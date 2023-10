Thách thức “đốt tiền” của startup

Chung khát vọng trở về xây dựng quê hương, một nhóm chuyên gia Việt Nam làm việc tại Úc và một số quốc gia khác đã quyết định thành lập Công ty Cổ phần Công nghệ VIoT vào tháng 2/2017.

VIoT có thể hiểu là “Vietnam Internet of Things”, thể hiện khát vọng hình thành một hệ sinh thái IoT (Internet kết nối vạn vật) do người Việt làm chủ.

Cùng với ông Nguyễn Bách Việt – người có hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành quản lý mạng và viễn thông, đội ngũ đồng sáng lập của VIoT còn hội tụ các chuyên gia người Việt tốt nghiệp trường Đại học Bách khoa lĩnh vực điện tử, viễn thông, công nghệ thông tin…, cùng với sự tham gia của nhiều nhân sự nước ngoài dày dạn kinh nghiệm chuyên môn trong ngành năng lượng, IoT… Điểm chung của họ là muốn phát triển mô hình kinh doanh trong lĩnh vực năng lượng bằng cách thức đổi mới sáng tạo.

5 năm đầu tiên thường được coi là giai đoạn có tính chất sống còn đối với doanh nghiệp khởi nghiệp (startup). VIoT cũng không ngoại lệ.

Ông Nguyễn Bách Việt, Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ VIoT

“5 năm qua là giai đoạn vô cùng khó khăn. VIoT phải đối mặt với rất nhiều thách thức khi Covid-19 hoành hành và “giai đoạn ngủ đông” của nhà đầu tư. Mặc dù kế hoạch và chiến lược hoạt động đều dựa trên những phân tích thị trường cụ thể, VIoT vẫn không thể tránh khỏi giai đoạn “đốt tiền” như nhiều startup công nghệ khác, tốn khá nhiều nguồn lực tài chính và nhân sự cho hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ, tích hợp công nghệ. Tuy nhiên, sau những thời điểm khó khăn nhất, nguồn vốn từ nhà đầu tư nước ngoài đã khích lệ VIoT tin rằng định hướng của mình là phù hợp, giải pháp của mình đem lại giá trị lớn cho khách hàng. Với sự “tiếp sức” của các nhà đầu tư nước ngoài, VIoT hy vọng sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn tới”, ông Việt kể.

Không ít lần đối diện với khủng hoảng, phải giải quyết vấn đề sống còn liên quan đến chiến lược thị trường, nhưng đội ngũ đồng sáng lập VIoT chưa từng nghĩ đến việc dừng bước.

Nhận định thời điểm phát triển bùng nổ đang đến rất gần, doanh nghiệp với tuổi đời còn khá trẻ này không ngừng chủ động đầu tư giải pháp công nghệ để đón đầu nhu cầu ngày càng lớn trên thị trường về chuyển đổi số và phát triển xanh, phát triển bền vững.

Hiện VIoT đã bước đầu định vị được thương hiệu khá uy tín về sản xuất thiết bị IOT, cung cấp giải pháp ánh sáng và các nền tảng IOT cho khu đô thị thông minh, nông nghiệp thông minh, nhà máy thông minh…

Phát triển công nghệ bằng trí tuệ Việt

Nghiên cứu và phát triển (R&D) được xem là một trong những hoạt động cốt lõi, giúp VIoT xây dựng một hệ sinh thái IoT do người Việt làm chủ, đã được công nhận và khẳng định tiềm năng qua không ít cuộc thi tầm cỡ quốc tế, quốc gia, cũng như trong các diễn đàn về năng lượng, công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo do các Bộ Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông tổ chức.

Những sản phẩm “đinh” có thể kể tới: Nền tảng và thiết bị thông minh giúp kết nối và quản lý không dây hệ thống đèn công nghiệp, đèn đường, các loại đèn cao áp ngoài trời tích hợp với thiết bị cảm biến; Trung tâm xử lý sự cố; Nền tảng quản lý nội dung trình chiếu tích hợp AI (trí tuệ nhân tạo); Nền tảng quản lý camera CCTV tích hợp AI…

Đội ngũ chuyên gia R&D của VIoT không chỉ có tại Việt Nam mà còn “cộng hưởng” sự hợp tác của nhiều giáo sư, chuyên gia đầu ngành tại Úc, Anh, Thái Lan…, luôn hoạt động theo tôn chỉ “Tiên phong - Chuyên nghiệp - Sáng tạo”.

Theo ông Việt, thế mạnh của VIoT không nằm ở hoạt động R&D để phát triển thiết bị mà tập trung cho thuật toán điều khiển, giải pháp tối ưu hoạt động, năng lượng, và giải pháp tích hợp các công nghệ hiện có để tạo ra một sản phẩm phù hợp theo yêu cầu.

Ứng dụng thông minh trong chiếu sáng công cộng.

Mô hình LaaS (Lighting as a Service – Cho thuê ánh sáng) của VIoT là một minh chứng cụ thể.

Vài năm nay, “Zero Carbon - Phát thải carbon bằng 0” không còn là câu chuyện truyền thông hay câu chuyện khuyến khích đổi mới sáng tạo, mà đã trở thành nhu cầu bắt buộc, đặc biệt với những doanh nghiệp sản xuất, sản phẩm muốn tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Đây là vấn đề sống còn của doanh nghiệp khi nhiều quốc gia siết chặt yêu cầu về bảo vệ môi trường, giảm thải carbon, phát triển kinh tế xanh. Trong bối cảnh đó, vấn đề tiết giảm điện năng chiếu sáng, tiết kiệm điện đang thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng. Tuy nhiên, chi phí ban đầu lớn và khả năng tiếp nhận công nghệ đang là rào cản khiến nhiều doanh nghiệp chưa mạnh dạn đầu tư cho hệ thống chiếu sáng thông minh và tiết kiệm năng lượng để có được sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn xanh.

Mô hình LaaS của VIoT đã giúp doanh nghiệp giải được bài toán khó. VIoT lựa chọn các thiết bị công nghệ mới và an toàn nhất (ví dụ, đối tác cung cấp đèn Led của VIoT có hơn 30 bằng sáng chế trong lĩnh vực AC-Led), kết hợp với giải pháp điều khiển, giám sát hệ thống từ xa không dây thông qua mạng truyền dẫn Lorawan (mạng truyền dẫn năng lượng thấp, truyền được xa, đang được hỗ trợ bởi một cộng đồng lớn). Doanh nghiệp không tốn chi phí đầu tư mà vẫn có thể sử dụng hệ thống đèn và điều khiển chiếu sáng thông minh chất lượng cao, tiết giảm tối đa năng lượng sử dụng cho chiếu sáng. Chi phí dịch vụ phải trả hàng năm sẽ được tính toán hợp lý dựa trên số liệu tiết kiệm điện. Sau 5 năm, doanh nghiệp được bàn giao toàn bộ hệ thống thiết bị nếu có nhu cầu sở hữu, và tiếp tục sử dụng phần mềm quản lý, điều khiển.

Đánh giá cao hiệu quả của hệ thống đèn Led do VIoT cung cấp, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG Trần Ngọc Vân cho biết: “Kể từ thời điểm lắp đặt, hệ thống đèn Led đường phố công suất 120W đã thực hiện tốt vai trò tiết kiệm điện cho công ty. Ước tính lượng điện tiêu thụ được tiết kiệm tới khoảng 69% so với hệ thống đèn cũ”.

Minh chứng khác là Camera AI - giải pháp được VIoT đầu tư dài hạn bằng các dự án R&D ngay từ giai đoạn ban đầu. Đội ngũ R&D gồm đông đảo chuyên gia, kỹ sư AI được đào tạo bài bản từ Mỹ, có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực phát triển thị trường, giải pháp AI cho doanh nghiệp.

“VIoT tự tin là một trong những đơn vị có đủ năng lực để cung cấp các giải pháp camera AI phù hợp với tình huống và yêu cầu riêng cùa doanh nghiệp, từ an ninh, giám sát, nâng cao hiệu suất làm việc, cho đến thấu hiểu khách hàng. Chúng tôi có thể biến hệ thống camera an ninh hiện có thành hệ thống camera AI, tùy biến theo yêu cầu để phân tích thông minh các dữ liệu thu thập được, từ đó hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng các chiến lược, kế hoạch chăm sóc khách hàng, tăng doanh thu, tăng hiệu suất làm việc, xây dựng một môi trường làm việc chủ động và an toàn”, ông Việt khẳng định.

Sẵn sàng đi ra thị trường thế giới

Tự tin trí tuệ Việt Nam có thể xây dựng được những giải pháp công nghệ đẳng cấp, đáp ứng nhu cầu thiết thực của xã hội và tạo ra ảnh hưởng mạnh mẽ đến quá trình chuyển đổi số, bên cạnh việc mở rộng độ phủ của các giải pháp công nghệ IoT tại thị trường Việt Nam, lãnh đạo VIoT còn sẵn sàng hướng ra khu vực châu Á trong vòng 3 năm tới.

Năm 2023, VIoT đã thực hiện những bước thử nghiệm đầu tiên tại thị trường Hàn Quốc. Một số nhân sự chủ chốt của VIoT đã có những chuyến công tác dài hạn tại “xứ sở kim chi” nhằm mục đích kết nối nhu cầu, khảo sát thị trường và phát triển mảng kinh doanh công nghệ.

“Chúng tôi chọn Hàn Quốc làm thị trường thử nghiệm đầu tiên vì tìm thấy những mối liên hệ tương tự về công nghệ cũng như nhu cầu phát triển của doanh nghiệp Hàn Quốc trong cùng lĩnh vực. Từ đó, VIoT xây dựng các chiến lược, kế hoạch cụ thể để Go Global (đi ra thị trường thế giới) từ năm 2024”, ông Việt tiết lộ.

Giải pháp camera AI và nền tảng sử dụng năng lượng hiệu quả dựa trên phân tích AI sẽ là sản phẩm chiến lược để VIoT phát triển kinh doanh ra một số thị trường quốc tế.

Rất nhiều thành viên trong đội ngũ đồng sáng lập và nhân sự chủ chốt của VIoT là chuyên gia trong mảng năng lượng, am hiểu thị trường liên quan đến năng lượng xanh, thành phố thông minh. Tiềm năng thị trường năng lượng xanh đã được nhận định từ nhiều năm trước nên họ quyết định tập trung đầu tư chiến lược cho mảng này.

Trên hành trình “ra biển lớn”, tự thấy không thể cạnh tranh với các “ông lớn” nhiều nguồn lực trên thị trường bằng sản phẩm công nghệ phần cứng, VIoT sẽ tiếp tục tập trung vào thế mạnh tích hợp giải pháp để tạo ra lợi thế cạnh tranh riêng biệt và những mô hình kinh doanh sáng tạo. Đội ngũ “anh tài” của VIoT sẵn sàng linh hoạt xây dựng sản phẩm, dịch vụ phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

“Phát triển thị trường trong nước hay nước ngoài đều có những khó khăn riêng. Tại thị trường Việt Nam, rào cản phần lớn nằm ở mức độ tin tưởng công nghệ và chính sách. Tại thị trường quốc tế sẽ có những thách thức khác. Tuy nhiên, chúng tôi tự tin về mức độ hiệu quả và tiềm năng thị trường của các giải pháp công nghệ VIoT. Chúng tôi sẽ vẫn tiến bước trên hành trình phía trước với mong muốn truyền đi thông điệp “Cùng nhau chúng ta có thể làm cho thế giới tươi sáng hơn””, ông Việt nhấn mạnh, đồng thời không quên chia sẻ thêm tầm nhìn tương lai VIoT sẽ trở thành một doanh nghiệp khoa học công nghệ hàng đầu Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.