Không khí lạnh tràn về miền Bắc, nhiều nơi mưa lớn kéo dài

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết Bắc Bộ đang bị chi phối bởi một đợt không khí lạnh có cường độ yếu. Từ ngày 3-4/10, không khí lạnh có khả năng được tăng cường trở lại, sau đó có khả năng tăng cường thêm vào khoảng ngày 7-8/10.

Không khí lạnh tăng cường xuống miền Bắc từ đầu tháng 10

Các đợt không khí lạnh này chưa gây rét mà gây mưa giông cho các tỉnh miền Bắc và miền Trung.

Hiện tại, do tác động của không khí lạnh yếu kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới nên khu vực miền Bắc và Thanh Hóa - Hà Tĩnh đang trong một đợt mưa lớn kéo dài.

Dự báo thời tiết các khu vực trong 24 đến 48 giờ tới, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng đồng bằng và trung du Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Trung Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ vào chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn nhận định, đêm 2/10 và thời kỳ 7-9/10, Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to.

Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế đêm 2/10 và thời kỳ ngày 7-9/10 có mưa rào và dông rải rác, riêng phía Bắc có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.