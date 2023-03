Chiều 29/3, hàng chục cán bộ công an của các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an quận 11 và lực lượng địa phương đã phong toả để khám xét tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-02S nằm trên đường Lạc Long Quân, phường 5.

Được biết, đây là trung tâm đăng kiểm xe cơ giới do Sở GTVT TP.HCM quản lý. Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 50-02S là ông N.Q.H.

Công an và các lực lượng phong toả trước Trung tâm đăng kiểm 50-02S. Ảnh: H.H

Trong buổi chiều, khi chủ phương tiện đưa ô tô đến Trung tâm 50-02S thì được hướng dẫn di chuyển đi nơi khác. Đến chiều tối, tổ công tác của Công an TP.HCM vẫn làm việc bên trong.

Đây là diễn biến trong quá trình mở rộng điều tra tiêu cực trong ngành đăng kiểm trên địa bàn và các tỉnh thành do Công an TP.HCM chủ trì.

Trước đó, ngày 28/3, trong cuộc họp báo thông báo tình hình công tác công an quý 1 năm 2023 của Bộ Công an, Trung tướng Tô Ân Xô đã thông tin về tiến trình điều tra tiêu cực trong ngành đăng kiểm.

Trung tâm đăng kiểm 50-02S. Ảnh: T.L

Cụ thể, tính đến nay, công an 32 địa phương đã khởi tố 64 vụ án với 506 bị can với những tội danh các đối tượng đã trục lợi chính sách để hưởng lợi cá nhân với số tiền rất lớn.

Từ năm 2018-2022, các đối tượng này đã cấu kết 73 công ty thiết kế, cải tạo có trụ sở ở các tỉnh, thành phố để kiểm định cho gần 40.000 phương tiện và cấp giấy phép chứng nhận dù không đủ điều kiện.

Hành vi đó của các đối tượng đã gây ra những hệ lụy, thiệt hại kinh tế, những vụ tai nạn giao thông, về môi trường.