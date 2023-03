Kiểm định 6 tháng/lần thực sự không cần thiết?

Kéo dài thời gian kiểm định, giãn thời gian kiểm định nhằm giảm áp lực cho các trung tâm đăng kiểm, tạo điều kiện cho người dân, nhất là những phương tiện cá nhân là ý kiến không chỉ của riêng những tài xế mà còn đến từ những chuyên gia trong những ngày qua.

Cụ thể, nhiều ý kiến cho rằng với những xe gia đình mua khi mới xuất xưởng, đi lại không nhiều, việc yêu cầu kiểm định 6 tháng/lần sau 12 năm sử dụng thực sự không cần thiết.

Nhưng hiện nay, chỉ cần đăng kiểm chậm 1 ngày chủ phương tiện cũng bị phạt nếu cho xe lưu thông. Anh Phương (quận Ba Đình, Hà Nội) đặt câu hỏi: Chẳng lẽ chủ xe ngủ một đêm, ngày hôm sau dậy xe đã mất an toàn? Thời gian qua, do các yếu tố khách quan, chủ phương tiện không thể kiểm định được, do đó cơ quan chức năng nên gia hạn thời gian đăng kiểm.

Nên xem xét việc gia hạn, kéo dài thời gian đăng kiểm. Ảnh: Anh Hùng

Chuyên gia ô tô Nguyễn Minh Đồng chia sẻ: "Xe hết hạn kiểm định mà tham gia giao thông thì chỉ nên phạt tiền khi chiếc xe thực sự có lỗi kiểm định hạng mục về an toàn như phanh, hệ thống lái.

Trong kỹ thuật xe hơi, độ an toàn không mất đi ngay khi hết hạn kiểm định một ngày, một tuần hay một tháng. Nhưng phải đưa ra quy định để chủ xe được khuyến khích kiểm định đúng hạn”.

Trước đề xuất gia hạn kiểm định, lãnh đạo Cục Đăng kiểm VN cho biết đã tính đến giải pháp này. Tuy nhiên, pháp luật hiện hành chỉ cho giãn thời hạn của chu kỳ kiểm định xe khi có chiến tranh, dịch bệnh. Khi xây dựng các quy định, cơ quan chức năng chưa lường được tình huống bất bình thường như hiện nay nên chưa có cơ sở pháp lý để đề xuất.

Cục Đăng kiểm VN cũng nhấn mạnh, đơn vị đang nỗ lực tiếp thu, sửa đổi các quy định bất hợp lý đồng thời tìm những giải pháp khắc phục tồn tại hiện nay.

Nguyên Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam Nguyễn Văn Thanh lại không đồng tình gia hạn thời hạn đăng kiểm.

Nguyên tắc xe quá hạn đăng kiểm mà vẫn lưu thông trên đường sẽ bị xử phạt. Đây là quy định của pháp luật nhằm đảm bảo chất lượng cho xe hoạt động.

“Giải pháp gia hạn thời hạn đăng kiểm là phi khoa học, phi kỹ thuật. Chúng ta đang phán xét cơ quan đăng kiểm cho xe không đảm bảo kỹ thuật lưu thông trên đường. Giờ lại đồng ý cho kéo dài thời gian- nghĩa là cho phép xe không đảm bảo kỹ thuật lưu thông sao được?”, ông Thanh nói.

Mấu chốt vẫn là nhân lực

Chủ tịch Hiệp hội vận tải Hà Nội Bùi Danh Liên cũng cho rằng đề xuất gia hạn đăng kiểm là không khả thi và khó có thể được chấp thuận. Biện pháp tích cực nhất lúc này là tăng cường thêm số kiểm định viên, tăng giờ thực hiện.

Bổ sung thêm, ông Thanh cũng nhấn mạnh rằng giải bài toán ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm rất đơn giản.

Thứ nhất, thiếu người thì bổ sung người. Bộ GTVT đã có kiến nghị với Bộ Nội vụ cho phép Cục Đăng kiểm VN được ký hợp đồng với các đăng kiểm viên.

Bộ Nội vụ nên có văn bản giao quyền cho Bộ GTVT chỉ đạo Cục Đăng kiểm chịu trách nhiệm ký hợp đồng với những đăng kiểm viên. Không thiếu những kỹ thuật viên làm đăng kiểm được ngay.

Giải pháp thứ hai, theo ông Thanh, lực lượng công an nên khẩn trương cho phép các trung tâm đăng kiểm hoạt động trở lại sau khi khởi tố bắt tạm giam các cán bộ, đăng kiểm viên phạm pháp.

Giải pháp thứ 3, Bộ GTVT cần nhanh chóng đưa các cơ sở sửa chữa, bảo dưỡng 3S, 4S tham gia công tác đăng kiểm.

Ký hợp đồng lao động làm chuyên môn, nghiệp vụ theo nhu cầu Nhằm tháo gỡ khó khăn thiếu hụt nhân sự trầm trọng, Bộ GTVT đã có văn bản gửi Bộ Nội vụ về việc cho phép Cục Đăng kiểm Việt Nam được ký hợp đồng lao động tại các đơn vị trực thuộc cục cho đến khi tuyển dụng đủ viên chức theo quy định. Trao đổi với VietNamNet, ông Vũ Đăng Minh, Chánh văn phòng - người phát ngôn Bộ Nội vụ cho biết, Bộ đã có văn bản gửi Bộ GTVT trả lời về việc ký hợp đồng lao động tại các đơn vị trực thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam. Theo ông Minh, văn bản Bộ Nội vụ nêu rõ, nếu các trung tâm đăng kiểm đã được Bộ GTVT xác định là đơn vị sự nghiệp tự chủ chi thường xuyên thì theo đúng quy định tại Nghị định 60/2021 (cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập) thì việc ký kết hợp đồng lao động làm chuyên môn, nghiệp vụ được thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 9 và các quy định khác có liên quan tại Nghị định 111/2022 (hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập). Cụ thể, Khoản 1 Điều 9 Nghị định 111/2022 quy định về hợp đồng thực hiện công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập nêu rõ: “Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư và đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên ký kết hợp đồng lao động để làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ ở vị trí việc làm do viên chức đảm nhiệm theo nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực của đơn vị”.