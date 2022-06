Khởi tố 2 người liên quan vụ đề thi Sinh: Người phát hiện vụ lộ đề nói gì?

Mới đây, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Bộ GD-ĐT liên quan đến việc xây dựng ngân hàng câu hỏi và ra đề thi môn Sinh học ở kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021.

Cùng với đó, 2 cựu giáo viên của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội cũng bị khởi tố, điều tra dấu hiệu vi phạm khi xây dựng ngân hàng câu hỏi và ra đề thi môn Sinh học.

"Những người làm giáo dục phải nhìn vào để làm tốt hơn"

Trong vụ việc đề thi môn Sinh học này, thầy giáo Đinh Đức Hiền (Hà Nội) được biết đến với những phát hiện bất thường đầu tiên và nhiều lần đăng đàn chia sẻ những phân tích của cá nhân, thậm chí gửi kiến nghị, phản ánh, tâm thư đến Bộ GD-ĐT và các cơ quan chức năng.

Thầy Đinh Đức Hiền - người đầu tiên phát hiện những bất thường liên quan đề môn Sinh tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Chia sẻ với VietNamNet, thầy Đinh Đức Hiền cho hay, khi nghe tin Bộ Công an khởi tố vụ án, trong thầy là cảm giác buồn vui lẫn lộn.

“Vui bởi những thông tin phản ánh, đấu tranh vì sự công bằng của kỳ thi, của các em học sinh không vô vọng mà đã có kết quả bước đầu và dần được làm sáng tỏ. Song tôi cũng thấy buồn, chính xác hơn là đau lòng, vì chứng kiến những đồng nghiệp, những thầy cô phải vướng vòng lao lý. Dù gì, đây cũng là sự việc không ai muốn xảy ra trong ngành của mình. Nhưng chúng ta cũng không còn cách nào khác là thẳng thắn đối diện và làm cho giáo dục trong sạch hơn”.

Thầy Hiền cũng vui vì sự vào cuộc mạnh mẽ của các cơ quan chức năng, sự quan tâm của các đại biểu Quốc hội để vụ việc nhanh chóng được làm sáng tỏ.

Nói vậy, bởi theo thầy Hiền, trong suốt 1 năm đeo bám diễn biến sự việc, bản thân thầy cũng chịu không ít áp lực, thậm chí có những thời điểm tưởng chừng những phản ánh của mình đi vào ngõ cụt, vô vọng.

“Từ tháng 7/2021 đến tháng 11/2021, tôi đã nhiều lần gửi thư đến Bộ GD-ĐT về vụ việc và các câu trả lời nhận được đều là “đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng để xác minh và làm rõ vụ việc”.

Đồng thời, tôi cũng đã gửi các đơn kiến nghị đến Bộ Công An, các Đại biểu Quốc hội thuộc Ủy ban Văn hóa, Giáo dục; Ủy ban Các vấn đề xã hội và Ủy ban Pháp luật để mong mỏi làm rõ sự việc. Trong quá trình này, tôi thật sự may mắn khi có sự quan tâm rất kịp thời của các Đại biểu Quốc hội để thúc đẩy làm sáng tỏ vụ việc.

Tháng 5/2022, tôi có làm việc với Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công An) để cung cấp các thông tin từ phía mình. Song, cho đến nay, tôi chưa có buổi làm việc nào với Bộ GD-ĐT”, thầy Hiền chia sẻ.

Thầy Hiền cho hay, điều mà thầy mong mỏi nhất là các kỳ thi sẽ có sự minh bạch và công bằng. “Đó là điều chúng ta phải luôn tâm niệm mang đến cho các thế hệ học sinh. Chúng ta có làm mọi điều tốt đẹp nhưng lại không tạo ra sân chơi công bằng cho học trò thì mọi điều chúng ta làm sẽ trở nên vô nghĩa.

Cái sai là ở người lớn, đừng bao giờ kéo con trẻ vào những cái sai của chúng ta. Còn trong vụ việc này, sai phạm đến đâu, của cá nhân hay tổ chức thì tôi tin rằng các cơ quan chức năng sẽ làm rõ, công bằng, không oan sai, không bỏ lọt”.

Theo thầy Hiền, với những diễn biến sự việc, điều thầy cho là tích cực nhất là Bộ GD-ĐT chắc chắn sẽ có những thay đổi trong việc ban hành quy chế, ra đề thi, bảo mật đề thi, khắc phục những bất cập đã tồn tại để kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 thật sự công bằng và minh bạch.

“Tôi cũng tin năm nay Bộ GD-ĐT sẽ làm tốt điều đó. Kỳ thi năm 2021 là một bài học lớn cho tất cả chúng ta, có lẽ ở đâu đó có những học sinh bị thiệt thòi vì sự việc, những người làm giáo dục phải nhìn vào điều đó để làm tốt hơn, để không lặp lại sự việc tương tự, vì giáo dục sẽ ảnh hưởng đến cả thế hệ sau này”, thầy Hiền nói.

“Tôi muốn kết luận rõ ràng thầy Nghệ có liên quan hay không"

Là người vướng vào những tố cáo liên quan đến đề thi tốt nghiệp THPT môn Sinh học, trao đổi với VietNamNet, ông Phan Khắc Nghệ (Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh cũng cho biết tháng 3/2022, Bộ Công an mời ông ra làm việc một lần, mục đích để giải trình về nguồn gốc các câu hỏi ôn tập của ông soạn hay lấy từ đâu. Tuy nhiên, từ đó đến nay, ông cũng thấy ai liên hệ hay có văn bản yêu cầu làm việc gì thêm.

Thầy giáo Phan Khắc Nghệ, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh - người liên quan đến sự việc.

“Lần đó, cơ quan công an yêu cầu tôi giải trình rõ những điều nghi vấn và yêu cầu tôi nói rõ những câu mà mình ôn tập lấy từ đâu ra, tự nghĩ hay lấy theo sách nào.

Thực tế 90% được nói trùng đó là trùng nội dung kiến thức thôi, chứ không phải trùng y sì. Mà nội dung kiến thức thì ai cũng trùng cả. Có 3 câu trùng y nguyên, thì tôi cũng giải trình đầy đủ là mình lấy ở đâu”.

Về vụ việc Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Bộ GD-ĐT liên quan đến môn Sinh học, ông Nghệ cho rằng khi có người làm đơn tố cáo, khiếu nại thì cơ quan công an sẽ điều tra lại toàn bộ những người liên quan đến quá trình làm đề.

“Trong quá trình điều tra, nếu phát hiện có người có vi phạm thì công an sẽ xử lý thôi. Như vậy chắc chắn những người bị Bộ Công an khởi tố có những vi phạm gì đó về quy định của ban xây dựng và ra đề” - ông Nghệ nói.

Ông Nghệ khẳng định mình không liên quan gì tới bà Phạm Thị My hay ông Bùi Văn Sâm, hay thậm chí với những người thuộc thành phần ra đề thi.

“Nếu tôi liên quan có lẽ tôi phải là người đầu tiên bị triệu tập, hoặc ít nhất triệu tập 2 vị kia thì cũng phải triệu tập cả tôi”.

Về việc liên hệ trao đổi qua email với bà Phạm Thị My khoảng năm 2017, 2018, theo ông Nghệ chỉ là trao đổi về chuyên môn. Và sau giai đoạn đó, ông cũng không liên hệ hay làm việc với bà My.

Một số trong rất nhiều những dẫn chứng được thầy Đinh Đức Hiền đối chiếu và phản ánh.

“Tôi không móc ngoặc, không cấu kết, không chung đụng gì với họ. Nếu tôi chung đụng thì họ phát hiện ngay, qua điện thoại, zalo,... Nếu có liên hệ thì phải có dấu hiện hẹn gặp hay sao đó”.

Ông Nghệ cho rằng khi sự việc được cơ quan công an khởi tố thì không còn đơn giản và ông ủng hộ việc vụ án được xác minh làm rõ, để tránh ảnh hưởng đến cá nhân.

“Tôi cũng muốn sự việc được kết luận rõ ràng rằng thầy Nghệ có liên quan hay không, thay vì cứ ở dạng nghi ngờ” - ông Nghệ bày tỏ.

