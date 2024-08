Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam - VNISA vừa công bố kế hoạch tổ chức cuộc thi ‘Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN’ năm 2024.

Là một hoạt động trong chuỗi sự kiện thường niên ‘Ngày An toàn thông tin Việt Nam’ năm 2024, cuộc thi ‘Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN’ năm nay tiếp tục nhận được sự bảo trợ của 2 bộ: TT&TT, GD&ĐT.

VNISA chủ trì, phối hợp với Cục CNTT thuộc Bộ GD&ĐT và Cục An toàn thông tin, Vụ Hợp tác quốc tế của Bộ TT&TT tổ chức cuộc thi, với sự đồng hành của tập đoàn Viettel, Công ty cổ phần NAPAS và Công ty cổ phần tin học Mimi.

Đối tượng dự thi là sinh viên, học viên hệ cao đẳng, đại học đại diện cho các trường đại học, cao đẳng và học viện của Việt Nam và một số trường của các nước ASEAN. Theo thể lệ, các thí sinh được tổ chức thành từng đội, có không quá 4 thành viên.

Năm nay sẽ là lần thứ 17 cuộc thi này được tổ chức cho sinh viên Việt Nam và năm thứ 6 mở rộng cho cả sinh viên các nước ASEAN khác tham gia. Ảnh: T.H

Theo kế hoạch, 2 vòng sơ khảo và chung khảo cuộc thi ‘Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN’ năm nay đều diễn ra trong tháng 10.

Trong đó, ở vòng sơ khảo dự kiến diễn ra ngày 5/10, các đội sinh viên tham gia thi online bài thi Vượt qua thử thách - Jeopardy, với nội dung gồm: Pwnable - Khai thác lỗ phần mềm; Reverse engineering - Tập trung vào kỹ năng dịch ngược mã nguồn phần mềm; Web - Các kỹ thuật tấn công vào ứng dụng web; Crypto/ACM - Tấn công các thuật toán mã hóa, dùng kỹ năng lập trình, giải thuật để giải các trò chơi, mê cung. Thống kê sơ bộ của Ban tổ chức, dự kiến, vòng sơ khảo sẽ có hơn 200 đội thi của các trường đại học ở 10 nước ASEAN tham dự.

Vòng chung khảo dự kiến được tổ chức vào ngày 19/10. Trong khi các đội Việt Nam thi tập trung ở Hà Nội và TP.HCM, các đội sinh viên đến từ các trường đại học của các nước ASEAN khác sẽ dự thi online.

Tương tự năm ngoái, các đội thi vòng chung khảo cuộc thi ‘Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN’ năm nay sẽ được chia thành 2 bảng, thi trong cùng thời gian với 2 nội dung thi khác nhau.

Cụ thể, bảng A gồm 20 đội thuộc nhóm các đội đạt kết quả cao nhất vòng sơ khảo của 20 trường (mỗi trường được chọn 1 đội điểm cao nhất), thi theo dạng tấn công - phòng thủ trực tiếp. Bảng B gồm các đội trong nhóm đạt điểm cao còn lại ở vòng sơ khảo, thi theo dạng Jeopardy.

Lễ tổng kết, trao giải cuộc thi sẽ được tổ chức cùng ngày thi vòng chung khảo. Dự kiến, Ban tổ chức, Ban giám khảo cuộc thi sẽ chọn trao 15 giải thưởng cho các đội sinh viên ở mỗi bảng thi. Lễ trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho các đội đạt giải cao ở bảng A sẽ diễn ra trong khuôn khổ hội thảo, triển lãm quốc tế ‘Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2024’ tổ chức vào ngày 21/11/2024 tại Hà Nội.

Đại diện VNISA cũng thông tin thêm, các đội thi của Việt Nam đạt kết quả cao của bảng A sẽ được VNISA đề cử tham dự các cuộc thi an toàn thông tin ở khu vực và quốc tế như ‘ASEAN Cyber Shield’, ‘Cyber Sea Game’ và ‘FIRST CTF for ASEAN’ trong năm tới.

Trong năm 2023, các đội sinh viên Việt Nam do VNISA đề cử đã đạt 2 giải Nhất, 1 giải Nhì cuộc thi ‘ASEAN Cyber Shield 2023’, 1 giải Nhì cuộc thi ‘Cyber Sea Game 2023’. Và gần đây nhất, tại cuộc thi ‘FIRST CTF for ASEAN 2024’, các sinh viên được VNISA đề cử tham dự đã đạt 7/10 vị trí dẫn đầu.

‘Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN’ được VNISA chủ trì tổ chức thường niên với mục đích góp phần tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin ở các cơ sở giáo dục và đào tạo bậc đại học. Đồng thời, đẩy mạnh phong trào nghiên cứu, học tập, trao đổi kinh nghiệm, cập nhật kiến thức công nghệ hiện đại trong lĩnh vực an toàn thông tin, tăng cường cơ hội giao lưu, trao đổi kiến thức của sinh viên CNTT, an toàn thông tin các trường đại học ở các nước ASEAN.

Cuộc thi cũng hướng tới thực hiện có hiệu quả các đề án 'Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025', 'Tuyên truyền nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025'.