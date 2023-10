Trao đổi với VietNamNet sáng 27/10, ông Kiều Đăng Cường, Phó trưởng Phòng GD-ĐT huyện Thạch Thất cho hay, Phòng GD-ĐT Thạch Thất đã báo cáo UBND huyện vụ việc nam sinh K., Trường THCS Đại Đồng (huyện Thạch Thất) nhiều lần bị nhóm bạn cùng lớp đánh hội đồng, phải nhập viện vì sang chấn tâm lý.

UBND huyện Thạch Thất đã chỉ đạo Phòng GD-ĐT, công an huyện, UBND xã Đại Đồng cùng công an xã và nhà trường tập trung xử lý, giải quyết vụ việc. Ông Cường cho biết, trong thời gian nghỉ hè năm 2023, em K., học lớp 7C Trường THCS Đại Đồng, bị các bạn cùng khối đánh nhiều lần. Do sợ các bạn, K. không báo cho các thầy cô và gia đình biết. Đến ngày 16/9, gia đình và nhà trường mới phát hiện sự việc.

Ngày 21/9, K. có những biểu hiện sang chấn tâm lý nên gia đình đã đưa em đến Bệnh viện Đa khoa huyện Phúc Thọ thăm khám. Ngày 25/9, gia đình đưa K. đến trường học, nhưng trong ngày hôm đó, em tiếp tục bị 1 bạn đe dọa nên tối cùng ngày, K. có biểu hiện hoảng sợ. Vì vậy, gia đình đã đưa em đến Bệnh viện Nhi Trung ương thăm khám. Kết quả khám chẩn đoán em K. bị rối loạn phân ly.

Theo nguyện vọng của K., gia đình đã đưa em đến trường học, nhưng khi gặp các bạn tinh thần em lại bất ổn, căng thẳng. Huyện Thạch Thất đã liên hệ với Văn phòng Tư vấn và Trị liệu Tâm lý trẻ em - Cục trẻ em (do Trung tâm công tác xã hội và Quỹ Bảo vệ trẻ em kết nối giới thiệu) để hỗ trợ điều trị tâm lý cho nạn nhân.

Hiện, nhà trường, gia đình các bên đang động viên, thăm hỏi và điều trị để nam sinh bình phục.

Em K. bị bạn bạo hành. Ảnh cắt từ clip.

Theo ông Cường, ngày 20/9, Hiệu trưởng Trường THCS Đại Đồng đã triệu tập họp Hội đồng kỷ luật nhà trường với sự tham dự của các học sinh, phụ huynh liên quan. Các học sinh đã nhận lỗi. Gia đình của học sinh có hành vi đánh em K. cũng nhận trách nhiệm. Hai bên thống nhất xin nhà trường cho các học sinh đi học bình thường.

Ngày 26/9, tại buổi họp cùng các phụ huynh, Trường THCS Đại Đồng đã nhận trách nhiệm trước phụ huynh khi để xảy ra vụ việc, không phát hiện, ngăn chặn kịp thời. Đồng thời, trường học cũng quán triệt đội ngũ giáo viên nêu cao ý thức trách nhiệm quản lý học sinh, không để xảy ra những vụ việc tương tự.

Ngày 12/10, các học sinh vi phạm đã tới thăm, xin lỗi K. Các gia đình có học sinh vi phạm cũng xin được hỗ trợ về vật chất, tinh thần cùng gia đình K. để chăm lo cho em. Tuy nhiên trong khi trao đổi đã có những hiểu lầm dẫn đến gia đình K. có nhiều bức xúc.

Ngày 17/10, Hội đồng kỷ luật nhà trường đã họp, xét kỷ luật, cụ thể tạm cho nghỉ học có thời hạn (4 ngày) đối với các học sinh đánh em K., kết hợp các biện pháp giáo dục khác. Tối cùng ngày, các gia đình có mặt tại nhà em K., thống nhất hỗ trợ gia đình chi phí đi lại, tiền thuốc và chi phí bồi dưỡng sức khỏe cho em.

Về phía học sinh đánh bạn, ông Cường cho hay, theo Thông tư số 32 của Bộ GD-ĐT có 3 hình thức kỷ luật đối với học sinh vi phạm, gồm: nhắc nhở, trao đổi và góp ý trực tiếp với học sinh; Khiển trách; Cho học sinh nghỉ học có thời hạn kết hợp hình thức giáo dục khác.

“Trường THCS Đại Đồng cũng đã đưa ra hình thức kỷ luật thứ ba, cao nhất là cho nghỉ học 4 ngày kết hợp hình thức giáo dục khác. Về phía nhà trường, Phòng GD-ĐT sẽ tham mưu với UBND huyện để có hình thức kiểm điểm đối với ban giám hiệu”, ông Cường nói.

Ông Cường cho biết thêm, UBND huyện Thạch Thất cũng đã yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm của Ban giám hiệu Trường THCS Đại Đồng, lãnh đạo UBND xã Đại Đồng trong công tác quản lý nhà trường khi để xảy ra sự việc, không tập trung giải quyết dứt điểm.

Huyện Thạch Thất cũng yêu cầu các bên liên quan quan tâm, giúp đỡ K. và gia đình để em sớm trở lại trường học. Cùng đó, huyện ban hành văn bản chỉ đạo các trường học tăng cường công tác quản lý, giáo dục học sinh; liên hệ thường xuyên giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong quản lý, giáo dục học sinh.