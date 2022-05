Kiev nói Nga pháo kích Azovstal, giao tranh dữ dội ở miền đông Ukraine

“Cuộc pháo kích của quân đội Nga vào nhà máy thép Azovstal ở Mariupol đã tiếp diễn, ngay sau khi một số dân thường mắc kẹt tại đó được sơ tán. Vẫn cần ít nhất một đợt sơ tán nữa cho những dân thường trong nhà máy Azovstal, bởi vẫn còn hàng chục trẻ nhỏ ở trong những boong ke nằm dưới các cơ sở công nghiệp”, chỉ huy lữ đoàn vệ binh quốc gia Ukraine Denys Shlega nói với tờ US News.

“Theo tôi ước tính, vẫn còn vài trăm dân thường đang mắc kẹt ở nhà máy thép cùng với gần 500 binh sĩ bị thương”, ông Denys Shlega nói thêm.

Hiện tờ US News chưa thể kiểm chứng tính xác thực các tuyên bố trên của ông Shlega.

Mỹ cảnh báo thảm họa thiếu lương thực

Giám đốc Cơ quan phát triển quốc tế Mỹ (USAID) Samantha Power ngày 1/5 đã bày tỏ lo ngại về thảm họa thiếu lương thực ở một số khu vực như Trung Đông và Hạ Sahara thuộc châu Phi, do tác động từ cuộc chiến ở Ukraine.

“Cuộc chiến Nga-Ukraine đang gây ra tình trạng thiếu lương thực ở Trung Đông và Hạ Sahara, khi tỷ lệ nhập khẩu lúa mì và ngũ cốc Ukraine của nhiều quốc gia trong hai khu vực đó nằm trong khoảng 80-90%. Giá lương thực toàn cầu hiện nay đã tăng thêm 34% so với thời điểm một năm về trước. Đây là một tác động ‘thảm họa’ do chiến sự gây ra”, tờ US News dẫn lời bà Power nói trong cuộc phỏng vấn được tổ chức hôm 1/5.

“Chiến sự đã khiến việc sản xuất dầu hướng dương ở Ukraine bị ngưng trệ, dẫn tới tình trạng người dân ở nhiều nơi trên thế giới bị hạn chế trong việc mua dầu ăn. Sự khủng khiếp của chiến tranh có thể được chứng kiến khi hàng triệu người Ukraine phải rời bỏ đất nước hay người dân tại thành phố Mariupol bị đói”, bà Power nói thêm.

Giao tranh dữ dội ở miền đông Ukraine

“Các cuộc tấn công của quân đội Nga dọc phòng tuyến ở miền đông đã bị chặn đứng bởi lực lượng vũ trang Ukraine. Binh sĩ Nga đã cố tiến vào nhiều khu vực thuộc tỉnh Donetsk, nhưng bị kìm hãm bởi các đơn vị phòng thủ của Ukraine ở nhiều ngôi làng”, tờ US News trích thông cáo được Bộ Tổng tham mưu các Lực lượng Vũ trang Ukraine đăng trên Facebook hôm 1/5, nêu rõ.

Cũng theo Bộ Tổng tham mưu các Lực lượng Vũ trang Ukraine, các cuộc giao tranh giữa quân đội Nga và lực lượng phòng thủ Ukraine ở thành phố Kharkiv hôm 1/5 vẫn diễn ra ác liệt.

