Chiều 14/11, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết, đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Tuấn (SN 2004), Lê Văn Tiến (SN 2004), Nguyễn Tiến Dũng (SN 2005), Nguyễn Hữu Huy (SN 2001) và Trương Trọng Tuấn (SN 2003) cùng ở huyện Ứng Hoà (Hà Nội) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nhóm thanh niên bị cơ quan công an tạm giữ hình sự. Ảnh CACC.

Lãnh đạo Công an quận Hà Đông cho biết, qua công tác quản lý, đảm bảo an ninh trật tự tại các khu chung cư, phòng ngừa các loại tội phạm ẩn, công an phát hiện nhóm thanh niên thuê trọ ở căn hộ tầng 5, toà chung cư tại khu đô thị Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông có biểu hiện nghi vấn.

Vì nhóm thanh niên này sử dụng nhiều máy tính để bàn lắp thiết bị Dcom-3G kết nối mạng internet bằng sim điện thoại, không sử dụng mạng internet thông thường.

Chính vì vậy, công an đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, nắm được cả nhóm đều ở huyện Ứng Hòa, không có công ăn việc làm, độ tuổi từ 18-20, hàng ngày không ra ngoài mà chỉ ở trong phòng sử dụng máy tính.

Ngày 10/11, công an bất ngờ kiểm tra căn hộ trên. Khi kiểm tra, công an phát hiện 5 nghi phạm đang sử dụng 4 máy tính có kết nối internet thực hiện hành vi lừa đảo trên không gian mạng. Danh tính 5 nghi phạm được xác định nêu trên.

Các bị hại chuyển tiền vào tài khoản game “Tài-Xỉu”

Khi bị bắt, các nghi phạm khai, đầu tháng 10/2023, Nguyễn Văn Tuấn thuê căn hộ chung cư rồi mua 4 bộ máy tính cùng các thiết bị Dcom-3G kết nối mạng internet và lắp đặt tại đây. Sau đó, Văn Tuấn bàn bạc với 4 nghi phạm còn lại tổ chức hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Công an kiểm tra căn hộ nơi các nghi phạm ẩn nấp để hoạt động lừa đảo. Ảnh CTV.

Để thực hiện hành vi lừa đảo, Văn Tuấn lên mạng xã hội mua hàng nghìn tài khoản Zalo, Facebook “ảo” giao cho Dũng, Tiến, Huy, Trọng Tuấn vào các hội nhóm vay vốn trên mạng xã hội Facebook đăng bài giả danh nhân viên ngân hàng hỗ trợ người có nhu cầu vay tiền.

Ở đây, các nghi phạm quảng bá thủ tục vay nhanh gọn, lãi suất thấp... Các nghi phạm còn giả vờ đã vay được tiền để “cò mồi” thu hút người vay. Để tạo lòng tin với các nạn nhân, các nghi phạm làm giả hợp đồng vay, sử dụng các tài khoản Zalo “ảo” nhắn tin, nếu họ đồng ý sẽ yêu cầu nộp nhiều loại phí để làm thủ tục.

Các loại phí bao gồm: làm hồ sơ, xin dấu nhanh, bảo hiểm,… mỗi loại người vay phải nộp từ vài trăm nghìn đến vài chục triệu đồng. Các khoản tiền người vay phải chuyển vào tài khoản game “Tài-Xỉu” của Nguyễn Văn Tuấn. Khi các nạn nhân chuyển tiền vào, Văn Tuấn rút tiền ra và ăn chia với nhau.

Khi thấy các bị hại nghi ngờ, các nghi phạm sẽ xóa toàn bộ dấu vết với họ và cắt liên lạc. Do số tiền chiếm đoạt của bị hại được xóa dấu vết bằng cách chuyển qua tài khoản cổng game mở tại nước ngoài, nên gây khó khăn trong quá trình điều tra xác minh bị hại.

Không chỉ có vậy, để tổ chức hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các nghi phạm chọn các căn hộ chung cư khép kín, có lực lượng bảo vệ quản lý kiểm soát chặt chẽ.

Ngoài ra, mỗi địa điểm các nghi phạm này chỉ thuê và hoạt động không quá 3 tháng để tránh sự phát hiện của công an. Với phương thức thủ đoạn trên, các nghi phạm trình bày, đã lừa đảo được nhiều người với số tiền lên đến hàng tỷ đồng.