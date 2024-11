Theo tờ The Sun, chuyến bay của hãng hàng không Hainan Airlines chở theo 249 hành khách và 16 thành viên phi hành đoàn đang trên đường đến thành phố Thâm Quyến của Trung Quốc đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống Sân bay Fiumicino ở Rome, Italia hôm 10/11. Nguyên nhân là do động cơ bên phải của máy bay bốc cháy sau khi cất cánh.

Trong tuyên bố, cảnh sát biển Italia cho biết khả năng máy bay đã va phải chim và dẫn tới động cơ bốc cháy giữa trời.

Video: The Sun

Trên thực tế, việc máy bay va phải chim thường hay xảy ra, và trở thành mối đe dọa nguy hiểm đối với sự an toàn của máy bay và hành khách. May mắn trong sự việc hôm 10/11, chiếc Boeing 787 của hãng Hainan Airlines đã quay trở lại, và hạ cánh an toàn sau khi xả nhiên liệu xuống biển.

Một quan chức ở Sân bay Fiumicino xác nhận, sự việc trên không làm ảnh hưởng tới hoạt động hàng không tại cơ sở này.