Hiện tại các phương tiện, trang thiết bị, cơ sở hạ tầng tại sân bay Vinh đã đảm bảo các điều kiện phục vụ khai thác bình thường. Sân bay Vinh có trách nhiệm cập nhật và thông báo đến các hãng hàng không, các cơ quan, đơn vị liên quan để phối hợp triển khai thực hiện.

Theo lãnh đạo sân bay, ban đầu phạm vi hư hỏng chỉ 40m2, tuy nhiên qua kiểm tra đánh giá, để đảm bảo an toàn kỹ thuật thì phải xử lý mở rộng phạm vi 1.000m2 và phải đào sâu 2 lớp. Sự cố xảy ra đột xuất nên vẫn chưa xác định được thiệt hại.

Như VietNamNet đưa tin, sáng 3/7, tại sân bay Vinh, sau 4 chuyến bay lên và xuống bình thường, đến khi máy bay chuyến Vinh - TP.HCM đi ra đường băng thì phát hiện một mảng lớn đường băng bị bong, nứt vỡ. Đến khoảng 10h30, sân bay Vinh không thể tiếp nhận các chuyến bay đi và đến.

Sự việc đã khiến nhiều chuyến bay phải thay đổi lịch trình hoặc hủy chuyến. Một số chuyến bay của các hãng hàng không đến sân bay Vinh buộc chuyển hướng hạ cánh xuống sân bay ở Thanh Hóa.

Sân bay Vinh đã mở cửa trở lại (Ảnh: T.T)

Theo đánh giá ban đầu, nguyên nhân sự cố có thể do nhiệt độ cao gây phồng rộp, bong bật mảng bê tông nhựa bề mặt đường cất hạ cánh.

Cục Hàng không Việt Nam cho biết, ngay khi phát hiện tình trạng hư hỏng đường cất hạ cánh, nhận thấy có thể ảnh hưởng đến an toàn bay, sân bay Vinh phát thông báo với lý do an toàn, xin lỗi tới các hành khách để hành khách nắm và chủ động kế hoạch của mình.

Đồng thời, cảng đã thông báo tới Trung tâm thông báo tin tức hàng không để thông báo đóng cửa tạm thời đường cất, hạ cánh từ 10h50 ngày 3/7.

Sân bay cũng khẩn trương báo cáo đại diện Cảng vụ hàng không miền Bắc tại Cảng hàng không Vinh thực hiện thủ tục đóng cửa tạm thời trong khoảng thời gian 24 giờ để thực hiện công tác khắc phục hư hỏng đường cất hạ cánh theo quy định và huy động đơn vị thi công triển khai ngay công tác trám vá, khắc phục hư hỏng tại đường cất, hạ cánh.

Cảng vụ hàng không miền Bắc đã ban hành quyết định đóng tạm thời sân bay Vinh do sự cố nứt vỡ, bong bật một phần bề mặt bê tông nhựa đường cất hạ cánh trong khoảng thời gian từ 10h50 ngày 3/7 đến 10h50 ngày 4/7.