Ngày 5/10, Phó giáo sư, bác sĩ Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), cho biết đến nay sau 3 tuần hồi sức cấp cứu nam bệnh nhân N.V.C (SN 1986, công tác tại Lữ đoàn Thông tin 21 Bộ đội Biên phòng) - là nạn nhân nặng nhất của vụ cháy chung cư mini (Khương Hạ, Thanh Xuân, Hà Nội) đã không còn phải thở máy.

Bệnh nhân C. bị ngạt khói nặng, khi vào viện tiên lượng tử vong cao nhưng dưới sự nỗ lực của toàn thể Bệnh viện Bạch Mai cùng với nhiều chuyên gia trong nước và quốc tế hỗ trợ. Hiện tại, sức khỏe của anh C tiến triển ổn định. Bác sĩ Cơ cho biết các bác sĩ quan ngại về di chứng thần kinh do ngộ độc CO2 của bệnh nhân nhưng thời điểm hiện tại bệnh nhân đã giao tiếp được, dù còn chậm.

Anh C. đang tập vận động đi lại. Ảnh: BVCC.

Trong vài ngày tới, anh C. tiếp tục phục hồi chức năng và vận động tránh cứng khớp hay loét do tì đè. Ngoài ra, các chuyên gia dinh dưỡng cũng đưa ra nhiều biện pháp bảo đảm dinh dưỡng và chăm sóc toàn diện cho bệnh nhân.

Ngày 5/10, các bác sĩ tại bệnh viện cùng đồng đội của anh đã giúp anh tập vận động, anh có thể đặt những bước chân đầu tiên từ sau đêm định mệnh ngày 12/9.

PGS Cơ chia sẻ những tiến triển về sức khỏe của bệnh nhân này đến nay không chỉ là niềm vui của gia đình người bệnh mà còn là kết quả của sự nỗ lực không ngừng trong quá trình điều trị cho bệnh nhân của tập thể y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai.

Khi nhập viện, anh C. là trường hợp rất nặng nhất trong số gần 40 nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini đêm ngày 12/9 được đưa vào cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai. Khi vào viện, tình trạng của anh C. tím tái, ngộ độc CO2 nặng, tiên lượng rất nặng, nguy kịch

Bệnh nhân đã được các bác sĩ Trung tâm Cấp cứu (A9) điều trị, sau đó chuyển lên Trung tâm Hồi sức tích cực. Theo bác sĩ Cơ, ngay ở thời điểm nhập viện, nam bệnh nhân đã hôn mê nguy kịch do bị ngạt khói, phổi của bệnh nhân bị ám đen vì khói độc. Liên tục trong các ngày đầu bệnh nhân được đưa đến bệnh viện, ngày nào các bác sĩ cũng tích cực rửa phổi, thế nhưng đến ngày thứ 6, dịch phổi hút ra vẫn có màu đen kịt.

