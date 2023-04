Vị lãnh đạo UBND huyện Sơn Động thông tin: “Trước đó, nhận được thông tin phản ánh, ngày 17- 18/3, Ban Quản lý bảo tồn Tây Yên Tử phối hợp với Công an huyện Sơn Động, UBND xã An Lạc tiến hành kiểm tra thực tế tại khu vực rừng đặc dụng do Ban Quản lý bảo tồn Tây Yên Tử quản lý tại thôn Đồng Khao.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một số mảnh gỗ nhỏ. Ảnh Báo BG.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện có 16 cây táu (đường kính gốc từ 22-55 cm), 1 cây lim xanh (đường kính gốc 22 cm) và 1 cây trám (đường kinh gốc 27 cm) bị khai thác trái phép. Thời gian khai thác khoảng đầu tháng 1/2023, phần thân gỗ đã bị các đối tượng lấy đi”.

Theo vị lãnh đạo UBND huyện Sơn Động, đến lúc này, cơ quan công an huyện đang tập trung điều tra, làm rõ các đối tượng thực hiện hành vi khai thác rừng trái phép, đồng thời chờ kết quả giám định trữ lượng, loại gỗ khai thác trái phép và định giá tài sản để tiến hành các bước tiếp theo.

Còn tại xã Thanh Luận (huyện Sơn Động) trong các ngày từ 18-20/1, cán bộ kiểm lâm và nhân viên Tổ bảo vệ rừng kiểm tra toàn bộ khu vực rừng bị khai thác trái phép phát hiện thêm 15 gốc cây có đường kính gốc từ 20-30 cm tại lô 29 và lô 39, khoảnh 36 tiểu khu 177 bị chặt hạ (khoảng thời gian trước ngày 7/1).

Tổng số gỗ phát hiện tại hiện trường gần 2,5m3, được Trạm Kiểm soát lâm sản Đồng Rì thu hồi để xử lý theo quy định.

Còn đối với vụ khai thác gỗ trái phép tại rừng đặc dụng thuộc xã Thanh Luận đơn vị cũng đang điều tra và chờ kết quả giám định để xử lý theo quy định.