Cập nhật nhanh kết quả bóng đá các trận đấu đêm qua rạng sáng nay, các cặp đấu thuộc vòng 18 giải vô địch quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ như Pendikspor vs MKE Ankaragucu, Alanyaspor vs Samsunspor, Kasimpasa vs Caykur Rizespor và Hatayspor vs Besiktas.

Kết quả trận đấu giữa Port FC - Ratchaburi FC ở vòng 15 giải vô địch quốc gia Thái Lan Thai-League.