Nguồn tin của VietNamNet xác nhận thông tin trên. Danh tính, vai trò của 2 người này trong vụ án “Vận chuyển trái phép chất ma tuý” gây chú ý của dư luận vẫn chưa được tiết lộ.

Trước đó, ngày 22/3, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã có quyết định khởi tố vụ án. Đồng thời, Công an xác định, chưa đủ cơ sở để khởi tố bị can nên có quyết định trả tự do cho 4 nữ tiếp viên của Vietnam Airlines gồm: Nguyễn Thanh Thuỷ, Võ Tú Quỳnh, Trần Thị Thu Ngân và Đặng Phương Vân.

Liên quan đến vụ nhóm tiếp viên Vietnam Airlines xách hơn 11kg ma tuý về Việt Nam, Công an TP.HCM vừa bắt giữ 2 người. Ảnh: Hải quan TP.HCM

Như đã thông tin, sáng 16/3, Đội Thủ tục hành lý nhập khẩu (Chi Cục Hải quan Tân Sơn Nhất thuộc Cục Hải quan TP.HCM) khi soi chiếu hành lý của phi hành đoàn chuyến bay mang số hiệu VN10 từ sân bay Paris Charles de Gaulle (Pháp) về sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM đã phát hiện nghi vấn trong vali của 4 nữ tiếp viên Vietnam Airlines. Lực lượng Hải quan phối hợp cùng công an và các đơn vị khác đã kiểm tra trọng điểm và phát hiện hơn 11kg ma tuý trong vali của 4 nữ tiếp viên.

Số ma tuý này dạng viên nén, dạng bột được cất giấu tinh vi trong các hộp kem đánh răng để lẫn trong hành lý cá nhân của các nữ tiếp viên.

Bốn nữ tiếp viên đã tỏ ra bàng hoàng, khóc và khai báo rằng, vận chuyển số hàng hoá trên từ Pháp về nước để nhận khoản tiền công 10 triệu đồng.

Sau nhiều ngày điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã bắt giữ 2 người có liên quan. Đồng thời, Công an đã trả tự do cho 4 nữ tiếp viên và hiện đang điều tra mở rộng vụ án.