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh vòng 15 mới nhất: Arsenal củng cố ngôi đầu","description":"Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2023/2024 vòng 16 được cập nhật liên tục và nhanh nhất tại báo VietNamNet.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bang-xep-hang-ngoai-hang-anh-2023-24-vong-14-2221920.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/bang-xep-hang-ngoai-hang-anh-vong-15-moi-nhat-arsenal-cung-co-ngoi-dau-119.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T05:44:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223494","title":"Ten Hag: 'Cầu thủ MU vẫn đứng sau ủng hộ tôi'","description":"HLV Erik ten Hag khẳng định, ông vẫn có được sự ủng hộ của tất cả cầu thủ MU, trong bối cảnh tin đồn bất ổn nội bộ MU đang lan truyền.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ten-hag-cau-thu-mu-van-dung-sau-ung-ho-toi-2223494.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/ten-hag-cau-thu-mu-van-dung-sau-ung-ho-toi-45.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T05:12:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223391","title":"Quang Hải ghi bàn, vì đâu HLV Troussier vẫn ưu tư","description":"Quang Hải ghi bàn trong trận đầu tiên ra sân ở mùa giải 2023/24 sau thời gian chấn thương, tuy nhiên điều này chưa khiến HLV Troussier hết ưu tư với tiền vệ tuyển Việt Nam.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/quang-hai-ghi-ban-vi-dau-hlv-troussier-van-uu-tu-2223391.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/quang-hai-ghi-ban-vi-dau-hlv-troussier-van-uu-tu-1309.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T05:04:00","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2223260","title":"Kết quả bóng đá hôm nay 6/12/2023: Hà Nội gây địa chấn ở Cúp C1 châu Á","description":"Kết quả bóng đá hôm nay 6/12/2023, với các trận đấu trong nước và các giải tại châu Âu, châu Mỹ và châu Á đêm nay, rạng sáng mai.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ket-qua-bong-da-hom-nay-6-12-2023-2223260.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/ket-qua-bong-da-hom-nay-6122023-ha-noi-gay-dia-chan-o-cup-c1-chau-a-1337.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T05:02:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223026","title":"Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh - Vòng 15 hôm nay","description":"Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2023/2024 vòng 15 được cập nhật liên tục và nhanh nhất tại báo VietNamNet.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ket-qua-bong-da-ngoai-hang-anh-2023-24-vong-15-2223026.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/ket-qua-bong-da-ngoai-hang-anh-vong-15-hom-nay-91.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T04:50:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223424","title":"Jude Bellingham có thể lập kỳ tích Messi và Ronaldo cũng phải thèm","description":"Cậu bé vàng 2023, Jude Bellingham có thể lập kỳ tích độc nhất vô nhị, đến Messi và Ronaldo chia nhau tới 13 Quả bóng vàng cũng không làm được.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/jude-bellingham-co-the-lap-ky-tich-messi-va-ronaldo-cung-phai-them-2223424.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/jude-bellingham-co-the-lap-ky-tich-messi-va-ronaldo-cung-phai-them-1291.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T21:27:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223413","title":"Man City tự tin giành ‘Messi mới’ trước MU và Real Madrid","description":"Man City tự tin có thể giành được chữ ký ‘Messi mới’ trước những đối thủ đáng gờm khác như MU, Real Madrid hay Barca.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/man-city-tu-tin-gianh-messi-moi-truoc-mu-va-real-madrid-2223413.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/man-city-tu-tin-gianh-messi-moi-truoc-mu-va-real-madrid-1256.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T20:56:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223403","title":"Real Madrid ra quyết định về tương lai Ancelotti","description":"Các quan chức Real Madrid thông qua kế hoạch về tương lai với HLV Carlo Ancelotti, đồng thời ấn định thời gian đưa ra quyết định chính thức.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/real-madrid-chot-tuong-lai-ancelotti-2223403.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/real-madrid-ra-quyet-dinh-ve-tuong-lai-ancelotti-1240.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T20:32:00","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2223383","title":"Giải bóng đá nữ VĐQG 2023: Thùy Trang lập 'hat-trick', TP.HCM I vô địch lượt đi","description":"Chiến thắng trước Sơn La giúp TP.HCM I có được chức vô địch lượt đi giải bóng đá nữ VĐQG – cúp Thái Sơn Bắc 2023.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/giai-bong-da-nu-vdqg-2023-tp-hcm-i-vo-dich-luot-di-2223383.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/giai-bong-da-nu-vdqg-2023-thuy-trang-lap-hat-trick-tphcm-i-vo-dich-luot-di-1195.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T19:51:04","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223376","title":"Các cầu thủ MU chất vấn về 4 bản hợp đồng của Erik ten Hag","description":"Các cầu thủ MU được cho đặt dấu hỏi về 4 bản hợp đồng đáng thất vọng của Erik ten Hag tại Old Trafford.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cac-cau-thu-mu-chat-van-ve-4-ban-hop-dong-cua-erik-ten-hag-2223376.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/cac-cau-thu-mu-chat-van-ve-4-ban-hop-dong-cua-erik-ten-hag-1168.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T18:57:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223303","title":"HLV Hà Nội FC hứa chơi hết sức tri ân người hâm mộ","description":"HLV Lê Đức Tuấn khẳng định Hà Nội FC chơi hết sức để tri ân người hâm mộ trong trận đấu chia tay AFC Champions League 2023/24.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hlv-ha-noi-fc-hua-choi-het-suc-tri-an-nguoi-ham-mo-2223303.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/hlv-ha-noi-fc-hua-choi-het-suc-tri-an-nguoi-ham-mo-1038.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T17:05:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

Aa Zalo Email Sao chép liên kết Aa Aa