HR Asia là một giải thưởng quốc tế uy tín về nhân sự, được trao tặng hàng năm bởi Tạp chí HR Asia - tạp chí nhân sự hàng đầu châu Á. Giải thưởng tôn vinh những doanh nghiệp xuất sắc đã nỗ lực xây dựng nơi làm việc lý tưởng, có chính sách nhân sự và các chế độ phúc lợi vượt trội cho người lao động tại 16 thị trường lớn trong khu vực như: Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan, Malaysia, Việt Nam…

Năm 2024, với chủ đề “Bước vào kỷ nguyên mới cùng thế hệ Gen Z - The Definitive Z Choice ", giải thưởng đã thu hút hơn 700 doanh nghiệp Việt Nam tham gia đề cử và 53.250 nhân viên tham gia khảo sát. Sau gần 6 tháng đánh giá, tạp chí HR Asia đã chọn ra được top 130 doanh nghiệp đạt danh hiệu “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” tại thị trường Việt Nam.

Để đạt được danh hiệu này, DEEP C và các doanh nghiệp trải qua nhiều vòng đánh giá gắt gao được thực hiện bởi bộ phận nghiên cứu HR Asia. Sau khi thực hiện khảo sát đánh giá mức độ hài lòng và sự gắn kết của nhân viên, bao gồm 3 yếu tố: Core - giá trị cốt lõi, văn hóa của doanh nghiệp, Self - giá trị cá nhân, cảm xúc và Group - Giá trị tập thể (tinh thần, hiệu quả, gắn kết); DEEP C đã nhận được kết quả khả quan. Cụ thể, điểm DEEP C/điểm trung bình của thị trường ở các mục Core, Self và Group lần lượt là: 4.17/3.71, 4.26/3.88 và 4.38/3.98.

Đây là lần đầu tiên DEEP C ghi danh tham dự giải thưởng và vượt qua hàng trăm doanh nghiệp để góp mặt trong top 130 doanh nghiệp “Nơi làm việc tốt châu Á 2024”.

“Đây không chỉ là một danh hiệu đáng tự hào mà còn thể hiện sự nỗ lực không ngừng của DEEP C trong hành trình xây dựng một môi trường làm việc lý tưởng cho nhân viên”, đại diện DEEP C khẳng định.

Theo đó, bí quyết thành công của DEEP C đến từ việc kiến tạo một môi trường làm việc tràn đầy năng lượng, khuyến khích sáng tạo và tôn trọng giá trị của mỗi cá nhân. Đồng thời, DEEP C thu hút nhân tài bằng chế độ phúc lợi hấp dẫn cùng chính sách tuyển dụng, đào tạo và giữ chân nhân tài bài bản, nhằm tối ưu hóa và phát triển nguồn nhân lực một cách bền vững.

Phát biểu tại sự kiện, ông Bruno Jaspaert - CEO của DEEP C chia sẻ “Tại DEEP C, chúng tôi tin rằng chính con người làm nên sự khác biệt. Nhưng để nhân viên tạo ra sự khác biệt đó thì công ty trước hết cần mang đến cho nhân viên sự khác biệt. Vì vậy, chúng tôi tin rằng chúng tôi có trách nhiệm thực hiện những hành động cần thiết để chăm sóc cho không chỉ người lao động mà cả gia đình của họ. Chúng tôi có các chính sách như: cung cấp những giỏ thực phẩm từ trang trại hữu cơ của DEEP C cho những nhân viên có thu nhập thấp; nữ giới được tham gia các chương trình đào tạo để học tập các kỹ năng mà họ chưa có khi mới gia nhập DEEP C... Tôi rất tự hào về những thành quả đó. Và điều mà tôi tự hào hơn là chiếc cup này cho thấy những nỗ lực của chúng tôi đã được công nhận”.

