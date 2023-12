{"article":{"id":"2226343","title":"Lãi suất ngân hàng 13/12/2023: Nhóm Big4 'chạy đua', đồng loạt giảm mạnh","description":"Lãi suất ngân hàng 13/12 ghi nhận tới 3 nhà băng nhóm Big4 đồng loạt giảm lãi suất huy động, trong đó BIDV liên tiếp điều chỉnh chỉ trong 3 ngày.","contentObject":"<p>Chỉ trong 3 ngày (11-13/12), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam giảm lãi suất huy động tới hai lần. Sáng nay, BIDV công bố biểu lãi suất huy động trực tuyến mới với mức giảm cao nhất lên tới 0,4%/năm.</p>

<p>Cụ thể, kỳ hạn 1-2 tháng giảm 0,4%/năm còn 2,7%/năm; kỳ hạn 3-5 tháng giảm 0,3%/năm còn 3,1%/năm; 6-11 tháng còn 4,1%/năm.</p>

<p>Lãi suất kỳ hạn 12-18 tháng là 5%/năm, 24-36 tháng giữ nguyên 5,3%/năm.</p>

<p>Trước đó, BIDV giảm 0,1%/năm lãi suất các kỳ hạn từ 1-11 tháng. Cùng thời điểm, Vietcombank cũng giảm 0,2%/năm các kỳ hạn từ 1-11 tháng.</p>

<p>Sau Vietcombank, BIDV, hai ngân hàng còn lại nhóm Big4 (Agribank và VietinBank) công bố giảm lãi suất huy động.</p>

<p>Tại Agribank, lãi suất huy động trực tuyến giảm đến 0,5%/năm. Đây cũng là lần hiếm hoi nhà băng này mạnh tay điều chỉnh lãi suất huy động. </p>

<p>Lãi suất 1-2 tháng giảm 0,5%/năm về mức 2,7%/năm, kỳ hạn 3-5 tháng giảm 0,3%/năm còn 3,3%/năm. Kỳ hạn 6-11 tháng còn 4,2%/năm, 12-18 tháng giảm 0,3%/năm còn 5%/năm.</p>

<p>Tương tự như BIDV, Agribank giữ nguyên mức lãi suất các kỳ hạn từ 24 tháng trở lên ở mức 5,5%/năm.</p>

<p>Trong khi đó, VietinBank mạnh tay nhất, khi giảm lãi suất huy động lên tới 0,6%/năm với các kỳ hạn dưới 6 tháng. Theo đó, <strong><a href=\"https://vietnamnet.vn/lai-suat-ngan-hang-tag9692955805703962628.html\" title=\"lãi suất ngân hàng\" target=\"_blank\">lãi suất ngân hàng</a></strong> chỉ còn 2,6%/năm đối với kỳ hạn 1-2 tháng và 3%/năm đối với kỳ hạn 3-5 tháng.</p>

<p>Đối với kỳ hạn 6-11 tháng, mức giảm là 0,5%/năm xuống chỉ còn 4%/năm, 12-18 tháng giảm 0,3%/năm xuống còn 5%/năm. </p>

<p>Kỳ hạn từ 24 tháng trở lên giữ nguyên 5,5%/năm. Đây cũng là mức lãi suất tiền gửi cao nhất tại nhà băng này.</p>

<p>Hiện lãi suất huy động tại Vietcombank thấp nhất nhóm Big4 và thị trường. Kỳ hạn 1-2 tháng tại Vietcombank là 2,2%/năm, 3-5 tháng là 2,5%/năm, 6-11 tháng là 3,5%/năm, 12-18 tháng là 4,8%/năm.</p>

<table border=\"1\" style=\"border-collapse: collapse; width: 100%; height: 172.781px;\">

<tbody>

<tr style=\"height: 28.7969px;\">

<td colspan=\"7\" style=\"width: 100%; height: 28.7969px;\"><strong>BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN TẠI 4 NHTM QUỐC DOANH</strong></td>

</tr>

<tr style=\"height: 28.7969px;\">

<td style=\"width: 19.3566%; height: 28.7969px;\"><strong>NGÂN HÀNG</strong></td>

<td style=\"width: 13.6091%; height: 28.7969px;\"><strong>1 THÁNG</strong></td>

<td style=\"width: 13.9706%; height: 28.7969px;\"><strong>3 THÁNG</strong></td>

<td style=\"width: 12.9902%; height: 28.7969px;\"><strong>6 THÁNG</strong></td>

<td style=\"width: 13.9706%; height: 28.7969px;\"><strong>9 THÁNG</strong></td>

<td style=\"width: 13.7255%; height: 28.7969px;\"><strong>12 THÁNG</strong></td>

<td style=\"width: 12.3775%; height: 28.7969px;\"><strong>18 THÁNG</strong></td>

</tr>

<tr style=\"height: 28.7969px;\">

<td style=\"width: 19.3566%; height: 28.7969px;\">AGRIBANK</td>

<td style=\"width: 13.6091%; height: 28.7969px;\">2,7</td>

<td style=\"width: 13.9706%; height: 28.7969px;\">3,3</td>

<td style=\"width: 12.9902%; height: 28.7969px;\">4,2</td>

<td style=\"width: 13.9706%; height: 28.7969px;\">4,2</td>

<td style=\"width: 13.7255%; height: 28.7969px;\">5</td>

<td style=\"width: 12.3775%; height: 28.7969px;\">5</td>

</tr>

<tr style=\"height: 28.7969px;\">

<td style=\"width: 19.3566%; height: 28.7969px;\">VIETINBANK</td>

<td style=\"width: 13.6091%; height: 28.7969px;\">2,6</td>

<td style=\"width: 13.9706%; height: 28.7969px;\">3</td>

<td style=\"width: 12.9902%; height: 28.7969px;\">4</td>

<td style=\"width: 13.9706%; height: 28.7969px;\">4</td>

<td style=\"width: 13.7255%; height: 28.7969px;\">5</td>

<td style=\"width: 12.3775%; height: 28.7969px;\">5</td>

</tr>

<tr style=\"height: 28.7969px;\">

<td style=\"width: 19.3566%; height: 28.7969px;\">BIDV</td>

<td style=\"width: 13.6091%; height: 28.7969px;\">2,7</td>

<td style=\"width: 13.9706%; height: 28.7969px;\">3,1</td>

<td style=\"width: 12.9902%; height: 28.7969px;\">4,1</td>

<td style=\"width: 13.9706%; height: 28.7969px;\">4,1</td>

<td style=\"width: 13.7255%; height: 28.7969px;\">5</td>

<td style=\"width: 12.3775%; height: 28.7969px;\">5</td>

</tr>

<tr style=\"height: 28.7969px;\">

<td style=\"width: 19.3566%; height: 28.7969px;\">VIETCOMBANK</td>

<td style=\"width: 13.6091%; height: 28.7969px;\">2,2</td>

<td style=\"width: 13.9706%; height: 28.7969px;\">2,5</td>

<td style=\"width: 12.9902%; height: 28.7969px;\">3,5</td>

<td style=\"width: 13.9706%; height: 28.7969px;\">3,5</td>

<td style=\"width: 13.7255%; height: 28.7969px;\">4,8</td>

<td style=\"width: 12.3775%; height: 28.7969px;\">4,8</td>

</tr>

</tbody>

</table>

<p>Kể từ đầu tháng 12 đến nay, 12 ngân hàng giảm lãi suất huy động là HDBank, Techcombank, Eximbank, KienLongBank, SCB, PGBank, MB, MSB, NamA Bank, ABBank, Vietcombank, BIDV. Trong đó, BIDV là ngân hàng đã giảm lãi suất 2 lần kể từ đầu tháng. </p>

<table border=\"1\" style=\"border-collapse: collapse; width: 100%; height: 979.095px;\">

<tbody>

<tr style=\"height: 28.7969px;\">

<td colspan=\"7\" style=\"width: 100%; height: 28.7969px;\"><strong>BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG CAO NHẤT NGÀY 13 THÁNG 12</strong></td>

</tr>

<tr style=\"height: 28.7969px;\">

<td style=\"width: 22.7941%; height: 28.7969px;\"><strong>NGÂN HÀNG</strong></td>

<td style=\"width: 13.6029%; height: 28.7969px;\"><strong>1 THÁNG</strong></td>

<td style=\"width: 12.8676%; height: 28.7969px;\"><strong>3 THÁNG</strong></td>

<td style=\"width: 12.5%; height: 28.7969px;\"><strong>6 THÁNG</strong></td>

<td style=\"width: 13.2353%; height: 28.7969px;\"><strong>9 THÁNG</strong></td>

<td style=\"width: 12.7451%; height: 28.7969px;\"><strong>12 THÁNG</strong></td>

<td style=\"width: 12.2549%; height: 28.7969px;\"><strong>18 THÁNG</strong></td>

</tr>

<tr style=\"height: 28.7969px;\">

<td style=\"width: 22.7941%; height: 28.7969px;\">PVCOMBANK</td>

<td style=\"width: 13.6029%; height: 28.7969px;\">3,65</td>

<td style=\"width: 12.8676%; height: 28.7969px;\">3,65</td>

<td style=\"width: 12.5%; height: 28.7969px;\">5,6</td>

<td style=\"width: 13.2353%; height: 28.7969px;\">5,6</td>

<td style=\"width: 12.7451%; height: 28.7969px;\">5,7</td>

<td style=\"width: 12.2549%; height: 28.7969px;\">6</td>

</tr>

<tr style=\"height: 28.7969px;\">

<td style=\"width: 22.7941%; height: 28.7969px;\">HDBANK</td>

<td style=\"width: 13.6029%; height: 28.7969px;\">3,65</td>

<td style=\"width: 12.8676%; height: 28.7969px;\">3,64</td>

<td style=\"width: 12.5%; height: 28.7969px;\">5,5</td>

<td style=\"width: 13.2353%; height: 28.7969px;\">5,2</td>

<td style=\"width: 12.7451%; height: 28.7969px;\">5,7</td>

<td style=\"width: 12.2549%; height: 28.7969px;\">6,5</td>

</tr>

<tr style=\"height: 28.7969px;\">

<td style=\"width: 22.7941%; height: 28.7969px;\">OCEANBANK</td>

<td style=\"width: 13.6029%; height: 28.7969px;\">4,3</td>

<td style=\"width: 12.8676%; height: 28.7969px;\">4,5</td>

<td style=\"width: 12.5%; height: 28.7969px;\">5,5</td>

<td style=\"width: 13.2353%; height: 28.7969px;\">5,6</td>

<td style=\"width: 12.7451%; height: 28.7969px;\">5,8</td>

<td style=\"width: 12.2549%; height: 28.7969px;\">5,8</td>

</tr>

<tr style=\"height: 28.7969px;\">

<td style=\"width: 22.7941%; height: 28.7969px;\">VIETBANK</td>

<td style=\"width: 13.6029%; height: 28.7969px;\">3,8</td>

<td style=\"width: 12.8676%; height: 28.7969px;\">4</td>

<td style=\"width: 12.5%; height: 28.7969px;\">5,4</td>

<td style=\"width: 13.2353%; height: 28.7969px;\">5,5</td>

<td style=\"width: 12.7451%; height: 28.7969px;\">5,8</td>

<td style=\"width: 12.2549%; height: 28.7969px;\">6,2</td>

</tr>

<tr style=\"height: 28.7969px;\">

<td style=\"width: 22.7941%; height: 28.7969px;\">KIENLONGBANK</td>

<td style=\"width: 13.6029%; height: 28.7969px;\">4,15</td>

<td style=\"width: 12.8676%; height: 28.7969px;\">4,15</td>

<td style=\"width: 12.5%; height: 28.7969px;\">5,4</td>

<td style=\"width: 13.2353%; height: 28.7969px;\">5,6</td>

<td style=\"width: 12.7451%; height: 28.7969px;\">5,7</td>

<td style=\"width: 12.2549%; height: 28.7969px;\">6,2</td>

</tr>

<tr style=\"height: 28.7969px;\">

<td style=\"width: 22.7941%; height: 28.7969px;\">NCB</td>

<td style=\"width: 13.6029%; height: 28.7969px;\">4,25</td>

<td style=\"width: 12.8676%; height: 28.7969px;\">4,25</td>

<td style=\"width: 12.5%; height: 28.7969px;\">5,35</td>

<td style=\"width: 13.2353%; height: 28.7969px;\">5,45</td>

<td style=\"width: 12.7451%; height: 28.7969px;\">5,7</td>

<td style=\"width: 12.2549%; height: 28.7969px;\">6</td>

</tr>

<tr style=\"height: 28.7969px;\">

<td style=\"width: 22.7941%; height: 28.7969px;\">VIET A BANK</td>

<td style=\"width: 13.6029%; height: 28.7969px;\">4,3</td>

<td style=\"width: 12.8676%; height: 28.7969px;\">4,3</td>

<td style=\"width: 12.5%; height: 28.7969px;\">5,3</td>

<td style=\"width: 13.2353%; height: 28.7969px;\">5,3</td>

<td style=\"width: 12.7451%; height: 28.7969px;\">5,6</td>

<td style=\"width: 12.2549%; height: 28.7969px;\">6</td>

</tr>

<tr style=\"height: 28.7969px;\">

<td style=\"width: 22.7941%; height: 28.7969px;\">BAOVIETBANK</td>

<td style=\"width: 13.6029%; height: 28.7969px;\">4,2</td>

<td style=\"width: 12.8676%; height: 28.7969px;\">4,55</td>

<td style=\"width: 12.5%; height: 28.7969px;\">5,3</td>

<td style=\"width: 13.2353%; height: 28.7969px;\">5,4</td>

<td style=\"width: 12.7451%; height: 28.7969px;\">5,6</td>

<td style=\"width: 12.2549%; height: 28.7969px;\">6</td>

</tr>

<tr style=\"height: 28.7969px;\">

<td style=\"width: 22.7941%; height: 28.7969px;\">GPBANK</td>

<td style=\"width: 13.6029%; height: 28.7969px;\">4,05</td>

<td style=\"width: 12.8676%; height: 28.7969px;\">4,05</td>

<td style=\"width: 12.5%; height: 28.7969px;\">5,25</td>

<td style=\"width: 13.2353%; height: 28.7969px;\">5,35</td>

<td style=\"width: 12.7451%; height: 28.7969px;\">5,45</td>

<td style=\"width: 12.2549%; height: 28.7969px;\">5,55</td>

</tr>

<tr style=\"height: 28.7969px;\">

<td style=\"width: 22.7941%; height: 28.7969px;\">SHB</td>

<td style=\"width: 13.6029%; height: 28.7969px;\">3,5</td>

<td style=\"width: 12.8676%; height: 28.7969px;\">3,8</td>

<td style=\"width: 12.5%; height: 28.7969px;\">5,2</td>

<td style=\"width: 13.2353%; height: 28.7969px;\">5,4</td>

<td style=\"width: 12.7451%; height: 28.7969px;\">5,6</td>

<td style=\"width: 12.2549%; height: 28.7969px;\">6,1</td>

</tr>

<tr style=\"height: 28.7969px;\">

<td style=\"width: 22.7941%; height: 28.7969px;\">BAC A BANK</td>

<td style=\"width: 13.6029%; height: 28.7969px;\">3,8</td>

<td style=\"width: 12.8676%; height: 28.7969px;\">4</td>

<td style=\"width: 12.5%; height: 28.7969px;\">5,2</td>

<td style=\"width: 13.2353%; height: 28.7969px;\">5,3</td>

<td style=\"width: 12.7451%; height: 28.7969px;\">5,5</td>

<td style=\"width: 12.2549%; height: 28.7969px;\">5,85</td>

</tr>

<tr style=\"height: 28.7969px;\">

<td style=\"width: 22.7941%; height: 28.7969px;\">ABBANK</td>

<td style=\"width: 13.6029%; height: 28.7969px;\">3,2</td>

<td style=\"width: 12.8676%; height: 28.7969px;\">3,5</td>

<td style=\"width: 12.5%; height: 28.7969px;\">5,2</td>

<td style=\"width: 13.2353%; height: 28.7969px;\">4,5</td>

<td style=\"width: 12.7451%; height: 28.7969px;\">4,3</td>

<td style=\"width: 12.2549%; height: 28.7969px;\">4</td>

</tr>

<tr style=\"height: 28.7969px;\">

<td style=\"width: 22.7941%; height: 28.7969px;\">LPBANK</td>

<td style=\"width: 13.6029%; height: 28.7969px;\">3,8</td>

<td style=\"width: 12.8676%; height: 28.7969px;\">4</td>

<td style=\"width: 12.5%; height: 28.7969px;\">5,1</td>

<td style=\"width: 13.2353%; height: 28.7969px;\">5,2</td>

<td style=\"width: 12.7451%; height: 28.7969px;\">5,6</td>

<td style=\"width: 12.2549%; height: 28.7969px;\">6</td>

</tr>

<tr style=\"height: 28.7969px;\">

<td style=\"width: 22.7941%; height: 28.7969px;\">OCB</td>

<td style=\"width: 13.6029%; height: 28.7969px;\">3,8</td>

<td style=\"width: 12.8676%; height: 28.7969px;\">4</td>

<td style=\"width: 12.5%; height: 28.7969px;\">5,1</td>

<td style=\"width: 13.2353%; height: 28.7969px;\">5,2</td>

<td style=\"width: 12.7451%; height: 28.7969px;\">5,4</td>

<td style=\"width: 12.2549%; height: 28.7969px;\">6,1</td>

</tr>

<tr style=\"height: 28.7969px;\">

<td style=\"width: 22.7941%; height: 28.7969px;\">CBBANK</td>

<td style=\"width: 13.6029%; height: 28.7969px;\">4,2</td>

<td style=\"width: 12.8676%; height: 28.7969px;\">4,3</td>

<td style=\"width: 12.5%; height: 28.7969px;\">5,1</td>

<td style=\"width: 13.2353%; height: 28.7969px;\">5,2</td>

<td style=\"width: 12.7451%; height: 28.7969px;\">5,4</td>

<td style=\"width: 12.2549%; height: 28.7969px;\">5,5</td>

</tr>

<tr style=\"height: 28.7969px;\">

<td style=\"width: 22.7941%; height: 28.7969px;\">VIB</td>

<td style=\"width: 13.6029%; height: 28.7969px;\">3,8</td>

<td style=\"width: 12.8676%; height: 28.7969px;\">4</td>

<td style=\"width: 12.5%; height: 28.7969px;\">5,1</td>

<td style=\"width: 13.2353%; height: 28.7969px;\">5,2</td>

<td style=\"width: 12.7451%; height: 28.7969px;\"></td>

<td style=\"width: 12.2549%; height: 28.7969px;\">5,6</td>

</tr>

<tr style=\"height: 28.7969px;\">

<td style=\"width: 22.7941%; height: 28.7969px;\">BVBANK</td>

<td style=\"width: 13.6029%; height: 28.7969px;\">3,8</td>

<td style=\"width: 12.8676%; height: 28.7969px;\">3,9</td>

<td style=\"width: 12.5%; height: 28.7969px;\">5,05</td>

<td style=\"width: 13.2353%; height: 28.7969px;\">5,2</td>

<td style=\"width: 12.7451%; height: 28.7969px;\">5,5</td>

<td style=\"width: 12.2549%; height: 28.7969px;\">5,55</td>

</tr>

<tr style=\"height: 28.7969px;\">

<td style=\"width: 22.7941%; height: 28.7969px;\">VPBANK</td>

<td style=\"width: 13.6029%; height: 28.7969px;\">3,7</td>

<td style=\"width: 12.8676%; height: 28.7969px;\">3,8</td>

<td style=\"width: 12.5%; height: 28.7969px;\">5</td>

<td style=\"width: 13.2353%; height: 28.7969px;\">5</td>

<td style=\"width: 12.7451%; height: 28.7969px;\">5,3</td>

<td style=\"width: 12.2549%; height: 28.7969px;\">5,1</td>

</tr>

<tr style=\"height: 28.7969px;\">

<td style=\"width: 22.7941%; height: 28.7969px;\">NAMA BANK</td>

<td style=\"width: 13.6029%; height: 28.7969px;\">3,3</td>

<td style=\"width: 12.8676%; height: 28.7969px;\">4</td>

<td style=\"width: 12.5%; height: 28.7969px;\">4,9</td>

<td style=\"width: 13.2353%; height: 28.7969px;\">5,2</td>

<td style=\"width: 12.7451%; height: 28.7969px;\">5,7</td>

<td style=\"width: 12.2549%; height: 28.7969px;\">6,1</td>

</tr>

<tr style=\"height: 28.7969px;\">

<td style=\"width: 22.7941%; height: 28.7969px;\">SAIGONBANK</td>

<td style=\"width: 13.6029%; height: 28.7969px;\">3,3</td>

<td style=\"width: 12.8676%; height: 28.7969px;\">3,5</td>

<td style=\"width: 12.5%; height: 28.7969px;\">4,9</td>

<td style=\"width: 13.2353%; height: 28.7969px;\">5,1</td>

<td style=\"width: 12.7451%; height: 28.7969px;\">5,4</td>

<td style=\"width: 12.2549%; height: 28.7969px;\">5,6</td>

</tr>

<tr style=\"height: 28.7969px;\">

<td style=\"width: 22.7941%; height: 28.7969px;\">DONG A BANK</td>

<td style=\"width: 13.6029%; height: 28.7969px;\">3,9</td>

<td style=\"width: 12.8676%; height: 28.7969px;\">3,9</td>

<td style=\"width: 12.5%; height: 28.7969px;\">4,9</td>

<td style=\"width: 13.2353%; height: 28.7969px;\">5,1</td>

<td style=\"width: 12.7451%; height: 28.7969px;\">5,4</td>

<td style=\"width: 12.2549%; height: 28.7969px;\">5,6</td>

</tr>

<tr style=\"height: 28.7969px;\">

<td style=\"width: 22.7941%; height: 28.7969px;\">TPBANK</td>

<td style=\"width: 13.6029%; height: 28.7969px;\">3,6</td>

<td style=\"width: 12.8676%; height: 28.7969px;\">3,8</td>

<td style=\"width: 12.5%; height: 28.7969px;\">4,8</td>

<td style=\"width: 13.2353%; height: 28.7969px;\"></td>

<td style=\"width: 12.7451%; height: 28.7969px;\">5,35</td>

<td style=\"width: 12.2549%; height: 28.7969px;\">5,7</td>

</tr>

<tr style=\"height: 28.7969px;\">

<td style=\"width: 22.7941%; height: 28.7969px;\">EXIMBANK</td>

<td style=\"width: 13.6029%; height: 28.7969px;\">3,6</td>

<td style=\"width: 12.8676%; height: 28.7969px;\">3,9</td>

<td style=\"width: 12.5%; height: 28.7969px;\">4,8</td>

<td style=\"width: 13.2353%; height: 28.7969px;\">5,2</td>

<td style=\"width: 12.7451%; height: 28.7969px;\">5,5</td>

<td style=\"width: 12.2549%; height: 28.7969px;\">5,7</td>

</tr>

<tr style=\"height: 28.7969px;\">

<td style=\"width: 22.7941%; height: 28.7969px;\">SCB</td>

<td style=\"width: 13.6029%; height: 28.7969px;\">3,55</td>

<td style=\"width: 12.8676%; height: 28.7969px;\">3,75</td>

<td style=\"width: 12.5%; height: 28.7969px;\">4,75</td>

<td style=\"width: 13.2353%; height: 28.7969px;\">4,85</td>

<td style=\"width: 12.7451%; height: 28.7969px;\">5,45</td>

<td style=\"width: 12.2549%; height: 28.7969px;\">5,45</td>

</tr>

<tr style=\"height: 28.7969px;\">

<td style=\"width: 22.7941%; height: 28.7969px;\">MSB</td>

<td style=\"width: 13.6029%; height: 28.7969px;\">3,8</td>

<td style=\"width: 12.8676%; height: 28.7969px;\">3,8</td>

<td style=\"width: 12.5%; height: 28.7969px;\">4,7</td>

<td style=\"width: 13.2353%; height: 28.7969px;\">5,4</td>

<td style=\"width: 12.7451%; height: 28.7969px;\">5,5</td>

<td style=\"width: 12.2549%; height: 28.7969px;\">6,2</td>

</tr>

<tr style=\"height: 28.7969px;\">

<td style=\"width: 22.7941%; height: 28.7969px;\">SACOMBANK</td>

<td style=\"width: 13.6029%; height: 28.7969px;\">3,6</td>

<td style=\"width: 12.8676%; height: 28.7969px;\">3,8</td>

<td style=\"width: 12.5%; height: 28.7969px;\">4,7</td>

<td style=\"width: 13.2353%; height: 28.7969px;\">4,95</td>

<td style=\"width: 12.7451%; height: 28.7969px;\">5</td>

<td style=\"width: 12.2549%; height: 28.7969px;\">5,1</td>

</tr>

<tr style=\"height: 28.7969px;\">

<td style=\"width: 22.7941%; height: 28.7969px;\">TECHCOMBANK</td>

<td style=\"width: 13.6029%; height: 28.7969px;\">3,45</td>

<td style=\"width: 12.8676%; height: 28.7969px;\">3,75</td>

<td style=\"width: 12.5%; height: 28.7969px;\">4,65</td>

<td style=\"width: 13.2353%; height: 28.7969px;\">4,7</td>

<td style=\"width: 12.7451%; height: 28.7969px;\">4,85</td>

<td style=\"width: 12.2549%; height: 28.7969px;\">4,85</td>

</tr>

<tr style=\"height: 28.7969px;\">

<td style=\"width: 22.7941%; height: 28.7969px;\">PGBANK</td>

<td style=\"width: 13.6029%; height: 28.7969px;\">3,1</td>

<td style=\"width: 12.8676%; height: 28.7969px;\">3,3</td>

<td style=\"width: 12.5%; height: 28.7969px;\">4,6</td>

<td style=\"width: 13.2353%; height: 28.7969px;\">5</td>

<td style=\"width: 12.7451%; height: 28.7969px;\">5,5</td>

<td style=\"width: 12.2549%; height: 28.7969px;\">5,8</td>

</tr>

<tr style=\"height: 28.7969px;\">

<td style=\"width: 22.7941%; height: 28.7969px;\">MB</td>

<td style=\"width: 13.6029%; height: 28.7969px;\">3,1</td>

<td style=\"width: 12.8676%; height: 28.7969px;\">3,4</td>

<td style=\"width: 12.5%; height: 28.7969px;\">4,6</td>

<td style=\"width: 13.2353%; height: 28.7969px;\">4,7</td>

<td style=\"width: 12.7451%; height: 28.7969px;\">5</td>

<td style=\"width: 12.2549%; height: 28.7969px;\">5,5</td>

</tr>

<tr style=\"height: 28.7969px;\">

<td style=\"width: 22.7941%; height: 28.7969px;\">SEABANK</td>

<td style=\"width: 13.6029%; height: 28.7969px;\">3,8</td>

<td style=\"width: 12.8676%; height: 28.7969px;\">4</td>

<td style=\"width: 12.5%; height: 28.7969px;\">4,6</td>

<td style=\"width: 13.2353%; height: 28.7969px;\">4,75</td>

<td style=\"width: 12.7451%; height: 28.7969px;\">5,1</td>

<td style=\"width: 12.2549%; height: 28.7969px;\">5,1</td>

</tr>

<tr style=\"height: 28.7969px;\">

<td style=\"width: 22.7941%; height: 28.7969px;\">ACB</td>

<td style=\"width: 13.6029%; height: 28.7969px;\">3,3</td>

<td style=\"width: 12.8676%; height: 28.7969px;\">3,5</td>

<td style=\"width: 12.5%; height: 28.7969px;\">4,6</td>

<td style=\"width: 13.2353%; height: 28.7969px;\">4,65</td>

<td style=\"width: 12.7451%; height: 28.7969px;\">4,7</td>

<td style=\"width: 12.2549%; height: 28.7969px;\"></td>

</tr>

<tr style=\"height: 28.7969px;\">

<td style=\"width: 22.7941%; height: 28.7969px;\">AGRIBANK</td>

<td style=\"width: 13.6029%; height: 28.7969px;\">2,7</td>

<td style=\"width: 12.8676%; height: 28.7969px;\">3,3</td>

<td style=\"width: 12.5%; height: 28.7969px;\">4,2</td>

<td style=\"width: 13.2353%; height: 28.7969px;\">4,2</td>

<td style=\"width: 12.7451%; height: 28.7969px;\">5</td>

<td style=\"width: 12.2549%; height: 28.7969px;\">5</td>

</tr>

<tr>

<td style=\"width: 22.7941%;\">VIETINBANK</td>

<td style=\"width: 13.6029%;\">2,6</td>

<td style=\"width: 12.8676%;\">3</td>

<td style=\"width: 12.5%;\">4</td>

<td style=\"width: 13.2353%;\">4</td>

<td style=\"width: 12.7451%;\">5</td>

<td style=\"width: 12.2549%;\">5</td>

</tr>

<tr>

<td style=\"width: 22.7941%;\">BIDV</td>

<td style=\"width: 13.6029%;\">2,7</td>

<td style=\"width: 12.8676%;\">3,1</td>

<td style=\"width: 12.5%;\">4,1</td>

<td style=\"width: 13.2353%;\">4,1</td>

<td style=\"width: 12.7451%;\">5</td>

<td style=\"width: 12.2549%;\">5</td>

</tr>

<tr>

<td style=\"width: 22.7941%;\">VIETCOMBANK</td>

<td style=\"width: 13.6029%;\">2,2</td>

<td style=\"width: 12.8676%;\">2,5</td>

<td style=\"width: 12.5%;\">3,5</td>

<td style=\"width: 13.2353%;\">3,5</td>

<td style=\"width: 12.7451%;\">4,8</td>

<td style=\"width: 12.2549%;\">4,8</td>

</tr>

</tbody>

</table>

<table border=\"1\" style=\"border-collapse: collapse; width: 100%; background-color: #c2e0f4;\">

<tbody>

<tr>

<td style=\"width: 98.1908%;\">

<p style=\"text-align: left;\">Ngân hàng Nhà nước tiếp tục không phát hành tín phiếu mới. Với 15.000 tỷ đồng tín phiếu đáo hạn vào tuần trước, tương đương với việc bơm trả lại 15.000 tỷ đồng ra hệ thống. Hiện không còn khối lượng tín phiếu lưu hành trên thị trường. </p>

<p style=\"text-align: left;\">Đối với lãi suất liên ngân hàng, lãi suất kỳ hạn qua đêm hiện duy trì ở mức thấp 0,15%. Thanh khoản trên thị trường 2 sôi động với khối lượng giao dịch ở kỳ hạn qua điểm ở mức trung bình khoảng 230.000 tỷ đồng/ngày, không có sự khác biệt so với tuần trước và cho thấy sự phân bổ thanh khoản trên thị trường không đồng đều giữa các ngân hàng thương mại. </p>

<p style=\"text-align: left;\">Tại Hội nghị bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn về tăng trưởng tín dụng diễn ra tuần trước, NHNN cho biết đến ngày 30/11, tín dụng đối với nền kinh tế đạt khoảng 13 triệu tỷ đồng, tăng 9,15% so với cuối năm 2022, tương đương với mức tăng 11,2% so với cùng kỳ. </p>

</td>

</tr>

</tbody>

</table>

