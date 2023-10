Anh N.V.C (sinh năm 1986, công tác tại Lữ đoàn Thông tin 21 Bộ đội Biên phòng) - là nạn nhân nặng nhất trong vụ cháy chung cư mini. Sau gần 1 tháng điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, anh C. đã không còn phải thở máy, được rút ống mở khí quản.

Ông Nguyễn Văn Chức, bố của anh C. chia sẻ, với sự kiên trì của các y bác sĩ, phép màu đã đến với con trai mình. Sáng 7/10, bệnh nhân đã tập vận động khiến cả đại gia đình ở Sóc Sơn (Hà Nội) vui mừng khôn xiết. Theo lời ông Chức, người thân được vào chăm anh C. hằng ngày, hỗ trợ y bác sĩ tập luyện vận động cho bệnh nhân.

Anh N.V.C điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: BVCC.

Hiện tại, mỗi ngày đơn vị đều cử 1 người vào hỗ trợ anh C. từ sáng tới tối. Ông Chức và con trai lớn cũng chia nhau tới chăm. Ông sợ con tự ngồi sẽ ngã nên luôn túc trực bên cạnh. Nhìn con trai có thể bước chậm chạp, tự ngồi dậy, giơ tay lên dù chưa cầm nắm được, ông Chức rất phấn khởi.

Cả gia đình chưa dám nói tới vụ cháy cũng như việc vợ con anh C. không còn. Bệnh nhân nói được 2-3 từ dù còn khó do đặt ăn qua ống xông. "Tôi chỉ hy vọng con bình phục dần, có thể tiếp nhận thông tin từ từ. Nếu bây giờ mình nói rõ về vụ cháy, chắc C. sốc, nguy hiểm lắm”, ông Chức trải lòng.

Anh C. là con trai út trong gia đình, công tác trong quân đội. Khi lập gia đình, vợ chồng anh mua căn chung cư mini ở phố Khương Hạ. Thảm họa đêm 12/9 khiến con dâu và hai cháu gái của ông Chức ra đi mãi mãi. Làm đám tang cho con cháu xong, ông Chức lại chạy tới Bệnh viện Bạch Mai lo cho con trai.

Ban đầu, anh C. không có thông tin, trở thành nạn nhân vô danh trong vụ cháy. Ông Chức chạy khắp nơi không tìm được con cháu. Trưa 13/9, qua mạng xã hội, ông biết tin con trai đang cấp cứu trong Trung tâm Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng nguy kịch, "ngàn cân treo sợi tóc".

Ông Chức chia sẻ: "Bác sĩ nói chỉ số sinh tồn của C. chỉ được 4-5 điểm, trong khi đó ở khoa này, chỉ số phải 8-9 điểm mới cấp cứu được. Các y bác sĩ hy vọng 'còn nước còn tát' nên vẫn duy trì cấp cứu tích cực tại Trung tâm Cấp cứu A9, sau đó chuyển lên Trung tâm Hồi sức cấp cứu".

Suốt 3 tuần, mỗi lần vào thăm, ông Chức chỉ thấy con nằm im, không động đậy: "Tôi chỉ biết nói chuyện, động viên con cố gắng vượt qua. Khi thấy ngón tay con cử động, cả gia đình tôi hy vọng kỳ tích sẽ đến".

Ông Chức cho biết, khi con bình phục, ông sẽ đưa con về quê chăm sóc cho tới lúc đủ điều kiện sức khỏe trở lại đơn vị công tác. "Bây giờ, vợ chồng tôi còn khỏe, chúng tôi sẽ chăm sóc con. Nếu tôi già, anh trai C. sẽ chăm sóc cho em, sống được đã là kỳ tích, mình càng phải trân trọng", ông Chức cho biết.

Phó giáo sư Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, chia sẻ, ngay từ thời điểm tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ đã xác định đây là trường hợp rất nặng. Trong suốt 23 ngày điều trị cho anh C., các bác sĩ liên tục hội chẩn để có giải pháp điều trị tốt nhất.

"Đã có thời điểm chúng tôi rất lo ngại nhưng hiện tại, bệnh nhân đã giao tiếp được, dù còn chậm. Trong thời gian tới, người bệnh tiếp tục được phục hồi chức năng, chăm sóc toàn diện cả về dinh dưỡng và phòng chống loét do tì đè", Phó giáo sư Cơ nói.

Trước đó, đêm 12/9, vụ cháy lớn tại chung cư mini trên phố Khương Hạ, Thanh Xuân, Hà Nội đã gây tử vong cho 56 người, 37 người bị thương trong đó Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận điều trị cho 31 trường hợp. Ngoài anh C. nặng nhất, các nạn nhân khác đều bình phục và ra viện dần.