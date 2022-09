Khởi tố vụ án vi phạm quy định về PCCC tại quán karaoke An Phú

Nguồn tin của PV VietNamNet chiều tối nay (8/9) cho hay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự "vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy" xảy ra tại quán karaoke An Phú, thuộc phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Quán karaoke An Phú, nơi xảy ra vụ cháy làm 32 người tử vong - Ảnh: Xuân An

Quyết định khởi tố vụ án đã được chuyển đến Viện KSND tỉnh Bình Dương vào chiều cùng ngày. Các cơ quan tố tụng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường theo quy trình.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, Đại tá Trịnh Ngọc Quyên – Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh khẩn trương xác minh, thu thập hồ sơ để khởi tố vụ án “vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy”, theo Điều 313 Bộ Luật Hình sự.

Đến thời điểm này, Cơ quan CSĐT mới chỉ khởi tố vụ án, chưa có quyết định khởi tố bị can.

Theo báo cáo của cơ quan chức năng, cơ sở kinh doanh karaoke An Phú do ông Lê Anh Xuân (42 tuổi, quê tỉnh Bình Dương, ngụ TP Thủ Đức, TP.HCM) làm chủ, được cấp phép hoạt động vào tháng 9/2016 với quy mô 30 phòng hát nhưng chỉ sử dụng 28 phòng.

Cơ sở này có diện tích xây dựng khoảng 1.500 m2, kết cấu bê tông cốt thép với 3 tầng (1 tầng trệt và 2 tầng lầu).