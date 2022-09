Danh tính nạn nhân vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương

Đến chiều nay (8/9), cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đã xác định được danh tính 17 nạn nhân tử vong còn lại trong vụ cháy quán karaoke An Phú (phường An Phú, TP Thuận An).

Danh tính 17 nạn nhân (viết tắt) còn lại trong vụ cháy - Ảnh cơ quan chức năng cung cấp

Đây là các nạn nhân tử vong không thể nhận dạng, phải gửi mẫu giám định ADN đến Bệnh viện 175 (TP.HCM).

Trước đó, 15 nạn nhân tử vong đã được người thân nhận dạng, cơ quan chức năng cũng đã bàn giao thi để gia đình lo hậu sự.

Theo danh sách, các nạn nhân có quê tại các tỉnh, thành khác nhau trên cả nước như Bình Dương, Đắk Lắk, Đồng Nai, Sóc Trăng, Hà Nam,….

Sau khi có kết quả giám định, cơ quan chức năng sẽ bàn giao thi thể cho gia đình sau khi hoàn tất quá trình khám nghiệm.

Cũng theo báo cáo của Sở Y tế, đến thời điểm này, vẫn còn 4 trường hợp bị thương nặng được điều trị hoặc chờ phẫu thuật tại Bệnh viện đa khoa An Phú và Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương.