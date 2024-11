Lãi suất ngân hàng hôm nay vừa ghi nhận Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) điều chỉnh tăng 0,3%/năm lãi suất huy động các kỳ hạn tiền gửi từ 6-9 tháng.

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến, kỳ hạn 6-9 tháng tăng lên 3,5%/năm. Agribank giữ nguyên lãi suất huy động các kỳ hạn còn lại.

Cụ thể, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 1-2 tháng đang là 2,2%/năm, 12-18 tháng là 4,7%/năm. Lãi suất cao nhất thuộc là kỳ hạn 24 tháng, lên đến 4,8%/năm.

Trong nhóm Big4, Agribank là ngân hàng duy nhất liên tục điều chỉnh lãi suất tiền gửi trong 4 tháng liên tiếp. Ngày 16/10, Agribank tăng 0,2%/năm lãi suất tiền gửi các kỳ hạn từ 1-5 tháng, đồng thời giảm 0,1%/năm các kỳ hạn từ 6-11 tháng.

Trước đó tháng 9/2024, Agribank tăng 0,2%/năm với kỳ hạn tiền gửi 1-2 tháng và tăng 0,3%/năm với tiền gửi kỳ hạn 3-5 tháng.

Tháng 8/2024, Agribank tăng 0,2%/năm kỳ hạn 1-2 tháng, tăng 0,3%/năm kỳ hạn 3-5 tháng, và tăng 0,1%/năm đối với kỳ hạn 24 tháng.

Sau 4 lần liên tiếp điều chỉnh, lãi suất kỳ hạn dưới 12 tháng tại Agribank cách đáng kể so với 3 ngân hàng còn lại trong nhóm Big4.

Lãi suất ngân hàng kỳ hạn 1-2 tháng tại Agribank cao hơn 0,2%/năm so với BIDV và VietinBank, và hơn 0,4%/năm so với Vietcombank.

Lãi suất ngân hàng kỳ hạn 3-5 tháng tại Agribank đang cao hơn 0,4%/năm so với BIDV và VietinBank, và hơn tới 0,8%/năm so với Vietcombank.

Lãi suất kỳ hạn 6-9 tháng do Agribank công bố đang cao hơn 0,2%/năm so với BIDV và VietinBank, cao hơn 0,4%/năm so với Vietcombank.

Ở các kỳ hạn dài, lãi suất huy động tại BIDV và Vietinbank có phần nhỉnh hơn khi đang niêm yết lãi suất 4,9 -5%/năm kỳ hạn 24-36 tháng, trong khi tại Agribank đang là 4,8%/năm, và VietinBank là 4,7%/năm.

Theo thống kê, Agribank là ngân hàng thứ ba điều chỉnh lãi suất trong tháng 11 sau ABBank và Techcombank.

Trước đó, ngày 5/11, Techcombank tăng lãi suất huy động các kỳ hạn dưới 6 tháng. Ngày 4/11, ABBank tăng lãi suất huy động các kỳ hạn từ 6-11 tháng.