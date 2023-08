Từ ngày 8-10/8/2023, trong chương trình công tác tại New Zealand, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đã làm việc với các Bộ, cơ quan, tổ chức và các doanh nghiệp số hàng đầu của New Zealand nhằm mở rộng và khai thác các tiềm năng, cơ hội hợp tác giữa hai nước.

Tại buổi làm việc với Bộ Văn hóa và Di sản - cơ quan quản lý về truyền thông của New Zealand, hai bên đã chia sẻ kinh nghiệm về quản lý và phát triển lĩnh vực phát thanh truyền hình, thông tin điện tử, quản lý mạng xã hội và xử lý tin giả, tin xấu độc. Hiện New Zealand đang xem xét ban hành Luật thương lượng truyền thông, yêu cầu các nền tảng mạng xã hội lớn như Google và Facebook phải thỏa thuận chia sẻ doanh thu với các nhà sản xuất nội dung trong nước. Đây được xem là một giải pháp quan trọng nhằm hỗ trợ các cơ quan báo chí, truyền thông của New Zealand phát triển bền vững trước những thách thức từ các nền tảng mạng xã hội xuyên biên giới.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng và Thứ trưởng phụ trách Bộ Văn hóa và Di sản New Zealand Emily Fabling

New Zealand là một nước thành viên OECD, có nền kinh tế phát triển, có nhiều thế mạnh về nghiên cứu phát triển, đổi mới sáng tạo số và giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực số. Tại buổi làm việc với Lãnh đạo Hội đồng thành phố Wellington, thủ đô của New Zealand, hai bên đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về chuyển đổi số ở các địa phương, các giải pháp ứng dụng công nghệ số để nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công và triển khai đô thị thông minh.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng và Ủy viên Hội đồng thành phố Wellington Ray Chung

Trong khuôn khổ chuyến công tác của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam và Bộ Ngoại giao và Thương mại New Zealand, Hiệp hội công nghệ New Zealand (Nztech), cùng với các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp công nghệ số hai nước đã tổ chức Diễn đàn số Việt Nam – New Zealand. Đây là lần đầu tiên, một diễn đàn chuyên đề ICT và công nghệ số được tổ chức để kết nối và hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp hai bên tìm hiểu, khai thác các tiềm năng, thiết lập quan hệ hợp tác, nhất là về cung cấp các dịch vụ, giải pháp chuyển đổi số, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực số. Diễn đàn có sự tham dự và trình bày của Học viện Công nghệ BCVT (PTIT), các doanh nghiệp hàng đầu như Viettel, VNPT, Mobifone, VNPost, Misa, Luvina… và nhiều đối tác tại New Zealand.

Diễn đàn số Việt Nam-New Zealand có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp hàng đầu New Zealand.

Cũng trong chương trình công tác, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đã thăm và làm việc với Trung tâm đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp Wellington (Creative HQ). Bà Catherine Jones - Giám đốc điều hành của Trung tâm đã chia sẻ kinh nghiệm tổ chức, triển khai các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, với trọng tâm là trang bị các kỹ năng, kiến thức cần thiết, hỗ trợ phát triển sản phẩm, quảng bá và gọi vốn để khởi nghiệp thành công.

Theo bà Catherine Jones, tỷ lệ thành công của các doanh nghiệp do Trung tâm hỗ trợ đạt 45%, gấp 5 lần mức trung bình của các trung tâm khởi nghiệp trên thế giới. Creative HQ cũng thành lập Trường đào tạo về kỹ năng khởi nghiệp và chuyển đổi số, với các khóa đào tạo ngắn hạn để đáp ứng nhu cầu của khách hàng ở New Zealand và các nước trong khu vực.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng và Giám đốc điều hành Catherine Jones

Chuyến thăm và làm việc tại New Zealand của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đã đặt nền móng cho việc khai thác các tiềm năng, phát huy thế mạnh của các tổ chức, doanh nghiệp hai nước, mở ra cơ hội hợp tác xây dựng và triển khai các chương trình dự án cụ thể, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển kinh tế số của mỗi nước. Đại sứ Việt Nam tại New Zealand Nguyễn Văn Trung đã tham gia các buổi làm việc của đoàn.

Minh Long