Chiều 5/7, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, đã khởi tố bị can về tội giả mạo trong công tác, thi hành Lệnh khám xét, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Xuân Q. (SN 1983, ở phường Thạch Bàn, quận Long Biên, TP Hà Nội, nguyên là nhân viên hợp đồng Xí nghiệp Chụp ảnh hàng không thuộc Chi nhánh Công ty TNHH MTV Trắc địa bản đồ, Bộ Quốc phòng).

Đào Thị T. là 1 trong 3 nghi phạm bị cơ quan công an khởi tố. Ảnh CACC.

Ngoài ra, công an cũng áp dụng các biện pháp tối tụng nêu trên đối Đào Thị T. (SN 1977, ở huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang- từng là Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Sơn Dương) và Đỗ Duy T. (SN 1978, ở huyện Sơn Dương- cựu công chức địa chính xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương, hiện đang thi hành án phạt tù tại Trại tạm giam Công an tỉnh Tuyên Quang về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ).

Trước đó, ngày 2/6, Công an tỉnh Tuyên Quang khởi tố vụ án hình sự Giả mạo trong công tác, xảy ra năm 2018, 2019 tại xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Quá trình điều tra bước đầu xác định, từ năm 2018 - 2019, Nguyễn Xuân Q. đã cấu kết với Đào Thị T., Đỗ Duy T. và một số đối tượng khác lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn trong việc hoàn thiện gói thầu số 5 thuộc Dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai huyện Sơn Dương.

Khi đó, nhóm đối tượng này đã tạo dựng khống hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho một số hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương, làm ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan Nhà nước trong công tác quản lý đất đai, gây bức xúc trong dư luận.