Dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An do Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An làm chủ đầu tư với tổng vốn đầu tư khoảng 4 tỷ USD.

Đến nay, dự án đã hoàn tất giai đoạn 1 với tổng vốn đầu tư khoảng 30.622 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ khoảng 37,7%; giải phóng mặt bằng khoảng 505ha, đạt khoảng 51%.