Kho tri thức dành cho những độc giả sợ sách 'nhiều chữ'

Britannica là một tên tuổi, một tượng đài trong thể loại sách bách khoa thư. Bách khoa toàn thư Britannica cùng nhiều dòng sách bách khoa thư chuyên đề khác được xây dựng, soạn thảo, biên tập công phu, thường xuyên cập nhật với hình thức trình bày chỉn chu, chất lượng đã khiến thương hiệu này luôn duy trì được uy tín và sự tin tưởng từ độc giả khi lựa chọn các loại sách bách khoa thư.

Britannica thế hệ mới (Britannica All New Children’s Encyclopedia: What we know & What we don’t) là một ấn bản bách khoa thư chuyên biệt cho thiếu nhi thuộc tủ sách Britannica Books. Do vậy, Britannica Books đã rất dụng công dành cho các độc giả ở lứa tuổi ham hiểu biết nhưng cũng rất dễ nản lòng trước những cuốn sách quá dày và “nhiều chữ” một hình thức trình bày mới hoàn toàn tương thích với các thiếu niên.

Mỗi tập của bộ sách được bắt đầu bởi một lời giới thiệu ngắn gọn từ biên tập viên phụ trách. Lời giới thiệu sẽ tóm lược những nội dung chính yếu của tập dưới hình thức một câu chuyện kể ngắn gọn với từ ngữ được lựa chọn dễ hiểu nhưng hấp dẫn.

Tiếp theo, trung thành với thể loại bách khoa thư của mình, Britannica chia nội dung từng tập sách thành một tập hợp các chuyên luận gắn liền với chủ đề chung của tập sách. Một cách khoa học và khéo léo, mỗi tập sách gồm 22 chuyên luận (mục chuyên đề) ngắn, mỗi chuyên luận được trình bày gọn trong đúng hai mặt giấy, để bất cứ lúc nào độc giả giở sách ra, dù ở vị trí nào, đập vào mắt cũng là một chuyên luận trọn vẹn hoàn thiện.

Sự phối hợp các hình vẽ minh họa, các ảnh chụp tư liệu, các biểu đồ, bảng biểu tổng kết... với các khối văn bản được thiết kế hài hòa cả về bố cục lẫn nội dung cho phép lập tức cuốn hút người đọc vào hai trang sách như một cửa sổ mở vào một góc mới mẻ của thế giới hiểu biết, làm nổi bật những điểm thú vị quan trọng được nhấn mạnh một cách có tính toán công phu ở các tiểu mục mang tính điểm nhấn.

Xen giữa các chuyên luận, ở góc dưới bên phải của mặt trang sách bên phải thỉnh thoảng lại là những chia sẻ ngắn gọn từ các chuyên gia về lĩnh vực liên quan tới chủ đề cuốn sách, giúp người đọc có thêm một góc nhìn đa chiều hơn. Sau 22 chuyên luận của mỗi tập sách, độc giả được tái ngộ các chuyên gia đã chia sẻ dọc tiến trình đọc sách của mình ở trang Hỏi đáp chuyên gia với những chia sẻ cá nhân của mỗi chuyên gia về lĩnh vực của họ cũng như điều họ quan tâm, ưa thích hay muốn khám phá nhất trong lĩnh vực đó. Độc giả tiếp đến có cơ hội thử thách khả năng lưu giữ kiến thức của mình qua 14 câu đố vui trắc nghiệm hỏi về chính nội dung của 22 chuyên luận trong tập sách.

Phong cách bách khoa thư chuẩn mực nghiêm túc của Britannica được duy trì cẩn trọng với một trang thuật ngữ liệt kê lại các từ khóa quan trọng nhất của tập sách cùng định nghĩa ngắn gọn của từ khóa đó, một phần chỉ mục tra cứu 2 trang cùng tài liệu tham khảo dùng để xây dựng mỗi chuyên luận cũng như thông tin về nguồn hình ảnh và các chuyên gia cố vấn.

Britannica thế hệ mới phiên bản Việt gồm 8 tập dưới tên Kho tri thức về…. Mỗi tập đề cập tới một chủ đề cụ thể, chia thành hai bộ: Thế giới vận hành tập trung vào thế giới tự nhiên quanh ta gồm 4 tập với các chủ đề: Trái đất, Vũ trụ, Vật chất và Sự sống; Lược sử loài người tập trung vào sự hình thành và phát triển của nhân loại gồm 4 tập với các chủ đề: Nhân loại, Thời cổ đại & trung cổ, Thời cận đại & hiện đại và Tương lai.

Giữ nguyên trung thực nguyên bản về thiết kế, các tập Britannica thế hệ mới bản tiếng Việt đem lại cho các độc giả nhỏ tuổi một trải nghiệm trọn vẹn nhất những hiệu ứng hấp dẫn mà bộ sách này đem lại, cung cấp theo cách dễ tiếp cận và hấp dẫn một vốn kiến thức phong phú, chọn lọc cho các bạn thiếu niên ham hiểu biết.

Dịch giả Lê Đình Chi