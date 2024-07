Thị trường sơ cấp trong tháng 5/2024 chứng kiến tăng trưởng mạnh với tổng giá trị phát hành đạt 23,2 nghìn tỷ đồng, chủ yếu đến từ các TCTD, trong khi nhóm Bất động sản giảm 30,3% so với tháng trước. Tận dụng mặt bằng lãi suất thấp, các TCTD tăng cường phát hành trái phiếu trung dài hạn để đảm bảo các tỷ lệ an toàn của NHNN cũng như để chuẩn bị nguồn vốn khi tăng trưởng tín dụng nhiều khả năng hồi phục trong nửa cuối năm. Ở thị trường thứ cấp, trong tháng 5/2024, giá trị giao dịch trái phiếu riêng lẻ tăng đáng kể lên hơn 106 nghìn tỷ đồng (tăng 43,7% so với tháng trước). Ngành Ngân hàng và Bất động sản vẫn chiếm đa số giao dịch, với giá trị giao dịch trái phiếu ngân hàng tăng mạnh hơn 80%, bất động sản tăng 18%. Nhóm Trái phiếu Ngân hàng có tỷ suất lợi tức dao động từ 5- 9%, trong khi nhóm doanh nghiệp phi ngân hàng có tỷ suất lợi tức từ 7-13%. Trước sự hồi phục của kinh tế vĩ mô, Fiin Ratings dự báo nhu cầu đi vay và phát hành TPDN của doanh nghiệp sẽ tăng tốc trong nửa cuối năm 2024, giúp tăng trưởng tín dụng hoàn thành mục tiêu 14-15% cả năm của NHNN.