Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay (11/12), bộ phận không khí lạnh đã tiến sát đến khu vực vùng núi phía Bắc.

Khoảng trưa và chiều nay, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Từ đêm mai (12/12), không khí lạnh tiếp tục tăng cường và ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4.

Thời tiết Hà Nội rét nhiều ngày tới. Ảnh minh họa

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở khu vực Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm; từ ngày mai ở khu vực Bắc Trung Bộ trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến từ 14-17 độ, vùng núi 11-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ; ở Bắc Trung Bộ phổ biến từ 16-19 độ.

Thời tiết Lai Châu 10 ngày tới, nền nhiệt hạ thấp nhất 8 độ. Nguồn: NCHMF

Riêng khu vực Hà Nội, ngày và đêm nay có lúc có mưa nhỏ; trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 15-17 độ. Sáng nay, thời tiết Hà Nội đã có mưa phùn, chuẩn bị đón đợt rét đậm.

Trước đó, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, chiều nay, Bắc Bộ chịu tác động của đợt gió mùa Đông Bắc, từ 12-14/12 liên tục có không khí lạnh tăng cường nên trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại.

“Chúng tôi đánh giá khoảng 14-15/12, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có khả năng xảy ra tình trạng rét đậm, có nơi rét hại”, ông Hưởng lưu ý.

Thời tiết Hà Nội 10 ngày tới. Nguồn: NCHMF

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên từ ngày 11/12 đến khoảng ngày 15/12 ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to; khu vực Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Ông Hưởng cũng lưu ý, rét đậm, rét hại là nhiệt độ trung bình ngày giảm xuống dưới 15 độ. Với nhiệt độ giảm như vậy, ngoài tác động đến sức khỏe con người thì với cây trồng vật nuôi cũng ảnh hưởng. Do đó, bà con ở vùng núi và trung du Bắc Bộ cần có phương án phòng tránh, chăm sóc, giữ ấm cho đàn gia súc, gia cầm cũng như bảo vệ cây trồng.

Thời tiết trên biển: từ chiều và đêm nay (11/12), ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; từ đêm mai có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh; sóng biển cao từ 2-3m. Từ chiều và đêm nay, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh; sóng biển cao từ 3-5m. Từ chiều tối và đêm nay, vùng biển từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng biển cao từ 2-3m.